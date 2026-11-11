Искусство быть собой. Художественную выставку о белорусской женщине представили в НББ

Ознакомиться с работами мастеров можно до 18 декабря в читальном зале межбиблиотечного и индивидуального абонемента (помещение 164).-0-

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Национальной библиотеке Беларуси открылась выставка художественных работ "Белорусская женщина: искусство быть собой", приуроченная к Году белорусской женщины, передает корреспондент БЕЛТА.Экспозицию составили 12 картин учащихся, преподавателей и выпускников Минского государственного колледжа ремесленничества и дизайна имени А.Н. Кедышко. Как рассказала преподаватель колледжа Валерия Еленевич, идея выставки родилась в процессе живого диалога со студентами."Мы долго думали, как лучше передать суть белорусской женщины - через портреты или элементы профессиональной деятельности. В итоге вместе с учащимися пришли к тому, что нам ближе традиционная культура, ремесла и промыслы, которыми занимались наши бабушки и мамы. Каждая картина - это личная история: кто-то отразил детские воспоминания о времени в деревне, кто-то представил современное видение. Несмотря на разнообразие стилей, экспозиция получилась цельной и очень родной", - поделилась Валерия Еленевич.Заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома Ольга Смирнова подчеркнула особую значимость Года белорусской женщины для общества. "Женщина в семье - это тот оплот и та теплота, которая выстраивается на мужском фундаменте. Рождение ребенка, продолжение рода и Родины - это наивысшая ценность. В этих полотнах отражена истинная сущность белоруски: спокойной, уравновешенной, с глубоким внутренним содержанием. Наших женщин во всем мире ценят за естественную, природную красоту, которая идет из глубины души, и авторам работ это удалось передать", - отметила она.Своим видением поделилась и одна из участниц выставки, студентка 3-го курса Анастасия Урецкая. Она представила картину, на которой женщина держит свечу как символ домашнего уюта и тепла. "Для меня женщина - это прежде всего хранительница очага, мама или сестра. Я работала над картиной маслом около месяца, и поддержка преподавателей в колледже очень помогла довести эскиз до полноценной качественной работы. В будущем я планирую продолжить обучение в вузе и стать педагогом, чтобы учить детей искусству", - рассказала художница.Заместитель генерального директора Национальной библиотеки Беларуси Виктор Пшибытко поблагодарил партнеров из колледжа за многолетнее сотрудничество и отметил талант юных мастеров: "Центральное место в экспозиции занимает женщина-мастерица, которая своим терпением создает уют в доме и хранит культурные традиции. Молодым художникам удалось через обычные жизненные ситуации передать нежность и тепло женских рук, которым посильна любая работа".