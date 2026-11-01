Индийский фильм об экологии и силе женщин презентовали на фестивале "Лістапад"

Посол Индии в Беларуси Ашок Кумар напомнил, что Индия была одной из первых стран, установивших дипломатические отношения с Беларусью в 1992 году. В 2027-м две страны отметят 35-летие дружбы, основанной на взаимном уважении, доверии и контактах между народами.
"Наши режиссеры открывают для себя Беларусь. Национальная киностудия "Беларусьфильм" подписала соглашение о сотрудничестве с индийскими кинопроизводителями. За последние два года индийские кинематографисты успели снять свои работы в Беларуси. Их привлекают прекрасная архитектура, первозданная природа, киностудии и высококвалифицированные специалисты", - отметил посол.
Гостям мероприятия показали фильм режиссера Падмавати Маллади "Ганди и дедушкино дерево". Начальник отдела по кинематографии Министерства культуры Ирина Дрига отметила, что кинофестиваль "Лістапад" открывает новые имена для белорусских зрителей, а Падмавати Маллади стала одной из ярких звезд кинофестиваля. В 2024 году она получила за свою работу главную награду конкурса "Кино молодых", а сейчас приехала в Беларусь уже в качестве члена жюри.
Она поблагодарила посольство Индии и индийских кинематографистов за возможность знакомиться с их работами и подчеркнула, что сотрудничество двух стран активно развивается: белорусские фильмы участвуют в индийских фестивалях, а кинематографисты ездят в Индию, чтобы учиться и перенимать опыт. Сам кинофестиваль "Лістапад" становится площадкой не только для просмотра различных картин, но и развития творческих и деловых контактов.
Падмавати Маллади считает, что картина может быть близка белорусским зрителям своим главным посылом - беречь и защищать окружающую среду. "Я очень люблю Беларусь. Люди здесь гостеприимные и добрые, они переживают за окружающую среду и за мир. Надеюсь приезжать сюда снова и снова. Уже во время первой поездки в Беларусь я сразу почувствовала очень теплую атмосферу, любовь и принятие, словно сама была белоруской", - отметила режиссер.
Как жюри конкурса фильмов для детской и юношеской аудитории "Лістападзік" она успела посмотреть ряд кинокартин и поделилась впечатлениями о них. "Мне все фильмы понравились. Они очень разнообразные, из всех уголков мира, но у каждого есть особенности и изюминка. Для меня весь кинофестиваль "Лістапад" - это про любовь и связи во всем мире", - добавила Падмавати Маллади.
Помимо этого, в кинотеатре "Москва" проходит "День национального кино Казахстана: женский взгляд". В программе - показ фильма "Тарлан". Кинолента раскрывает историю искренней и верной дружбы. Главный герой Закир с детства любит проводить время рядом с лошадьми, находя в них самую настоящую преданность. На празднике Сабантуй хитрый Есен обманом побеждает его отца, опытного борца Темирхана, что меняет жизнь семьи. Закир привязывается к жеребенку Тарлану, веря, что тот принесет удачу. Однажды лошадь ранят волки, дед Сафа советует увезти его в горы, где его помогут исцелить. Закир выхаживает друга с помощью городской девочки Айгуль. Спустя годы Тарлан восстанавливается, а повзрослевшие друзья ставят новую цель - победить на их первых скачках. Фильм поднимает вопрос о том, какую цену придется заплатить за воплощение мечты мальчика.-0-