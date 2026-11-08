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"Я счастливый человек!" Народная артистка Людмила Лавринович о главных ролях и главных героях своей жизни 

Опубликовано:

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Культура
08 ноября 2026, 13:12

"Я счастливый человек!" Народная артистка Людмила Лавринович о главных ролях и главных героях своей жизни 

Людмила Лавринович
Людмила Лавринович
Людмила Лавринович
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За почти шесть десятилетий службы в Гомельском областном драматическом театре народная артистка Беларуси, артистка драмы, ведущий мастер сцены Людмила Лавринович (Корхова) исполнила более ста ролей из репертуара мировой и отечественной классики, современной драматургии. Она перевоплощалась в самых разных героинь, раскрывая яркие, сложные, порой трагические женские судьбы перед зрителем. Ее талант отмечен наградами многих престижных театральных фестивалей и конкурсов, а публика любит ее за творческую индивидуальность и умение быть разной, за эмоциональную правду и искренность, за способность актрисы быть зеркалом для собственных чувств и эмоций зрителя. В канун своего 80-летия о главных ролях на сцене и главных героях своей жизни прима Гомельского областного драматического театра рассказала корреспондентам БЕЛТА. 
Вдохновленная красотами малой родины 

Стремление Людмилы Константиновны служить прекрасному, искусству, зарождалось в живописном Чечерске, откуда она родом. "Чечерск для меня - не просто точка на карте. В нем своя тайна, он хранит в себе нечто загадочное и мощное. По местным легендам и историческим преданиям, в нашем Чечерске дважды останавливался великий поэт Александр Сергеевич Пушкин, бывала Екатерина II. В городе уникальная по своей форме церковь - храм-ротонда. А какой красоты наши реки Чечера и Сож! У нас необыкновенные просторы, которые дают полет фантазии. Меня всегда вдохновлял мой дорогой и родной Чечерск. И все это часть той атмосферы, которая питала с детства мое воображение", - с восхищением о малой родине говорит актриса. 

Именно в Чечерске на школьной сцене и состоялись ее первые выступления. " Это было в классе 4-5-м. С моим партнером по танцам мы сами придумывали номера. Шла музыка - и мы импровизировали перед зрителями. Принимали нас на ура", - картины тех выступлений навсегда в памяти народной артистки.А еще маленькая Люся великолепно читала стихи. И заметив это, мама девочки приглашала на ее выступления соседей. Люся проникновенно декламировала рифмованные строки, а взрослые плакали. "Да, это были произведения из школьной программы - Некрасова, Кулешова, известные всем, и они вызывали у людей слезы", - вспоминает Людмила Константиновна те уютные, ламповые вечера. 

Тогда же взрослые и начали говорить, что девочке непременно нужно куда-то поступать, чтобы яркий талант не пропал. Но куда - никто не мог дать совета. 

"Это и была моя тропинка в Минск"

После 10-го класса Люся твердо решила поступать на артистку, в Минск, в Белорусский театрально-художественный институт - ныне Белорусская государственная академия искусств. Мама выбор поддержала. "Проводила меня до остановки и уверенно сказала: "Люся, езжай, ты поступишь". И я поступила - с первого раза, а ведь многие молодые люди идут к этому по нескольку раз", - результату рады были и героиня, и все ее окружение. 

Она признается: тогда для нее все было в новинку. "Мой поезд прибывал около шести утра. До института - от железнодорожного вокзала до остановки "Дом печати" - я шла пешочком, с чемоданчиком: не знала, что ходят троллейбусы, автобусы, и можно подъехать. Это и была моя тропинка в Минск", - подмечает Людмила Константиновна. И именно с этого момента началась ее дорога к театральной сцене. 
Во время учебы студентка безвозвратно влюбилась в театр. "Мы постоянно ходили в Национальный академический драматический театр имени Максима Горького, Купаловский театр. Весь репертуар я знала наизусть. Любимой актрисой была Александра Климова. С моей подругой Лидией Монаковой мы узнали, где она живет, подъезд, этаж. И вот после одного спектакля Александры Климовой купили цветы и оставили у нее на площадке с подписью "С премьерой". Она нас не знала, естественно: мы же студенты. Но такую приятность мы ей сделали", - возвращается в то время артистка.  

Любовь на всю жизнь 
Именно в театральном институте Людмила познакомилась со своим будущим спутником жизни - Александром Лавриновичем. Вместе супруги прожили 60 счастливых лет. В сентябре 2025 года Александра Сафроновича не стало. 

 "Мы первый раз увидели друг друга в общежитии театрального института, на ул.Свердлова. Обычная история: студенты заселяются в комнаты. Мы познакомились, начали встречаться", - описывает историю зарождения своей семьи героиня.  

Счастливым событием для пары стало рождение сына Олега. "Я не брала академический отпуск - помогать нам приехала моя мама. Дипломные работы, экзамены - я продолжала учиться. Большая благодарность маме, что она поддержала меня. И когда ребеночку исполнилось три месяца, она забрала его в Чечерск и смотрела за ним уже там", - признательна и по сей день за большую помощь своей маме актриса. 

После получения диплома Людмила Константиновна год проработала диктором на белорусском телевидении. "Дело в том, что Александр Сафронович изначально полтора года отучился в техническом училище, потом пришел в наш институт. Мы планировали после учебы вместе в театр устраиваться. И поджидая его, я работала на телевидении в Минске. Но мы хотели в Гомель, потому что здесь был наш сын Олег", - поясняет героиня. 

В театре служили, в театре и жили 

Как только дипломы актеров театра и кино были на руках у обоих, супруги приехали в город над Сожем. Главный в то время режиссер в гомельском театре народный артист БССР Иосиф Попов, увидев очаровательную пару, взял молодых артистов в труппу. 

Первый год супруги в буквальном смысле жили в театре. "Да-да, прямо в театре. Раньше был буфет закулисный для артистов - мы там ели горячее: первое, второе. Нам выделили две комнаты с высотой потолка на 4 м. Одна в том месте, где сейчас буфет для зрителей. И вот мы на балкончике, где нынче осветительная ложа, смотрели, что называется, не выходя из дома, все спектакли, где сами не были заняты", - удивляет решением квартирного вопроса Людмила Константиновна.

Затем молодые специалисты получили трехкомнатную служебную квартиру, где и стали жить уже вместе с сыночком. "Но и театр - навсегда наш дом, наша жизнь. Причем один театр на всю жизнь. Как однажды пришли, так и остались", - подмечает прима Гомельского областного драматического театра. 
Первые роли в театре супруги получили быстро. Людмила Лавринович начинала с роли студентки в пьесе Рацера и Константинова "Десять суток за любовь". "Спектакль хороший, веселый, смешной. Мы с ним ездили по области и на гастроли. Такие легкие пьесы, которые про жизнь, которые позволяют отдохнуть, расслабиться, тоже нужны", - считает артистка. Но все же ей по душе более серьезный репертуар.

"Практически каждая роль осталась у меня в сердце"

По признанию актрисы, самой сложной ролью по психологической, психофизической нагрузке она считает Медею в одноименном спектакле Людмилы Разумовской режиссера Лидии Монаковой. "Это глубокая психологическая драма. Чистая трагедия. И начинается постановка на высокой эмоциональной ноте, со слез, и все два акта идут в напряжении", - погружает в атмосферу спектакля исполнительница главной роли. 

Артистка обращает внимание: даже спустя много лет после того, как спектакль уже был не в репертуаре театра, люди не забывали о нем. "Меняли как-то нам телефонную ветку. Звонят что-то уточнить. Мой Александр Сафронович отвечает: "Вы попали в квартиру артистов". А на том конце провода вдруг вопрос: "Скажите, а спектакль "Медея" больше вообще не идет? Не вернется на сцену?" Или же как-то стою я в очереди за апельсинами-мандаринами, а меня узнали и тоже спрашивают про "Медею". Понимаете, это дорогого стоит, что человек живет и помнит. Значит, постановка запала в сердце. И, признаюсь, такую компенсацию тоже очень приятно получать за то, что ты вложил в этот спектакль свою душу", - признается героиня. 
 
Очень дорога актрисе и роль Вассы Железновой в семейной драме "Крестная мать" по пьесе Максима Горького "Васса Железнова". "Ставил спектакль Валерий Раевский. К слову, у него я и Коробочку сыграла (в "Мертвых душах" Н.В.Гоголя. - Прим. БЕЛТА). Это не мое амплуа. Но роль получилась. Да так, что никто и не узнавал, что это я - такой характер мы с режиссером сделали", - проводит по галере своих образов Людмила Константиновна.
Актриса признается: хотя предложений в театре в Гомеле у обоих супругов-актеров на протяжении всей карьеры было вдоволь, однажды они все же решили проверить, будут ли востребованы на других подмостках. "Раньше в Москве была актерская биржа. Режиссеры, как купцы, приезжали, подходили к артистам, все расспрашивали. И мы получили столько предложений. Кострома, Донецк, Днепропетровск, Кишинев… Поняли, что мы, молодая пара с нормальными фактурами, очень котируемся. С чувством удовлетворения и достоинства вернулись в родной театр", - улыбается героиня. 

Яркий след и в театральной карьере, и в душе Людмилы Константиновны оставили роли и Боны в "Черной панне Несвижа" Алексея Дударева, и Эммы Гамильтон в спектакле "Леди Гамильтон" Теренса Рэттигана, и Елизаветы I в спектакле "Ваша сестра и пленница" Людмилы Разумовской. "Первый акт посвящен трагической судьбе Марии Стюарт. Второй акт сосредоточен на образе Елизаветы, которую играла я. Напряжение - до самого финала", - вновь переносимся на сцену театра с исполнительницей главной роли. В этой постановке актриса ставит перед публикой вечные вопросы, которые касаются каждого человека, предлагает поразмышлять и определить, что значимее - достижение целей или сохранение человеческих личности, достоинства, жизни, и какова будет расплата, когда самый главный суд - суд совести.
"Я могу сказать, что практически каждая роль осталась у меня в сердце", - добавляет прима драмтеатра

"Эта актриса может быть украшением любого столичного театра"

Своей большой удачей Людмила Константиновна считает работу с режиссером Ридом Талиповым. "Во всех его спектаклях в Гомеле у меня были главные роли. Он увидел меня однажды на сцене в Минске и сказал: "Для этой актрисы хочу поставить спектакль". Он ко мне очень хорошо относился. Мне подарили одну книгу, где были такие слова Рида Сергеевича. "Следующее мое открытие - актриса Гомельского драматического театра Людмила Корхова. Эта актриса может быть украшением любого столичного театра, как у нас, так и за рубежом. Ее искусство для меня нечто исключительно живое. Яркость, проницательность ума, смелость, воображение, подлинно человеческие чувства, внутренняя свобода, отвага в принятии жизни, глубина личности, цельность. Это было прозрение, озарение, счастье от возможности на мгновение проникнуть в чужую душу. Как когда-то открыла свой театр актриса Вера Комиссаржевская, эти актрисы (Стефания Станюта и Людмила Лавринович. - Прим. БЕЛТА) также достойны своего театра". Вот такие слова…" - зачитывает впечатления именитого режиссера актриса. 

И именно за главную роль - Аркадиной - в спектакле "Чайка" А.П.Чехова в постановке Рида Талипова Людмила Лавринович была удостоена главного приза на международном театральном фестивале "Белая Вежа" в 1997 году. 

А спустя два года - в 1999-м - за большой личный вклад в развитие театрального искусства и высокое профессиональное мастерство Людмиле Константиновне было присвоено почетное звание народной артистки Республики Беларусь. 
День, когда пришло известие о присвоении почетного звания, актриса тоже помнит в деталях. "Все произошло совершенно неожиданно. Я знала, что подали документы. Но, наверное, даже и полгода не прошло. У нас идет вечерняя репетиция. И вдруг кто-то говорит за кулисами, что я народная. Поначалу думаю: шутка же, в театре, бывает такое, что хохмят. Сижу дальше с текстом, в работе.  А потом мне сообщают, что это правда, поздравляют. Даже не верила. Представьте, 27 лет назад - я еще не чувствовала себя оперившейся и готовой к званию народной артистки. У меня к тому моменту было звание заслуженной артистки - я его тоже рано получила. А тут народная!" - эмоции того вечера вновь нахлынули на героиню. 

"Он все делал для того, чтобы я состоялась на сцене"

Всем сердцем был рад за супругу Александр Сафронович. К слову, он и в быту, и в творчестве окружал Людмилу Константинову особой любовью и заботой. "И делал все для того, чтобы я состоялась на сцене. В других актерских семьях бывают и соперничество, и профессиональная ревность. У нас это все отсутствовало. Наоборот, если я и хотела когда-то спрятаться, завернуться в улитку, он всегда парировал: "Нет, Люся ты не имеешь права прятать свой талант". Это он воспитал во мне понимание того: если тебя приглашают, надо идти. Александр Сафронович был по гороскопу Лев, более подвижный в принятии решений. А я степенная, мне нужно, чтобы было спокойствие и гармония", - описывает линии поведения артистка. 

Тепло, участие, внимание своего супруга Людмила Константинова чувствовала во всем на протяжении всей их совместной жизни. "Вот нам дают печатные тексты ролей, а он мне все переписывал от руки. У актеров так принято - с пометками компактно свои слова переписать. И сейчас эти записи Александра Сафроновича у меня сохранились", - для артистки эти рукописи бесценны. 

Людмила Константинова делится и таким домашним секретом: "Я и его мама  называли Александра Сафроновича дома Аликом. В Святцах у нас нет имени Алик. Только Александр или Олег. Поэтому, когда сын у нас родился, назвали Олегом".

"Театр не умрет никогда"
На своем юбилейном вечере актриса готовится декламировать стихи, написанные Александром Лавриновичем о театре. 

"Снится мне наш театр. Я могу им гордиться.
Он всех нас приглашает в волшебный полет, 
Где над сценой летают мечты, словно птицы,
И кораблик бумажный к нам в руки из детства плывет", - читает отрывок из произведения супруга Людмила Константиновна. 

"Это первый юбилей, когда его нет рядом. И хотя бы вот таким образом он будет со мной", - с любовью смотрит она на портрет своего спутника жизни.

На творческом вечере актриса будет говорить и о силе театра.
"Театр не умрет никогда. Он останется навсегда, пока есть человек. Ведь психологический театр необходим человеку. Когда он видит серьезную пьесу, хорошую драматургию, чувствует, как у него в душе отзывается, откликается происходящее на сцене, человек способен понять ответы на вопросы, которые его волнуют. Театр дает эмоцию, которая достигает зрителя прямо в зале, здесь и сейчас. От сердца к сердцу", - говорит прима театра.
При этом, убеждена народная артистка, зритель, приходя в театр, должен и поработать душой - подумать, задуматься. 
Людмила Константиновна считает себя счастливым человеком. "Мне повезло по жизни - Господь послал моего Александра Сафроновича. Он все делал, чтобы я могла творить. Мне везло с режиссерами. Мы брали лучшее в материалах, в пьесах, в драматургии. И старались всегда нести это лучшее к нашему зрителю - доброму, доверчивому, благодарному. Я сыграла очень много ярких ролей, которые, к слову, никогда специально не искала - они сами меня находили. Это большая удача. Я действительно счастливый человек", - делает финальный штрих своего портрета народная артистка Беларуси.
Фото Марины Васильевой и из архива Гомельского областного драматического театра. 
БЕЛТА.-0-
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