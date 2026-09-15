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Гродненский драматический театр открыл 80-й сезон. Чем он порадует зрителей? 

Опубликовано:

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Культура
15 сентября 2026, 21:06

Гродненский драматический театр открыл 80-й сезон. Чем он порадует зрителей? 

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
15 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гродненский драматический театр открыл 80-й сезон. О том, каким будет юбилейный год, корреспонденту БЕЛТА рассказали в учреждении культуры.

Официальный старт 80 театральному сезону дали на днях спектаклем "Ночь Земфиры", что, как обратили внимание в театре, подчеркивает одно из направлений развития учреждения. "Выбор не случайный. Наш театр меняет репертуарную политику и идет в сторону как национального театра, так и театра, который сотрудничает с другими творческими командами и личностями", - отметили в драматическом театре. "Ночь Земфиры" - это коллаборация с музыкальным театром "Рада" на основе поэмы Александра Пушкина "Цыганы", но написанная современным белорусским драматургом. 

В драмтеатре активно готовят новую постановку "Денис Давыдов. История о Гродно" в стиле гусарской баллады - одну из главных премьер сезона. В театре обратили внимание, что пьеса советского драматурга Владимира Соловьева, по которой и будет поставлен спектакль, не только о войне 1812 года, но и о Гродно. В спектакле будет задействован весь коллектив, а также творческие молодые жители города над Неманом. Его, к слову, сделают максимально музыкальным: зрители насладятся игрой на гитаре, балалайке, а еще акапельным пением и танцами.

К юбилейной дате в драматическом театре планируют продемонстрировать всем жителям и гостям города над Неманом необычный подарок. Свою историю учреждение культуры начало 20 октября 1947 года, к 80-летию этой даты здесь создадут символ богатого наследия. Им станет Пегас, который будет держать ключ (его, кстати, нашли в архивах) от современного здания драматического театра, который был вручен строителями, возводившими его. 

В учреждении культуры заметили, что юбилейный 80-й сезон пройдет под знаком открытий и бесконечного творчества.-0- 
Теги
Гродно театр
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