Гран-при "Золата Лiстапада" получил фильм "Батька Минай. Партизанская легенда"

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Фото Андрея Синявского Фото Андрея Синявского

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гран-при XXXII Минского международного кинофестиваля "Лiстапад" получил фильм "Батька Минай. Партизанская легенда", передает корреспондент БЕЛТА с церемонии закрытия кинофестиваля.Для производства и создания этой картины объединили свои усилия студии "Беларусьфильм" и "ВоенФильм". Кинолента рассказывает историю Героя Советского Союза, белорусского партизана Миная Шмырева. Режиссером картины выступил народный артист России Игорь Угольников, который участвовал в создании фильмов "В августе 44-го" и "Брестская крепость". Батьку Миная сыграл народный артист России Алексей Кравченко, исполнивший главную роль в легендарной военной драме "Иди и смотри", которая была снята по сценарию белорусского писателя Алеся Адамовича.