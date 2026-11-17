Настоящее дирижерское мастерство кроется в том, чтобы каждым движением руки слышать хор, увлекать музыкантов своим замыслом и вдыхать жизнь в партитуру. Именно это предстоит показать участникам II Международного конкурса хоровых дирижеров имени В.В. Ровдо. Яркое культурное событие проходит 16-20 ноября в Белорусской государственной академии музыки. Корреспондент БЕЛТА поговорила с конкурсантами и узнала, чем они удивляют жюри в первом туре.





Из около 50 молодых дирижеров в возрасте от 18 до 27 лет, приславших видеозаписи выступлений с хором, в очный этап прошли 20. География талантливых музыкантов широка: участники представляют Беларусь, Россию, Казахстан, Ливан, Армению и Испанию. В ближайшие дни им предстоит найти общий язык с незнакомым хором.





Сегодня в Белорусской государственной академии музыки проходит первый тур международного конкурса. Здесь с утра до позднего вечера звучат голоса Студенческого хора БГАМ. Дирижеры работают со смешанным составом коллектива и представляют произведения, выбранные заранее. Во втором туре конкурсанты будут руководить женским составом Студенческого хора БГАМ, а в третьем - Академическим хором Национальной государственной телерадиокомпании.

Музыкальная программа первого тура объединила белорусские, русские и зарубежные композиции разных стилевых направлений. Во втором туре прозвучат произведения а капелла и сочинения с сопровождением. Такой обширный репертуар позволяет оценить не только тонкость интерпретации, но и умение работать с кульминацией, передавать различия между куплетами и выстраивать развитие произведения. Завершением состязаний станет гала-концерт, в котором шесть финалистов представят произведение, разученное буквально утром того же дня вместе с профессиональным хором (Академическим хором Национальной государственной телерадиокомпании). Кроме того, каждый участник исполнит на выбор одно из сочинений предыдущих этапов. Музыкальная программа первого тура объединила белорусские, русские и зарубежные композиции разных стилевых направлений. Во втором туре прозвучат произведения а капелла и сочинения с сопровождением. Такой обширный репертуар позволяет оценить не только тонкость интерпретации, но и умение работать с кульминацией, передавать различия между куплетами и выстраивать развитие произведения. Завершением состязаний станет гала-концерт, в котором шесть финалистов представят произведение, разученное буквально утром того же дня вместе с профессиональным хором (Академическим хором Национальной государственной телерадиокомпании). Кроме того, каждый участник исполнит на выбор одно из сочинений предыдущих этапов.





"Мои первые учителя - родители"





Для первого тура конкурса студентка первого курса вокально-хорового факультета Белорусской государственной академии музыки София Мартынюк выбрала китайскую композицию "Прекрасная степь - мой дом". На столь необычный выбор повлияла ее педагог, а София быстро согласилась на это авантюрное предложение. "В каждой музыке есть индивидуальность. Мне показалось интересным выбрать именно такое произведение, потому что я никогда не сталкивалась с китайским хоровым искусством. Мне захотелось глубже это изучить", - рассказала она.

На подготовку к очному этапу у девушки было два месяца. Она призналась, что поначалу было нелегко во многом из-за появившегося статуса первокурсницы. "Приходишь в новое заведение - и это всегда стресс для психологического состояния. А тут еще конкурс параллельно. Но я надеюсь, что мне удалось достойно подготовиться", - поделилась девушка. На подготовку к очному этапу у девушки было два месяца. Она призналась, что поначалу было нелегко во многом из-за появившегося статуса первокурсницы. "Приходишь в новое заведение - и это всегда стресс для психологического состояния. А тут еще конкурс параллельно. Но я надеюсь, что мне удалось достойно подготовиться", - поделилась девушка.





Однако у Софии уже есть опыт участия в состязаниях подобного статуса - она лауреат второй степени Международного конкурса хоровых дирижеров имени В.С. Попова. При этом сейчас ее занимает не победа, а возможность достойно выступить. "Для меня уже победа быть на конкурсе такого масштаба. Но успех не всегда зависит только от старания. Это совокупность возможностей, настроения и удачи", - считает София.





В следующих турах участники не будут знать, с какими произведениями им предстоит работать, потому что все решит жеребьевка. Неизвестность девушку не пугает. В каждом сочинении, уверена она, можно найти что-то особенное. Гораздо важнее для Софии суметь донести до хора собственную идею. "Я не знаю, пройду ли во второй тур. Но понимаю, что в каждом произведении есть своя изюминка, за которую можно зацепиться. Скорее, тревожусь о том, смогу ли донести свою идею, чем о том, что мне выпадет", - призналась студентка.

Музыка в жизни Софии Мартынюк появилась задолго до поступления в Белорусскую государственную академию музыки. Родители с детства знакомили ее с этим видом искусства, а затем отвели девочку в музыкальную школу учиться игре на фортепиано. Со временем увлечение переросло в желание связать с музыкой всю жизнь. "Мои первые учителя - родители. Они оперные певцы, работают солистами в Большом театре. В какой-то момент поняла, что хочу заниматься музыкой профессионально. Выбрала хоровое дирижирование. Казалось, что интерес во мне заложен в управлении хором. Мне нравится доносить информацию, обучать. Я увидела себя в этом, и первый курс пока не разочаровал", - рассказала София. Музыка в жизни Софии Мартынюк появилась задолго до поступления в Белорусскую государственную академию музыки. Родители с детства знакомили ее с этим видом искусства, а затем отвели девочку в музыкальную школу учиться игре на фортепиано. Со временем увлечение переросло в желание связать с музыкой всю жизнь. "Мои первые учителя - родители. Они оперные певцы, работают солистами в Большом театре. В какой-то момент поняла, что хочу заниматься музыкой профессионально. Выбрала хоровое дирижирование. Казалось, что интерес во мне заложен в управлении хором. Мне нравится доносить информацию, обучать. Я увидела себя в этом, и первый курс пока не разочаровал", - рассказала София.





Быть артистом на сцене





Прямиком из Российской академии музыки имени Гнесиных (Москва) приехал еще один участник Международного конкурса хоровых дирижеров имени В.В. Ровдо Александр Иванов. "Безусловно, меня заинтересовал конкурс. Но не меньше - возможность попасть в Минск и увидеть его своими глазами. Я здесь никогда не был, и уже после первого дня впечатления очень приятные. Все открывается с лучшей стороны", - рассказал участник. В перерывах между конкурсными испытаниями он собирается заглянуть в местные кофейни, побывать в Национальном художественном музее и Большом театре Беларуси, а также посетить Архикафедральный костел имени Пресвятой Девы Марии.

Для очного знакомства с жюри и столичной публикой молодой человек выбрал произведение Владимира Каризны "Таемнасць цішыні". По словам Александра, именно это сочинение оказалось ближе всего по характеру и музыкальному изложению. Готовясь к выступлению, он внимательно изучал партитуру, проигрывал ее и пропевал партии, стараясь заранее понять, где у хора могут возникнуть трудности. Поразительно, но произведение настолько понравилось и его профессору, что тот впоследствии предложил включить партитуру в учебный фонд для подготовки студентов. Для очного знакомства с жюри и столичной публикой молодой человек выбрал произведение Владимира Каризны "Таемнасць цішыні". По словам Александра, именно это сочинение оказалось ближе всего по характеру и музыкальному изложению. Готовясь к выступлению, он внимательно изучал партитуру, проигрывал ее и пропевал партии, стараясь заранее понять, где у хора могут возникнуть трудности. Поразительно, но произведение настолько понравилось и его профессору, что тот впоследствии предложил включить партитуру в учебный фонд для подготовки студентов.





Волнения перед выступлением Александр Иванов не чувствует - скорее, вдохновение и радость от работы. Он считает, что на конкурс нужно ехать нацеленным на победу, но не позволять этой мысли заслонить профессиональные задачи. "Если ты прошел на очный этап, значит, уже достоин быть здесь таким, какой ты есть. Опыт помогает точнее увидеть свои недостатки. Иногда результат зависит и от жребия. Но прежде всего нужно оставаться профессионалами - дирижерами, мастерами интерпретации и взаимодействия с коллективом. Я жду от конкурса приятного и интересного времени с музыкой и хором", - поделился он.

Работать с незнакомым коллективом в сжатые сроки совсем непросто. Здесь помогает артистизм: нужно не только понимать партитуру, но и увлечь музыкантов своим прочтением. "Дирижер выходит на сцену к незнакомой аудитории как артист и одновременно лидер. Нужно убедить хор, что твоя интерпретация им также понравится. Да, мы не знаем коллектив, но именно харизма и артистическое обаяние помогают привлечь внимание музыкантов так, что их это заинтересует профессионально", - объяснил участник. Работать с незнакомым коллективом в сжатые сроки совсем непросто. Здесь помогает артистизм: нужно не только понимать партитуру, но и увлечь музыкантов своим прочтением. "Дирижер выходит на сцену к незнакомой аудитории как артист и одновременно лидер. Нужно убедить хор, что твоя интерпретация им также понравится. Да, мы не знаем коллектив, но именно харизма и артистическое обаяние помогают привлечь внимание музыкантов так, что их это заинтересует профессионально", - объяснил участник.





Его профессор часто входит в состав жюри на конкурсах. С призмы своего опыта он посоветовал Александру быть ярким и убедительным. Но яркость, подчеркнул конкурсант, не означает чрезмерную эффектность. "Прежде всего нужно сделать то, что написано в партитуре. И если есть какая-то интерпретация, то нужно убедительно ее обосновать. Например, когда дирижер меняет характер произведения, оно может из задумчивого превратиться в шуточное - но это не сработает, если шутки не слышно ни в тексте, ни в музыке. А шуточное произведение, исполненное слишком медленно, может стать утомительным и потерять свое веселье", - пояснил конкурсант.





Родился в Казахстане, учится в России, приехал в Беларусь





"Я впервые узнал об этом конкурсе во время учебы в училище. Понимал его масштаб и тогда не решился приехать. Сейчас, на старших курсах вуза, я оказался впервые в замечательном Минске, чему крайне рад. В Беларуси нас очень тепло встретили, за это я безумно благодарен волонтерам и организаторам. Сам я родом из Казахстана, но учусь в Москве", - рассказал студент четвертого курса Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского Кемель Галымжан. В свободное время он планирует поближе познакомиться с городом, сходить в музей и театр, прогуляться по вечернему Минску и почувствовать его атмосферу.

Для очного выступления выбор участника пал на произведение современного белорусского композитора Александра Литвиновского "Буря". Просматривая предложенные сочинения первого тура, именно оно произвело на него сильное впечатление и музыкально тронуло. Для очного выступления выбор участника пал на произведение современного белорусского композитора Александра Литвиновского "Буря". Просматривая предложенные сочинения первого тура, именно оно произвело на него сильное впечатление и музыкально тронуло.





Международный конкурс хоровых дирижеров имени В.В. Ровдо он называет серьезным и масштабным. Несмотря на это, здесь царит дружеская атмосфера. Многие участники уже знакомы друг с другом по учебе и другим состязаниям. "Судьба свела нас увидеться вновь именно в Минске. Этот конкурс - дар небесный. Три очных тура с тремя разными коллективами - безумно важно для молодого дирижера, который только набирается мастерства и собирается в свободное плавание после окончания учебного заведения. Для него это будет огромным опытом и хорошей практикой. На таких серьезных конкурсах дирижер оттачивает свой жест, музыкальные мысли", - поделился участник.





Кроме того, знакомство с коллективом вызывает у него непередаваемые эмоции и чувства: "Это трепетное ощущение. Ты только достал произведение, прошла жеребьевка - и вот уже выходишь к хору. Эти 10-15 минут работы с коллективом самые ценные и нужные для молодого дирижера".





Главной задачей он ставит показать, чему научился, и представить собственное понимание музыки. При этом результат для него не сводится к месту в конкурсе. Куда важнее выйти с новым коллективом и качественно поработать над партитурой, которая достанется.





Международный конкурс хоровых дирижеров имени В.В. Ровдо собрал представителей разных дирижерско-хоровых школ с непохожими традициями и подходами. Но все они служат общему делу - любви к хоровой музыке и сохранению культурного наследия страны.





Виолетта ДРОЗД,

БЕЛТА.-0-





Фото автора и Белорусской государственной академии музыки