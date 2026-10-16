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"Я как будто во сне". Вика Цыганова об участии в "Душевном фестивале"

Опубликовано:

Логотип БелТА
Культура
16 октября 2026, 22:44

"Я как будто во сне". Вика Цыганова об участии в "Душевном фестивале"

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На этой сцене я как будто во сне - такая огромная энергия любви. Таким мнением поделилась российская певица Вика Цыганова во время концерта "Звездный шансон", передает корреспондент БЕЛТА.
По словам исполнительницы, в последнее время она реже выходит на сцену и дает интервью, поскольку не всегда чувствует искренность. "Но здесь, по ощущениям, будто все батарейки заправлены, и еще лет 30 я точно могу работать. Ну, если, конечно, мы еще разочек увидимся, а потом и еще", - поделилась она.

По мнению Вики Цыгановой, в последнее время душевности становится все меньше. "Все модные, все такие и всякие разные. Мы не знаем, куда смотреть, куда бежать, как спасаться. А на самом деле простые чувства, глубокие, ясные и понятные, как солнце или дождь, как ветер или снег. Душевность вашего фестиваля и особенно публики ощущается в сердце", - отметила певица.
Она также считает, что настоящее творчество не рождается в комфорте. "Это битва - когда душа соприкасается с чем-то великим, чего не может охватить. Человека можно обмануть один раз, второй, третий. Но если он остается человеком, подобием Божьим, он обязательно это почувствует. Поэтому, конечно, нужно обращаться к действительно глубоким чувствам", - сказала Цыганова.

Певица подчеркнула, что через музыку передает свои чувства и отношение к происходящему. "Люди это считывают. Сегодня многие занимаются вокалом и очень хорошо поют. Но важно наполнять музыку смыслами", - добавила она.
Схожее мнение высказал постоянный участник фестиваля, белорусский исполнитель Андрей Тямчик. По его словам, душевные песни рождаются только по вдохновению. "Нельзя просто сесть, взять ручку и листок и набросать какие-то строки. Без вдохновения никак. Меня вдохновляют моя семья и моя музыкальная семья", - отметил исполнитель.

Андрей Тямчик также рассказал, что стать артистом, а тем более добиться популярности, непросто. Двигаться вперед ему помогают поддержка семьи и коллег.
По словам певца, каждый год на концерт исполнителей шансона во Дворце спорта собирается особенно душевная публика. "Думаю, эта музыка, этот жанр находят отклик в сердцах людей разных поколений. И порой в трудные минуты душевные песни просто согревают, спасают и, наверное, оказывают психологическую поддержку", - поделился он.

Сегодня на сцене Дворца спорта выступили многие артисты, в том числе народный артист Российской Федерации Александр Малинин, Ярослав Сумишевский, Юрий Кузнецов-Таежный и другие.

"Душевный фестиваль" продолжится 17 октября концертом "Душа народная" во Дворце спорта. В нем примут участие Татьяна Куртукова, Прохор Шаляпин, ПЛУТТО, группа "Балаган Лимитед", Александра Мелех, Дарья Сманцер, Александр Воронище и другие артисты. На сцену также выйдет победитель конкурса "Душа народная" - вокальный коллектив "Велея". Вечером Дворец спорта превратится в большую танцплощадку: зрителей ждет концерт-дискотека "Танцплощадка с Душевным радио".-0-
Фото Татьяны Матусевич
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