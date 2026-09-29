29 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Интерактивный фолк-музей "Льняная карусель" открыли в Корме, сообщил БЕЛТА в райисполкоме.



Уникальная локация разместилась в Кормянском районном центре творчества детей и молодежи. Этот проект стал одним из победителей открытого конкурса гражданских инициатив при поддержке Гомельской областной ассоциации местных Советов депутатов.



Этот уголок юго-восточного региона известен своим брендовым фестивалем "Льняная карусель", который первую субботу августа собирает ценителей аутентичного, исконно народного, белорусского. Также в Кормянском районе сохраняют традиции и продолжают историю возделывания северного шелка на предприятии "Кормален". Музей льна станет продолжением фестивальной традиции. Его особенность в том, что теперь посетить экспозицию "Льняной карусели" и проникнуться местной культурой можно в любой сезон.



"Лен для Кормянского района и всей страны - символ чистоты и трудолюбия. Новое тематическое пространство можно считать инвестицией в будущее, ведь здесь переплетено прошлое и современное, чтобы раскрыть новые перспективы и сохранить традиции на века. Уверена, что музей льна расширит и туристический потенциал района", - подчеркнула председатель Кормянского районного Совета депутатов Татьяна Шехтер на открытии музея. По ее словам, особенная его ценность в том, что он создан по инициативе местных жителей.



Руководитель инициативы и директор центра творчества Наталья Гайкова поблагодарила земляков и местные власти за неравнодушие и поддержку. Она уверена, что есть все предпосылки, чтобы фолк-музей "Льняная карусель", как и одноименный фестиваль, стал культурно-просветительским центром района, сохраняющим традиции льноводства. "А ведь лен - душа нашей Кормянщины", - заключила она.-0-