Инструмент, а не замена актеров. Как используют ИИ в белорусском кино

"На самом деле в белорусском кино уже давно используется искусственный интеллект, но в качестве инструмента. Например, на моих фильмах, таких как "Культурный код", он уже был применен. Когда мы берем кадры из телевидения, а телевидение у нас вещает в формате HD, нам нужно сделать 4К, он улучшает качество. В звуке очень хорошо помогает", - отметил Кирилл Халецкий. "На самом деле в белорусском кино уже давно используется искусственный интеллект, но в качестве инструмента. Например, на моих фильмах, таких как "Культурный код", он уже был применен. Когда мы берем кадры из телевидения, а телевидение у нас вещает в формате HD, нам нужно сделать 4К, он улучшает качество. В звуке очень хорошо помогает", - отметил Кирилл Халецкий.





Он подчеркнул, что кинематографисты пользуются нейросетями, но ИИ на первый план не выходит. "Мы находимся в реальной локации, придут реальные люди в реальных костюмах. И они начнут жить в этой атмосфере", - поделился режиссер.





По его мнению, не стоит использовать ИИ для создания персонажей или "воскрешения" актеров. Как негативный пример он привел фильм "Манюня: Приключения в Москве", где с помощью технологий вернули Юрия Никулина.





"Люди в комментариях просто обрушились: "Худшая роль Никулина. Зачем вы это вообще сделали? Дети его не знают, взрослые знают и неоднозначно реагируют", - отметил режиссер.-0-





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