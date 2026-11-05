Китайское кино набирает популярность в Беларуси - генеральный директор "Киновидеопроката"





"Китайские фильмы набирают популярность в нашей стране. Они присутствуют не только на фестивалях, но и в обычном прокате. В прошлом году были представлены фильмы "Нанкинский фотограф", "Веселье на базаре", известный анимационный блокбастер "Нечжа", "Нечжа 2" и ряд других картин", - рассказал он.





"У нас подписаны соглашения-договоры с китайскими кинопроизводителями. Надеемся, что в следующем году белорусские зрители увидят разножанровые фильмы из КНР. Китай сейчас развивается семимильными шагами, и его киноиндустрия не уступает лучшим образцам мировой. За год в Китае выпускается более тысячи фильмов. Мы надеемся, что сможем увидеть драмы, мелодрамы, блокбастеры, боевики, анимационные фильмы. Китайские друзья всегда самые желанные гости у нас на фестивале, потому что они привозят свои фильмы, завоевывающие награды, выступают как участники, гости и члены жюри", - добавил Владимир Карачевский.





Советник-посланник посольства КНР в Беларуси Сун Яньпин призналась, что для нее очень большая честь быть приглашенной на фестиваль "Лістапад". Сюда приезжают показать свои фильмы много китайских режиссеров. Это свидетельствует о том, что культурный обмен и двусторонние отношения между Беларусью и Китаем развиваются очень бурно.





По ее словам, китайских кинематографистов в первую очередь интересуют светлые темы - доброта, мира, дружба. Поскольку в этом году общей темой Дней национального кино стал "женский взгляд", китайская сторона представила фильм "За одним столом", снятый режиссером-женщиной У Цзин.





XXXII Минский международный кинофестиваль "Лістапад" проходит в Беларуси с 30 октября по 6 ноября под лозунгом "Смотри. Живи. Цени". Для участия в фестивале было подано более 3,3 тыс. заявок из 108 стран, отобрано 130 фильмов из 55 стран. На "Лістападзе" традиционно представлены фильмы из России, Китая, Индии, Ирана, Пакистана, Вьетнама. Также будут работы из Камбоджи, Марокко, Венесуэлы, Танзании, Колумбии, США и других стран.-0-

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китайское кино набирает популярность в Беларуси. Таким мнением во время Дня национального кино Китая в кинотеатре "Москва" на XXXII Минском международном кинофестивале "Лістапад" поделился генеральный директор УП "Киновидеопрокат" Мингорисполкома Владимир Карачевский, передает корреспондент БЕЛТА.