"Конек-Горбунок" глазами художников. В Минске пройдет выставка к 210-летию со дня рождения Петра Ершова

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка книжных иллюстраций к сказке Петра Ершова "Конек-Горбунок" художников из России и Казахстана "За горами, за лесами, за широкими морями" откроется в арт-гостиной "Высокое место" 22 октября. Об этом БЕЛТА сообщили в Музее истории города Минска.Выставочный проект подготовлен совместно с российским Институтом художественных и гуманитарных проектов и посвящен 210-летию со дня рождения Петра Ершова. В основе лежит идея диалога времен и художественных традиций. Экспозиция строится на контрасте и взаимном дополнении двух главных смысловых блоков, которые вступают в перекличку с историческим наследием. Центральное место занимают 32 книжные иллюстрации, созданные специально к юбилею со дня рождения писателя двумя талантливыми художниками - Андреем Вахрушевым и Вячеславом Люй-Ко. Их работы образуют единый цикл, где сталкиваются две разные ментальности, два разных пейзажа, рождая новое прочтение классического текста сибирского поэта."Ретроспективный раздел экспозиции представляет панораму советской и российской школы иллюстрации. Здесь экспонируется станковая графика ленинградских и московских художников, работавших во второй половине XX века. Бумага, автолитография, цветная линогравюра, ксилография - эти традиционные печатные техники создают особый, чуть шероховатый мир старой книги. Работы Юрия Васнецова, Виктора Дувидова, Льва Овчинникова, Александра Комарова и других мэтров демонстрируют академическую школу рисунка, внимание к этнографическим деталям русского костюма и быта, формируя тот самый канонический образ сказки, который знаком нескольким поколениям читателей", - заметили организаторы.Связующим звеном между классикой и современностью выступают работы Николая Домашенко, Геннадия Райшева, Надежды Девишевой и Евгении Эндриксон. Особое место занимает наследие Николая Домашенко. Его почерк объединяет строгую гравюру советских классиков и свободную пластику молодых авторов."Проект ориентирован на широкую аудиторию - от специалистов по искусству книги до посетителей с детьми. Для взрослой аудитории выставка станет открытием имен советского андеграунда и качественной современной графики, для детей - наглядным пособием, показывающим, насколько разным может быть один и тот же текст в зависимости от взгляда художника", - добавили в музее.Открытие выставки состоится в 18.00.-0-