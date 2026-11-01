Инструмент, а не замена актеров. Как используют ИИ в белорусском кино

Он подчеркнул, что кинематографисты пользуются нейросетями, но ИИ на первый план не выходит. "Мы находимся в реальной локации, придут реальные люди в реальных костюмах. И они начнут жить в этой атмосфере", - поделился режиссер.
По его мнению, не стоит использовать ИИ для создания персонажей или "воскрешения" актеров. Как негативный пример он привел фильм "Манюня: Приключения в Москве", где с помощью технологий вернули Юрия Никулина.
"Люди в комментариях просто обрушились: "Худшая роль Никулина. Зачем вы это вообще сделали? Дети его не знают, взрослые знают и неоднозначно реагируют", - отметил режиссер.-0-
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