Инструмент, а не замена актеров. Как используют ИИ в белорусском кино

Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Воскресенье, 1 ноября 2026
Минск-Уручье Сплошная облачность +7°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
15:28 "Юркас-Витоблспорт" занял пятое место в Кубке чемпионов по пляжному футболу Спорт
15:18 Полиция Цюриха во время столкновений с протестующими применила резиновые пули В мире
15:07 Дзюдоистка Князева выступила на юношеской Олимпиаде в Сенегале Спорт
15:00 Точки роста с Монголией, "белорусские" регионы в России, женская амнистия и подарок народу. Итоги недели Президента Президент
14:56 Посольство РФ потребовало от Нидерландов расследовать факт вандализма на кладбище советских воинов В мире
14:45 Во время протестов во Франции задержаны более 560 человек В мире
14:38 Обеспечить стабильную работу, несмотря на внешние штормы. Гендиректор Национального аэропорта Минск о главных задачах авиации Общество
14:36 ГАИ рекомендует водителям подготовиться к эксплуатации машин в условиях понижения температуры Общество
14:30 Котенок Мира. История усатого рыжика из Алешек, который обрел в Беларуси новый дом Общество
13:59 Беларусь обеспечила самую безопасную и доброжелательную логистику при решении вопросов жителей Алешек - Тищенко Общество
13:44 Инструмент, а не замена актеров. Как используют ИИ в белорусском кино Культура
13:36 Ночью туман и слабый гололед. Какую погоду обещают синоптики 2 ноября Общество
13:28 Пособие по уходу за пожилым человеком старше 80 лет или инвалидом I группы выросло в Беларуси Общество
13:14 Волейболистки "Минчанки-2" выиграли три матча из четырех в туре Молодежной лиги России Спорт
13:10 Спортивно-массовый проект "Брест плывет" предлагают распространить на другие регионы Беларуси Спорт
12:56 Ушаков назвал формат первых раундов переговоров по Украине В мире
12:43 "Возрастные" доплаты в составе пенсий увеличились в Беларуси Общество
12:27 Введен запрет на лов сига чудского и сома Общество
12:19 Заполненность газохранилищ в Европе достигла исторического минимума В мире
12:06 Происходит определенный этап анархизации политической жизни в Польше - политик о ситуации в стране В мире
11:57 Размеры государственной адресной социальной помощи выросли в Беларуси Общество
11:47 "Переговоры ведутся по нескольким трекам". Политолог о перспективах урегулирования украинского конфликта Общество
11:24 Возле стадиона в Алабаме устроили стрельбу, один человек погиб, восемь пострадали В мире
11:15 В Беларуси увеличились размеры госпособий семьям с детьми Общество
10:56 В МИД Украины заявили о готовности к бессрочному прекращению огня в конфликте с Россией В мире
10:50 Как в Минске борются с нарушителями правил парковки, рассказали эксперты Общество
10:46 Крылья страны: как "Белавиа" держит высоту и открывает новые направления Общество
10:32 Субсидии от государства на организацию своего дела выросли в Беларуси Общество
10:17 Дефицит сахара в мире. Беларусь прорабатывает новые рынки поставок Экономика
10:16 В милицию поступило около 300 сообщений о звонках аферистов за сутки Общество
Все новости
Все новости

Инструмент, а не замена актеров. Как используют ИИ в белорусском кино

Опубликовано:

Логотип БелТА
Культура
01 ноября 2026, 13:44

Инструмент, а не замена актеров. Как используют ИИ в белорусском кино

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Используются ли технологии искусственного интеллекта в белорусском кино, рассказал в эфире ОНТ режиссер, сценарист Кирилл Халецкий, сообщает БЕЛТА.
"На самом деле в белорусском кино уже давно используется искусственный интеллект, но в качестве инструмента. Например, на моих фильмах, таких как "Культурный код", он уже был применен. Когда мы берем кадры из телевидения, а телевидение у нас вещает в формате HD, нам нужно сделать 4К, он улучшает качество. В звуке очень хорошо помогает", - отметил Кирилл Халецкий.

Он подчеркнул, что кинематографисты пользуются нейросетями, но ИИ на первый план не выходит. "Мы находимся в реальной локации, придут реальные люди в реальных костюмах. И они начнут жить в этой атмосфере", - поделился режиссер.

По его мнению, не стоит использовать ИИ для создания персонажей или "воскрешения" актеров. Как негативный пример он привел фильм "Манюня: Приключения в Москве", где с помощью технологий вернули Юрия Никулина.

"Люди в комментариях просто обрушились: "Худшая роль Никулина. Зачем вы это вообще сделали? Дети его не знают, взрослые знают и неоднозначно реагируют", - отметил режиссер.-0-

* Больше актуальных новостей и аналитики смотрите на VIDEOBEL.BY.
Теги
Беларусь кино
Новости рубрики Культура
Фото Минкультуры "Он сильно любил актеров". Вечер памяти кинорежиссера Виктора Турова прошел в Минске
Через экран рассказать о самых важных ценностях. Минкультуры о задачах конкурсантов "Лістападзіка"
"Лістападзік" открылся фильмом итальянского режиссера "Грета и настоящие сказки"
Арендаревич предложил создать совместные сценарные лаборатории для молодых кинематографистов СГ
Самое главное не тема, а способ ее донесения до зрителя - эксперт на "Лiстападзе" о роли кино
Участие в фестивалях и интерес к анимации. Гендиректор "Беларусьфильма" рассказал о сотрудничестве с киноиндустрией Турции
  • Главная
  • Инструмент, а не замена актеров. Как используют ИИ в белорусском кино
    • Главное
    Точки роста с Монголией, "белорусские" регионы в России, женская амнистия и подарок народу. Итоги недели Президента
    "Движение вверх стало для вас смыслом жизни". Лукашенко поздравил работников гражданской авиации
    "Как увидели чистое белорусское небо - эмоции не передать!" Гуманитарная миссия в Алешках в деталях
    В Беларуси повысились размеры бюджета прожиточного минимума
    Топ-новости
    Лукашенко подчеркнул существенную динамику в отношениях с Алжиром и пригласил Президента страны в Минск 
    Дефицит сахара в мире. Беларусь прорабатывает новые рынки поставок
    Беларусь обеспечила самую безопасную и доброжелательную логистику при решении вопросов жителей Алешек - Тищенко
    Крылья страны: как "Белавиа" держит высоту и открывает новые направления
    Как в Минске борются с нарушителями правил парковки, рассказали эксперты
    "Переговоры ведутся по нескольким трекам". Политолог о перспективах урегулирования украинского конфликта
    ГАИ рекомендует водителям подготовиться к эксплуатации машин в условиях понижения температуры
    Хоккейная команда Президента победила на старте 20-го сезона РХЛ
    Делегация из Мьянмы изучит туристический потенциал Беларуси
    День всех святых и День поминовения усопших отмечают католики в первые дни ноября
    Дальше - ярче и интереснее. Стартовал юбилейный сезон Республиканской хоккейной лиги
    Санкции сняты. Boeing возвращается к полноценному сотрудничеству с "Белавиа" - Рыбаков
    В милицию поступило около 300 сообщений о звонках аферистов за сутки
    Что является залогом успешного взаимодействия с блогерами? Ответили в Мининформе
    Маневры, переброска войск, ядерные сценарии: почему Европа не выходит из режима учений
    Реклама
    С нами интереснее
    погода погода
    БЕЛТА + БЕЛТА +
    курсы курсы
    тв программа тв программа
    Темы Все темы
    Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА Проект "В теме"  ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА Проект "Белорусы в кадре"
    Для обеспечения удобства пользователей сайта используются cookie
    Подробнее
    Белорусское телеграфное агентство
    Спецпроекты
    "НЕДЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА" "По факту: решения Первого" "В теме" "Белорусы в кадре" "Беларусь. Взлет" "ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ: истории и лица" "Цитадели мужества" "Судьбы, сложенные в треугольник" "Партизанская летопись" "Хроника Победы" "За печатью памяти" "Белорусы в космосе" "Традиции суверенной Беларуси" Плакаты БЕЛТА
    Реклама
    Реклама на БЕЛТА
    Клиентам
    Вход для подписчиков Продукты и услуги
    Агентство
    Об агентстве Карьера в БЕЛТА Партнеры Логотип БЕЛТА Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных Политика в отношении обработки куки (cookies)
    message Telegram Instagram odnoklassniki facebook ВК RSS twitter TikTok videobel.by
    Свежие новости Беларуси
    БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2026 гг.
    Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
    - размещаются материалы рекламно-информационного характера.