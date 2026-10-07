Когда откроют музейный квартал в Минске, рассказала гендиректор НХМ

"Ремонт должен завершиться в конце 2027 года, но нужно время, чтобы привести все в порядок и развесить картины по местам, поэтому музейный квартал будет открыт для широкой публики в 2028 году", - отметила Ирина Матяс.





7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчане и гости столицы смогут посещать музейный квартал в центре Минска с 2028 года. В него войдут четыре здания Национального художественного музея, соединенные между собой стеклянными галереями-переходами. Об этом журналистам рассказала генеральный директор НХМ Ирина Матяс, передает корреспондент БЕЛТА."Сейчас реализуется второй пусковой комплекс, идет реконструкция дирекции со вставкой-переходом, где будут располагаться дополнительные залы, а сама вставка будет соединяться с реставрационными мастерскими. Создастся такой квартал, что можно будет внутри музея пройти все, не выходя на улицу", - добавила она.По словам генерального директора, уже определен подрядчик, который будет проводить следующий этап - масштабный ремонт главного корпуса. Он сейчас закрыт, там происходит перемещение скульптур и живописи, которые занимают свое место в фондохранилищах или экспозиции."Репина и Маковского сейчас временно экспонируем в Витебском областном художественном музее, какие-то портреты перевозим на выставку в Гродно. Десять работ Шишкина принимает участие в ретроспективе в России. Все они, конечно, вернутся и будут демонстрироваться в родном обновленном здании", - пояснила Ирина Матяс.Она подчеркнула, что музейный квартал будет интересным и увлекательным. Добавятся дополнительные экспозиционные площади, зал для лектория, новые фондохранилища. В этом году фонд увеличился на 5600 работ белорусских художников."У нас уже не 36 тыс., а 40 тыс. экспонатов, то есть наш фонд увеличивается, и площади для показа интересных предметов и шедевров белорусского искусства нам нужны. Обновится также музейное пространство с учетом всех требований разных категорий посетителей, в том числе людей с ограниченными возможностями. Хочется верить, что этот объект станет прекрасным местом для времяпровождения всех минчан и гостей столицы", - подытожила Ирина Матяс.-0-