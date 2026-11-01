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Индийский фильм об экологии и силе женщин презентовали на фестивале "Лістапад"

Опубликовано:

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Культура
01 ноября 2026, 19:52

Индийский фильм об экологии и силе женщин презентовали на фестивале "Лістапад"

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В кинотеатре "Москва" прошел "День национального кино Индии: женский взгляд" в ходе программы XXXII Минского международного кинофестиваля "Лістапад", передает корреспондент БЕЛТА.

Посол Индии в Беларуси Ашок Кумар напомнил, что Индия была одной из первых стран, установивших дипломатические отношения с Беларусью в 1992 году. В 2027-м две страны отметят 35-летие дружбы, основанной на взаимном уважении, доверии и контактах между народами.
Ежегодно Индия выпускает свыше 2 тыс. фильмов на более чем 20 языках. По словам Ашока Кумара, индийское кино пользуется большой популярностью в Беларуси. С 2021 по 2025 год Дни индийского кино были организованы в Минске, Гомеле, Гродно и Витебске, а индийские кинематографисты регулярно участвуют в Минском международном кинофестивале "Лістапад".

"Наши режиссеры открывают для себя Беларусь. Национальная киностудия "Беларусьфильм" подписала соглашение о сотрудничестве с индийскими кинопроизводителями. За последние два года индийские кинематографисты успели снять свои работы в Беларуси. Их привлекают прекрасная архитектура, первозданная природа, киностудии и высококвалифицированные специалисты", - отметил посол.

Гостям мероприятия показали фильм режиссера Падмавати Маллади "Ганди и дедушкино дерево". Начальник отдела по кинематографии Министерства культуры Ирина Дрига отметила, что кинофестиваль "Лістапад" открывает новые имена для белорусских зрителей, а Падмавати Маллади стала одной из ярких звезд кинофестиваля. В 2024 году она получила за свою работу главную награду конкурса "Кино молодых", а сейчас приехала в Беларусь уже в качестве члена жюри.
"Программа "Женский взгляд" объединяет фильмы, созданные женщинами, а также рассказывает о женщинах, чья жизнь и деятельность меняют мир. "Ганди и дедушкино дерево" повествует о том, как маленькая девочка, опираясь на философию Ганди, организует кампанию по спасению дерева, посаженного ее дедушкой. Его собираются срубить ради строительства дороги. Эта история напоминает, что даже юная девушка обладает великой силой", - сказала Ирина Дрига.

Она поблагодарила посольство Индии и индийских кинематографистов за возможность знакомиться с их работами и подчеркнула, что сотрудничество двух стран активно развивается: белорусские фильмы участвуют в индийских фестивалях, а кинематографисты ездят в Индию, чтобы учиться и перенимать опыт. Сам кинофестиваль "Лістапад" становится площадкой не только для просмотра различных картин, но и развития творческих и деловых контактов.

Падмавати Маллади считает, что картина может быть близка белорусским зрителям своим главным посылом - беречь и защищать окружающую среду. "Я очень люблю Беларусь. Люди здесь гостеприимные и добрые, они переживают за окружающую среду и за мир. Надеюсь приезжать сюда снова и снова. Уже во время первой поездки в Беларусь я сразу почувствовала очень теплую атмосферу, любовь и принятие, словно сама была белоруской", - отметила режиссер.
Как жюри конкурса фильмов для детской и юношеской аудитории "Лістападзік" она успела посмотреть ряд кинокартин и поделилась впечатлениями о них. "Мне все фильмы понравились. Они очень разнообразные, из всех уголков мира, но у каждого есть особенности и изюминка. Для меня весь кинофестиваль "Лістапад" - это про любовь и связи во всем мире", - добавила Падмавати Маллади.

Помимо этого, в кинотеатре "Москва" проходит "День национального кино Казахстана: женский взгляд". В программе - показ фильма "Тарлан". Кинолента раскрывает историю искренней и верной дружбы. Главный герой Закир с детства любит проводить время рядом с лошадьми, находя в них самую настоящую преданность. На празднике Сабантуй хитрый Есен обманом побеждает его отца, опытного борца Темирхана, что меняет жизнь семьи. Закир привязывается к жеребенку Тарлану, веря, что тот принесет удачу. Однажды лошадь ранят волки, дед Сафа советует увезти его в горы, где его помогут исцелить. Закир выхаживает друга с помощью городской девочки Айгуль. Спустя годы Тарлан восстанавливается, а повзрослевшие друзья ставят новую цель - победить на их первых скачках. Фильм поднимает вопрос о том, какую цену придется заплатить за воплощение мечты мальчика.-0-
Теги
Индия кино кинофестиваль "Лістапад"
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