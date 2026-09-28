Их выбрали племянница Гагарина и Олег Новицкий. Рисунки юных белорусов вошли в книгу о космосе 

БЕЛТА.-0-





Фото из личного архива героев, общественного объединения "Белорусский фонд мира"

Работа обладателя гран-при Алексея Воропаева стала "лицом" книги о космосе "Взгляд, объединивший мир". В издании с ограниченным тиражом собрали все лучшие работы участников, в нем рассказывается о вкладе белорусов в изучение космоса. К слову, заявка парня стала лучшей из 2 тыс. рисунков со всей Беларуси. Сейчас Алексей - учащийся Бобруйского государственного индустриально-строительного колледжа. Изначально поучаствовать ему предложил преподаватель."Когда мне сказали, что главная тема конкурса - космос, я сразу вспомнил первого человека в мире, который там побывал. Чтобы стать космонавтом, нужно очень хорошее здоровье и невероятно много усилий. Я вижу Юрия Алексеевича мужественным, стойким и с большой силой воли - все это и постарался передать в своей работе. Сам рисунок занял недели две, мастер помогал мне правильно выбрать цвета. Всему научился в свое время в художественной школе", - рассказал Алексей.В представлении парня космос - сложный отдельный мир. Он видит загадочное пространство как что-то пугающее, завораживающее и интересное. "Космос очень вдохновлял меня, когда я был ребенком. Часто ложился на землю, смотрел на звезды и думал, что там находится. Изучал планеты, даже есть самая любимая - пульсар Лич. Видел много изображений, каждое вызывает у меня страх и восхищение", - добавил призер.Книга с рисунком победителя на обложке вызвала у автора бурю эмоций. "Никогда не подумал бы, что он окажется лучшим из лучших. Видел другие работы, все они хороши по-своему. Если было бы можно, я лично наградил бы каждого за их способности. Уверен: главное - не победа, а участие, удовольствие от процесса, которое я тоже получил", - считает он. А впечатления от встречи с племянницей Юрия Алексеевича описал кратко: "Будто бы рядом с самим Гагариным постоял".Юная художница Софья Енушкевич заняла первое место. Она рассказала, что тема ее сразу зацепила. Девушка поняла, что это отличный шанс поделиться своим видением мира через призму искусства. Сама она рисует с ранних лет: ходила в студию, а потом много лет практиковалась сама. "Долго не решалась пойти учиться профессионально - по совету знакомых хотела поступить в художественную школу, но очень сомневалась в своих силах и боялась, что мои работы сочтут неперспективными. К счастью, я переборола этот страх. Во время учебы я уже участвовала в международном конкурсе и занимала призовое место, что придало мне уверенности", - отметила она.Сама работа заняла очень много времени. "Хотелось проверить свои силы и создать что-то по-настоящему значимое. Процесс был очень кропотливым и занял 38 часов. Делала все сама - от наброска до финальных штрихов. Мне хотелось довести каждую деталь до совершенства, чтобы максимально точно передать главную задумку - хрупкость нашего мира в бескрайней Вселенной", - добавила художница.На создание картины Софью вдохновила мысль о том, что из космоса Земля выглядит единой, а у стран нет границ. "Перед величием Вселенной мы все - одна большая семья, и космос - пространство, которое объединяет усилия ученых ради нашего общего будущего. На фоне холодного и опасного космического вакуума наша планета и сами символы жизни (вода, молодой росток) выглядят особенно хрупкими. Только объединив усилия в атмосфере дружбы и согласия, мы сможем сберечь наш общий дом и сделать уверенные шаги к звездам", - уверена автор.Девушка не только получила приятные и полезные подарки, но и побывала в аэроклубе. "Большое спасибо организатору конкурса - Белорусскому фонду мира - за эту потрясающую возможность и веру в мое творчество", - поблагодарила она.