К фестивалю "Анимаевка" присоединились 11 новых стран

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. К XXIX Международному фестивалю анимационных фильмов "Анимаевка-2026", который пройдет в Могилеве с 30 сентября по 2 октября, присоединились 11 новых стран. Об этом журналистам сообщила заместитель начальника отдела по кинематографии Министерства культуры Анастасия Коротчикова, передает корреспондент БЕЛТА.



Фестиваль был основан в 1998 году. "За годы проведения он стал больше, чем просто кинофорумом. Фестиваль превратился в масштабную площадку диалога культур, в пространство, где через волшебный мир универсального языка мы находим общие ценности, смыслы и точки соприкосновения. К фестивалю присоединились 11 новых стран: Кения, Уганда, Мозамбик, Сенегал, Палестина, Замбия, Республика Конго, Габон, Непал, Йемен и Кот-д'Ивуар, что свидетельствует о растущем интересе к искусству анимации и международном признании фестиваля", - сказала Анастасия Коротчикова.



"Анимаевка" стала настоящим культурным брендом Беларуси и обрел свое признание не только в Беларуси, но и далеко за ее пределами. В 2024 году пришло 317 заявок из 47 стран, в 2025-м эта цифра выросла до 715 заявок из 48 государств. В этом году фестиваль побил все рекорды: подано 1962 заявки из 99 стран мира. Это в очередной раз доказывает, что у творчества нет границ.



Заместитель директора Могилевского государственного предприятия "Киновидеопрокат" Оксана Губаревич добавила, что в традиционной программе будут три конкурса: анимационных фильмов, детского анимационного творчества и детского изобразительного и декоративно-прикладного творчества. "Мы даем награды и видим работы режиссеров, художников, сценаристов, а труд аниматора, который создает мимику, пластику и движение героя, часто остается в стороне, поэтому решили добавить такую номинацию", - пояснила Оксана Губаревич.



В состав жюри фестиваля вошли признанные профессионалы из Беларуси, России, Казахстана, Китая и Сербии. Кроме того, в этом году впервые появится номинация "Лучший аниматор анимационного фильма".



Запланированы различные презентации и выставки, творческие мастер-классы, лаборатории и встречи с мастерами отечественной школы анимации и специалистами из России, в том числе с представителями легендарной киностудии "Союзмультфильм". Впервые пройдут творческая встреча и мастер-класс по китайской анимации. В целом мастер-классы и творческие встречи охватят большой спектр техники, от традиционной рисованной и кукольной анимации до передовых технологий с использованием искусственного интеллекта и виртуальной реальности. Лучшие работы фестиваля покажут после основного конкурса в проекте "Эхо Анимаевки".-0-