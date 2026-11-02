"Код человека". На Национальном конкурсе "Лістапада" представлен фильм о будущем образования в эпоху ИИ

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Документальный фильм "Код человека" представлен на Национальном конкурсе XXXII Минского международного кинофестиваля "Лістапад". В его основе заложены научные и творческие идеи ректора БГУ Андрея Короля, передает корреспондент БЕЛТА."Код человека" - это фильм-исследование о будущем образования, молодежи и сохранении себя как личности в эпоху информационных технологий и искусственного интеллекта. "Главная проблема современности и нашего мира - это потеря слышимости и понимания. Мир имеет переизбыток информации и готовых шаблонных ответов, крайний дефицит самих вопросов, глубины и рождения новых смыслов, - отметил Андрей Король. - Поэтому очень важно учить не столько брать, сколько созидать и открывать. Данный проект стал для меня новой формой общения с молодежью, каналом донесения важности открытия своих уникальных качеств. Сегодня важно для этого использовать любые возможности, как традиционные, так и современные, чтобы быть услышанным и понятым нынешним поколением, независимо от возраста и профессии. Наше время перенасыщено технологиями, социальности становится все меньше, есть потребность в раскрытии каждым себя как уникальной личности, способной думать, размышлять, чувствовать. На это способен только человек, а не машина. Идейно премьерный фильм именно об этом".Ректор выразил слова признательности молодому белорусскому режиссеру Веронике Ткаченко за предложение стать участником фильма, профессионализм, творческий взгляд на отражение научных тем и возможность быть услышанным аудиторией, выходящей за круг преподавателей и студентов. Режиссер является выпускницей БГУ, она призналась, что тоже чувствует вхождение в жизнь искусственного интеллекта. "На примере своего окружения я вижу, как стирается ценность живого общения, эмоции все чаще напоминают алгоритмы, а настоящее знание становится иллюзорным, поскольку многое за человека делают информационные технологии. Еще в университете с нами проводили интерактивные занятия, концепция которых была предложена ректором. В первую очередь такие пары были ориентированы на личность студента и его особенности", - отметила Вероника Ткаченко.По ее словам, в годы обучения в БГУ ей очень отозвались размышления ректора об образовании. "В публикациях и своих художественных работах он постоянно подчеркивает важность сохранения себя, стремления к саморазвитию в эпоху тотального информационного шума. Но больше всего меня потрясло не его теоретическое наследие, а его практическая деятельность. Я видела, как он проводит эвристические занятия со студентами, общается с ними на равных, говорит на простом и понятном для всех языке. Это всегда вызывает доверие. Поэтому, когда появилась возможность принять участие в кинофестивале, выбор героя для меня стал очевиден", - констатировала режиссер.Кроме того, в фильме своим мнением о роли книги и портрете "человека будущего" поделился председатель Белорусского союза писателей Александр Карлюкевич. Также участниками ленты стали студенты, рассказавшие о том, что помогает им не потеряться в информационно перенасыщенном мире. Одной из них стала студентка факультета географии и геоинформатики БГУ Александра Богданова. Девушка уверена, что искусственный интеллект никогда не сможет заменить учителя. "Искусственный интеллект может быть полезным помощником в обучении. Но учитель - это прежде всего человек, а в работе с молодежью особенно важны живое общение, человеческое тепло и эмоции", - сказала она.-0-