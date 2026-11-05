Художественное пространство для выставок и комфорта посетителей. Директор НХМ о реконструкции здания галереи





Здание, специально построенное для музея, открыло двери для посетителей 5 ноября 1957 года. Как отметила генеральный директор музея Ирина Матяс, учреждение отмечает день рождения дважды: в январе - в память о постановлении правительства Совета Народных Комиссаров БССР в Минске о создании Государственной картинной галереи БССР, и 5 ноября - в честь открытия здания галереи.

"Дни рождения музея - это прежде всего возможность собрать наших друзей, партнеров и коллег, а также поблагодарить тех, кто помогает реализовывать крупные проекты, привозить выставки и развивать международное сотрудничество", - рассказала Ирина Матяс. "Дни рождения музея - это прежде всего возможность собрать наших друзей, партнеров и коллег, а также поблагодарить тех, кто помогает реализовывать крупные проекты, привозить выставки и развивать международное сотрудничество", - рассказала Ирина Матяс.





В ходе мероприятия состоялась презентация экспозиции русского искусства, размещенной в другом пространстве на время реконструкции главного корпуса. Также прошли встреча с почетными гостями музея в формате "вопрос - ответ" и награждение победителей конкурса "Моя музейная история".





Масштабная реконструкция музейного комплекса продолжается. Корпус на ул.Ленина, 22, соединят с главным зданием на ул.Ленина, 20. В результате посетители смогут перемещаться между залами, не выходя на улицу. В проект также включен скульптурный дворик. "По плану строительство и ремонт должны завершиться в конце 2027 года. В 2028-м, когда мы заполним все залы и музей обретет обновленный облик, торжественно откроем его для посетителей. Благодаря дополнительным площадям сможем показать значительную часть произведений, которые раньше не экспонировались", - отметила генеральный директор.





По ее словам, в обновленном музее планируется обеспечить доступную среду для всех категорий посетителей и расширить образовательные программы.

Дополнительной площадкой станет здание на пр.Независимости, 47 (бывшее здание Национального центра современных искусств Беларуси), где будут проходить выставки произведений современных белорусских авторов, а также лекции с участием сотрудников музея и приглашенных специалистов. Дополнительной площадкой станет здание на пр.Независимости, 47 (бывшее здание Национального центра современных искусств Беларуси), где будут проходить выставки произведений современных белорусских авторов, а также лекции с участием сотрудников музея и приглашенных специалистов.





Ирина Матяс подчеркнула, что планов очень много и реконструкция позволит превратить музей в пространство, где посетители смогут комфортно провести даже целый день.-0-

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный художественный музей Беларуси отметил 69-летие со дня открытия главного корпуса, передает корреспондент БЕЛТА.