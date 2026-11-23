23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вечер памяти "Імёны светлыя, дарагія" состоялся 23 ноября в Доме литератора и позволил соприкоснуться с творчеством тех, кто оставил след в национальной литературе, передает корреспондент БЕЛТА.





Ведущими вечера были лауреат Национальной литературной премии, первый заместитель председателя Союза писателей Беларуси Елена Стельмах и заслуженный деятель культуры Беларуси, председатель Минского городского отделения СПБ и лауреат многочисленных международных и республиканских литературных премий Михаил Поздняков.





На встречу собралось много писателей, молодых литераторов и просто почитателей белорусской литературы и поэзии. Главной была мысль - важно передать молодому поколению творческое наследие мастеров слова, которые любили родную Беларусь, прославляли ее величие и красоту, созидали во имя единения и блага белорусского народа.





Звучало много прекрасных стихов, отрывков из произведений, а на экране появлялось много фотографий. Царила прекрасная творческая атмосфера.

Народный поэт Беларуси и один из авторов Государственного гимна Владимир Каризна, народный писатель Беларуси и бывший председатель Союза писателей Беларуси Николай Чергинец, заслуженный деятель культуры Беларуси, лауреат специальной премии Президента деятелям культуры и искусства Николай Метлицкий, лауреат Государственной премии Беларуси Георгий Марчук, Григорий Соколовский, Ганад Чарказян, Николай Шабович, Алесь Козеко, Олег Жуков, Нина Галиновская. О творчестве этих и других писателей говорилось много в этот вечер. Это были люди разных поколений, разного возраста, каждый писал о том, что ему близко… Но их всех объединяют чувства патриотизма и любви к своей родине. Народный поэт Беларуси и один из авторов Государственного гимна Владимир Каризна, народный писатель Беларуси и бывший председатель Союза писателей Беларуси Николай Чергинец, заслуженный деятель культуры Беларуси, лауреат специальной премии Президента деятелям культуры и искусства Николай Метлицкий, лауреат Государственной премии Беларуси Георгий Марчук, Григорий Соколовский, Ганад Чарказян, Николай Шабович, Алесь Козеко, Олег Жуков, Нина Галиновская. О творчестве этих и других писателей говорилось много в этот вечер. Это были люди разных поколений, разного возраста, каждый писал о том, что ему близко… Но их всех объединяют чувства патриотизма и любви к своей родине.





К примеру, яркий след в современной белорусской литературе оставил Николай Чергинец. Его разноплановые романы о милиции, советских воинах-афганцах, политические и криминальные детективы - это произведения литератора, прожившего многогранную жизнь. Многие знают его по роману о Великой Отечественной войне "Операция "Кровь". До последних дней жизни писатель трудился над циклом мемуарных книг, в которых повествуется о Беларуси и современниках.





Творчество выдающихся белорусских писателей вдохновляет творческую молодежь, которая подхватывает эстафету лучших литературных традиций страны.-0-