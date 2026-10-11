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"Каждый спектакль - маленькая прожитая жизнь". Как художник-постановщик создает кукольный мир на сцене

Опубликовано:

Логотип БелТА
Культура
11 октября 2026, 20:02

"Каждый спектакль - маленькая прожитая жизнь". Как художник-постановщик создает кукольный мир на сцене

Дмитрий Горолевич. Фото из личного архива
Дмитрий Горолевич. Фото из личного архива
Дмитрий Горолевич. Фото из личного архива
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Прежде чем зритель увидит готовый кукольный спектакль на сцене, кто-то должен сотворить своими руками настоящее театральное чудо: нарисовать героев, построить декорации, подобрать цвет и фактуру, "оживить" героев. В Белорусском театре "Лялька" работа художника-конструктора и постановщика Дмитрия Горолевича начинается с листа бумаги, превращаясь впоследствии в красочную историю для зрителей всех возрастов. Ко Дню работников культуры творец рассказал корреспонденту БЕЛТА, как искусство становится способом видеть и создавать свой мир, а театр продолжается в мастерской дома.
Череда неслучайных событий

Дмитрий Горолевич родился и вырос в одном из самых творческих городов Беларуси - Витебске. Параллельно с обычной школой он посещал художественную - там он совершенствовал свои навыки в изобразительном искусстве. В 1998 году поступил на художественно-графический факультет Витебского государственного университета имени П.М. Машерова. Позже он вернулся туда уже в роли преподавателя по рисунку и живописи, где работал с 2004 по 2015 год. При этом Дмитрий Горолевич не спешит напрямую называть себя продолжателем витебской художественной школы. "Город, безусловно, повлиял на меня, но, скорее, эмоционально, - объяснил он. - Он подарил мне встречу с людьми, художниками и учителями, которые определенным образом повлияли на мой выбор. За это я очень благодарен Витебску".

В кукольный театр Дмитрий пришел в 2017 году. На тот момент он, помимо основной деятельности, дома мастерил небольшие декоративные вещи и сувениры из дерева. Позже навыки работы с материалом нашли неожиданное продолжение в театральной профессии. "Я не выбирал театр кукол, даже не думал о нем. В какой-то момент я работал не совсем по специальности - это тяготило меня, а внутри росло желание что-то менять. Пора было выходить на новую дорожку, но я не знал, как и куда. И в это время мне предложили работу в кукольном театре. Человек оттуда нашел меня по рекомендации, до сих пор не знаю чьей, я сходил туда и согласился. Я убежден, что все не случайно: всю нашу жизнь кто-то словно ведет нас за руку и подсказывает, посылает нам встречи с людьми, которые влияют на нашу жизнь, главное - услышать", - признался художник.

Путь от рисунка на бумаге к воплощению на сцене

Художник-конструктор и постановщик Белорусского театра "Лялька" Дмитрий Горолевич работает на границе между замыслом и его материальным воплощением. Процесс создания спектакля начинается с литературного материала: режиссер приносит инсценировку произведения, а художник пытается увидеть то, чего в нем пока нет, - пространство, цвет, лица героев, масштаб и настроение будущей постановки. Так появляются первые образы. Когда общая идея утверждена, Дмитрий переходит к сценографии: детально разрабатывает эскизы кукол, декораций и костюмов, реквизита, делает чертежи и макет, продумывает ключевые сцены спектакля.
Он также отвечает за то, чтобы кукла была не просто красивой, но и подвижной, у нее сгибались руки и ноги, открывались глаза, работали механизмы. Эскиз превращается в предмет, который выдержит репетиции, спектакли и гастроли. Материал в свою очередь должен соответствовать не только замыслу, но и сценической задаче: быть достаточно прочным, выразительным и удобным для актера. В работе для этого используются дерево и папье-маше, пеноплекс, поролон, пластик.
Помимо этого, в воплощении постановки участвует целая команда. Художники-бутафоры шьют одежду для кукол, модельер создает костюмы для актеров, а столяр по чертежам изготавливает основы декораций. "Работа над спектаклем в театре - целое производство, и один тут никак не справишься. Это сложный, трудоемкий, но очень интересный процесс", - подчеркнул Дмитрий Горолевич.

Понять героев до того, как они произнесли первые слова

Своим дебютным спектаклем в качестве художника-постановщика Дмитрий называет "Лялькі Ціма Талера, або Прададзены смех". История доносит зрителю поучительную историю про барона Троча, бедность, богатство, морские путешествия и приключения главного героя Тима. Эта постановка стала для него особенной еще и потому, что получила в 2021 году Национальную театральную премию как лучший спектакль театра кукол и как лучший спектакль для детей и юношества.
Затем была создана работа "Ох і залатая табакерка" по мотивам белорусской народной сказки. Эскизы и макет сценографии к этой постановке в 2022 году были отмечены первой премией Республиканского конкурса художников театра имени заслуженного деятеля искусств Беларуси И.М. Ушакова. В 2023 году Дмитрий Горолевич стал лауреатом Национальной театральной премии в номинации "Лучшая работа художника в спектакле театра кукол" за постановку "Чарамара".

Однако он не выделяет одну работу как безусловно любимую. "Каждый спектакль - маленькая прожитая жизнь. Каждая кукла как твое создание, ребенок, часть тебя. Я отношусь к ним как к живым существам", - добавил Дмитрий.

По словам художника, одной из главных задач постановщика является погружение зрителя в атмосферу, наполненную белорусскими этническими, фольклорными и историческими мотивами. Поэтому в сценографии мастера заметен интерес к национальной культуре и традиционному искусству. Например, в оформлении "Ох і залатая табакерка" он обратился к белорусскому ткачеству, авторской технике плетения и текстильной аппликации. Здесь все декорации складываются в стилизованный образ белорусского края, в котором живут герои сказки.
Сценография становится частью драматургии и помогает зрителю понять героев еще до того, как они произнесли первые слова. В "Чарамара" через свои работы Дмитрий Горолевич стремился передать гармонию человека и природы. Сдержанная цветовая гамма костюмов сочетается с народной выразительностью, а образы кукол помогают почувствовать особую связь героев с окружающим миром.
Дом как продолжение мастерской

"Вдохновляют и поддерживают меня в творчестве художественная литература, кино и музыка. Например, известные авторы Габриэль Гарсиа Маркес, Владимир Короткевич, Рэй Бредбери. Среди кинорежиссеров меня особенно привлекают работы Джима Джармуша, Уэса Андерсона, Вима Вендерса, Андрея Тарковского - они всегда идут со мной. Что касаемо резьбы по дереву и скульптуры, то здесь ключевыми вдохновителями выступают традиционное и религиозное искусство Беларуси, а также работы наших мастеров", - рассказал Дмитрий Горолевич.

Его деятельность не заканчивается за дверью театра. Дома у творца также находятся эскизы, детали кукол и материалы. Там Дмитрий создает предметы интерьера, мастерит, продолжает рисовать. При этом в детстве он относился к живописи без особого энтузиазма: "Любовь к этому виду искусства появилась на втором курсе университета, когда я решил самостоятельно начать писать масляными красками. С тех пор запах холста, красок, их текстура не отпускают. Сюжеты для работ разнообразные: пейзажи, натюрморты и портреты".
Помимо этого, с 2008 по 2014 год он был участником молодежного объединения Белорусского союза художников, а с 2024 года - член Белорусского союза художников. Вне театра Дмитрий участвует в персональных и совместных выставках. Среди его работ, например, белорусская батлейка и рождественский вертеп с движущимися фигурками. "Последний стал репликой старинного вертепа, найденного как-то в Вилейском районе. Оригинал сохранился плохо и не полностью, поэтому мне предложили восстановить его образ, дополнив утраченными деталями", - отметил он.

"Способность создавать собственный мир через творчество и талант - настоящий дар и большой подарок в жизни. Порой это бывает очень сложно, бывают моменты, когда хочется все бросить, но в итоге ты снова возвращаешься к этому источнику вдохновения и продолжаешь двигаться вперед. Для меня большая радость быть частью культуры", - заключил Дмитрий Горолевич.

Виолетта ДРОЗД,
фото из личного архива героя,
БЕЛТА.-0-
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