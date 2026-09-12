Гран-при XII "Сожскага карагода" завоевал ансамбль народного танца "Крокі" из Минска

- Культура существует, пока мы передаем ее из поколения в поколение - лауреат спецноминации "Сожскага карагода"
Под громкие овации на сцену за наградами поднялись лауреаты в различных номинациях. Слез радости не смогли сдержать, получая Гран-при, участники ансамбля народного танца "Крокі" и его руководитель Татьяна Щучко. "Эмоции потрясающие, потому за любой победой кроется длинный, тернистый, трудный путь. И когда этот путь приносит такой результат, конечно, невозможно совладать с эмоциями. Это счастье, радость. Радость за детей, что у них все получилось; в какой-то степени и радость за себя, что смогла оправдать надежды в глазах детей", - поделилась Татьяна Щучко.
Обладатели Гран-при нынешнего фестиваля планируют приехать и на следующий "Сожскі карагод". "Это замечательный фестиваль. Мы были на нем в 2022 году, заняли второе место в номинации "Народно-сценический танец". В этот раз помимо награды приобрели большой опыт. Ведь в Гомель приехало много коллективов. Это было очень интересно", - добавила Татьяна Щучко.
Назвали на церемонии и имена победителей в специальных номинациях. Так, за оригинальное воплощение сценического образа диплом у образцового коллектива Санкт-Петербурга хореографического ансамбля "Сюрприз" Дома детского творчества Приморского района Санкт-Петербурга. Руководитель ансамбля Нина Заболонкова рассказала, что коллектив приезжает на фестиваль в Гомель уже в четвертый раз. "Нам очень здесь нравится. И гостеприимство, и чистота. И в плане хореографии это очень сильный конкурс. И такая награда за сценические образы - это очень почетно для нас", - поделилась она.
Международный фестиваль хореографического искусства "Сожскi карагод" впервые собрал в юго-восточном регионе танцевальные коллективы из разных стран в 1997 году. Форум, который в нынешнем году собрал коллективы из восьми стран мира, нацелен на расширение и укрепление межнациональных творческих связей, взаимодействие национальных культур. Учредителями события выступают Министерство культуры Беларуси, Гомельский областной и городской исполнительные комитеты.-0-
Фото Марины Васильевой