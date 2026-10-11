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Когда поют цимбалы. Народный артист Беларуси Евгений Гладков празднует юбилей 

Опубликовано:

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Культура
11 октября 2026, 09:02

Когда поют цимбалы. Народный артист Беларуси Евгений Гладков празднует юбилей 

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня отмечает 85-летие народный артист Беларуси, выдающийся музыкант-цимбалист и создатель легендарного ансамбля "Лилея" Евгений Гладков. Он вывел цимбалы на академический уровень, превратив их из народного ансамблевого атрибута в мощный сольный инструмент мирового масштаба. Цимбалист-виртуоз объездил с гастролями полмира, представляя культуру Беларуси. 

Евгений Петрович Гладков родился 11 октября 1941 года в селе Иваньково Карагайского района Пермской области. В 1949 году он переехал с родителями в Гомель. С самых первых дней жизни будущий цимбалист рос в окружении музыки. Дед Гладкова по материнской линии увлекался игрой на контрабасе. Мать Евгения хорошо пела, отец практиковал домашнее музицирование на фортепиано и семиструнной гитаре. Старший брат Евгения - Эдуард - был большим любителем музыки, по его инициативе в доме появились мандолина и аккордеон.

Творческий путь Евгения начался в седьмом классе, когда он освоил балалайку в самодеятельном оркестре народных инструментов при гомельском Дворце культуры железнодорожников им. В.И.Ленина. Судьбоносная встреча с цимбалами произошла в декабре 1958 года: будучи выпускником, десятиклассник Гладков случайно заметил объявление о наборе в музыкальный кружок.

В 1959 году он поступил в Гомельское музыкальное училище им. Н.Ф.Соколовского (ныне - Гомельский государственный колледж искусств им. Н.Ф.Соколовского), которое успешно окончил. Евгения сразу признали безоговорочным лидером. Как вспоминал сам музыкант: "Я всегда чувствовал в себе какую-то оголтелость, знал, что я крепкий, талантливый, сильный. Это обстоятельство позволяло рассчитывать на успех - даже после неудач меня не покидала уверенность в собственных силах". За годы учебы молодой человек дважды - в 1961 и 1963 годах - побеждал на республиканских конкурсах молодых дарований.

В 1963 году Гладков поступил в Белорусскую государственную консерваторию им. А.В.Луначарского (БГК, ныне - Белорусская государственная академия музыки) в класс легендарного Иосифа Жиновича. Именно в эти годы он совершил прорыв: в 1966 году, будучи студентом, Евгений впервые в истории отечественного исполнительства дал на консерваторской сцене полноценный сольный цимбальный концерт в двух отделениях. До этого цимбалы воспринимались преимущественно как сугубо ансамблевый или оркестровый инструмент.

Педагогика стала не менее значимой частью его жизни. Еще студентом старших курсов Гладков начал преподавать в БГК. На кафедре народных инструментов он работал с 1966 года, а в период с 1980 по 2022 год бессменно возглавлял кафедру струнных народных инструментов. Евгений Петрович осуществлял подготовку магистрантов, а также преподавал на факультете повышения квалификации и переподготовки Белорусской государственной академии музыки.

Главным творческим детищем Евгения Петровича стал заслуженный коллектив - ансамбль цимбалистов "Лилея". С первых лет своего существования он зарекомендовал себя как один из наиболее заметных концертных ансамблей республики. Причем его высокопрофессиональные выступления явились стимулом для создания аналогичных коллективов в специальных музыкальных учебных заведениях республики. Основу репертуара "Лилеи" составляют сочинения белорусских авторов, что подчеркивает его национальную принадлежность. Виртуозность, артистизм цимбалистов, высочайшее профессиональное мастерство, разнообразие репертуара в сольном и ансамблевом исполнительстве всегда восхищают музыкальную общественность и цимбалистов-профессионалов как в нашей стране, так и за рубежом.

Гладков внес неоценимый вклад в модернизацию технического арсенала цимбал. Он является автором фундаментальных методических пособий и репертуарных сборников. Также под его научной редакцией в 1974 году увидела свет знаменитая "Школа игры на цимбалах" И.И.Жиновича, над которой Иосиф Иосифович работал последние 15 лет жизни, но не успел опубликовать. В 1987 году Гладков получил ученое звание профессора на кафедре струнных народных инструментов.

В 1997 году Гладков основал Ассоциацию белорусских цимбалистов (АБЦ) и стал ее первым председателем. В этом же году организовал проведение в Минске I республиканского фестиваля "Сярэбраны звон цымбалаў", ставшего постоянно действующим творческим органом Ассоциации белорусских цимбалистов. Он инициировал и получил разрешение от Министерства культуры Республики Беларусь на проведение IV Всемирного конгресса цимбалистов в 1997 году в Могилеве.

В 2020 году по инициативе профессора был учрежден Первый республиканский открытый конкурс цимбалистов. Была введена новая категория для студентов и выпускников вузов в возрасте до 30 лет.

В качестве председателя и члена жюри он принимает участие в многочисленных республиканских и международных конкурсах и фестивалях исполнителей на народных инструментах. 

Гладков автор многочисленных переложений, аранжировок и инструментальных партий для цимбал соло, для цимбал с фортепиано, цимбальных ансамблей и оркестра. 

Выдающийся музыкант удостоен высоких государственных званий, премий и наград за свой многовекторный труд и вклад в развитие цимбального искусства. В 1980 году он стал заслуженным артистом Беларуси, а в 1999 году получил звание народного артиста Беларуси. Гладков награжден грамотами Президиума Верховного Совета Беларуси (1975, 1983), медалью Франциска Скорины (2018), а также специальными премиями Президента Республики Беларусь деятелям культуры и искусства (2001, 2011). 

Евгений Петрович Гладков - это не просто имя в истории белорусской музыки, это целая эпоха, определившая самобытный и гордый статус национального цимбального искусства. Масштаб его личности, уникальный педагогический талант и бесконечная преданность своему делу позволили возвести народные традиции в ранг высочайшего академического мастерства, признанного во всем мире. Для одних он стал кумиром, на которого равняются, для других - мудрым учителем, давшим путевку на большую сцену, для третьих - строгим и авторитетным судьей фестивалей, чье мнение на протяжении десятилетий направляет вектор развития цимбального искусства Беларуси.-0- 
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