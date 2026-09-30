Какие темы популярны среди участников "Анимаевки" в этом году, рассказали в жюри конкурсов 

Самой сложной задачей на фестивале он назвал выбор самого доброго фильма. "Речь идет не о слащавой, сусальной доброте, а об искренней детской непосредственности, которая подкупает и которой взрослым часто не хватает. Не зря мэтры анимации на своих мастер-классах говорят, что нам нужно учиться у детей. Совместный просмотр таких картин - это потрясающий опыт, где через призму позитива раскрываются темы взросления и познания мира", - подытожил Сергей Струсовский.-0-





Фото Олега Фойницкого

30 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Какие темы популярны среди участников XXIX Международного фестиваля анимационных фильмов "Анимаевка-2026", рассказали журналистам представители жюри, передает корреспондент БЕЛТА.Как отметил член жюри конкурса анимационных фильмов, киновед и шеф-редактор киностудии "Союзмультфильм" Сергей Капков, в этом году среди взрослых авторов наиболее популярными стали социальные темы. В них отражаются переживания и различные этапы осознания непростых периодов жизни. Нашли отражение в творчестве аниматоров и темы отношений между различными социальными слоями, реакций молодого человека на глобальные события, происходящие в мире."Здесь же взаимоотношения между мужчиной и женщиной, взаимоотношения между поколениями. Это и темы отношения совсем молодых людей к смерти, например уходу бабушки из жизни. Вот такие переживания отражаются, осознание, что такое болезнь. Это очень серьезный пласт, который не так привычен в широком понимании и не очень свойственен анимации", - подчеркнул Сергей Капков.Председатель жюри конкурса анимационных фильмов, мультипликатор, режиссер, композитор мультипликационных и игровых фильмов киностудии "Беларусьфильм" Игорь Волчек добавил, что всего в мире существует от 2 до 36 сюжетов, но трактовки всегда разные. "И в каждой стране есть свои особенности, свой менталитет, и все это отражается на восприятии", - подчеркнул он.Также Игорь Волчек выделил вечные темы: любовь и ненависть, дружба и предательство. Все это тоже нашло отражение в представленных работах.Председатель жюри конкурса детского анимационного творчества, режиссер киностудии "Союзмультфильм", член кинематографистов России Сергей Струсовский отметил, у детских фильмов топ тем свой. "Сегодня искусство и анимация переживают интересный этап: кажется, что все лучшее уже создано, но дети и молодежь продолжают искать ответы на вечные темы в контексте современности. Сюжеты неизменны, но меняется само время и то, как дети воспринимают внешние обстоятельства, социальные темы и отношения друг с другом, - сказал он. - Было бы крайне любопытно провести анализ и сравнить работы победителей взрослой и детской анимации".