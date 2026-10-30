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Киноклуб "Золотой Витязь" открыли в минском кинотеатре "Пионер"

Опубликовано:

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Культура
30 октября 2026, 16:51

Киноклуб "Золотой Витязь" открыли в минском кинотеатре "Пионер"

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В кинотеатре "Пионер" состоялось торжественное открытие киноклуба "Золотой Витязь", которое прошло в рамках мероприятий, предваряющих XXXII Минский международный кинофестиваль "Лістапад", передает корреспондент БЕЛТА.

Как рассказал народный артист России Николай Бурляев, киноклуб начнет свою работу в Минске с годовой программы. Показы планируют проводить дважды в месяц, продолжительность каждого сеанса составит около двух часов. Сейчас идет подбор фильмов.

При этом все фильмы будут предназначены для семейного просмотра. "Это наш принцип. Я как режиссер и писатель считаю, что создавать свои работы нужно для всех, без возрастных ограничений. Уверен, фильмы киноклуба будут полезны и детям, и родителям. Они также будут соответствовать традиционным духовно-нравственным ценностям", - отметил Николай Бурляев.
Первым зрителям представили российскую мелодраму "Двое в одной жизни, не считая собаки".

Организаторы будут следить за тем, как развивается киноклуб в Минске, добавил народный артист России. Если проект окажется востребованным, в будущем к показам могут присоединиться создатели фильмов, актеры и киноведы, которые помогут зрителям глубже понять картины.

Киноклубы "Золотой Витязь" открываются по всей России, сегодня их количество составляет около 500. "Я занимаюсь этим уже 35 лет. Каждому клубу дарю по 100-200 фильмов. А в архиве международного форума "Золотой Витязь" отобрано более 9 тыс. картин - это настоящее богатство", - отметил Николай Бурляев.
XXXII Минский международный кинофестиваль "Лістапад" пройдет в Беларуси с 30 октября по 6 ноября под лозунгом "Смотри. Живи. Цени". Для участия в фестивале было подано более 3,3 тыс. заявок из 108 стран, отобрано 130 фильмов из 55 стран. На "Лістападзе" традиционно представлены работы участников из России, Китая, Индии, Ирана и Пакистана, Вьетнама. Также будут работы из Камбоджи, Марокко, Танзании, Колумбии, США и других стран.-0-

Фото Андрея Синявского
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кинофестиваль "Лістапад" Минск
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