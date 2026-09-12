Гран-при XII "Сожскага карагода" завоевал ансамбль народного танца "Крокі" из Минска

Под громкие овации на сцену за наградами поднялись лауреаты в различных номинациях. Слез радости не смогли сдержать, получая Гран-при, участники ансамбля народного танца "Крокі" и его руководитель Татьяна Щучко. "Эмоции потрясающие, потому за любой победой кроется длинный, тернистый, трудный путь. И когда этот путь приносит такой результат, конечно, невозможно совладать с эмоциями. Это счастье, радость. Радость за детей, что у них все получилось; в какой-то степени и радость за себя, что смогла оправдать надежды в глазах детей", - поделилась Татьяна Щучко.

Назвали на церемонии и имена победителей в специальных номинациях. Так, за оригинальное воплощение сценического образа диплом у образцового коллектива Санкт-Петербурга хореографического ансамбля "Сюрприз" Дома детского творчества Приморского района Санкт-Петербурга. Руководитель ансамбля Нина Заболонкова рассказала, что коллектив приезжает на фестиваль в Гомель уже в четвертый раз. "Нам очень здесь нравится. И гостеприимство, и чистота. И в плане хореографии это очень сильный конкурс. И такая награда за сценические образы - это очень почетно для нас", - поделилась она. Назвали на церемонии и имена победителей в специальных номинациях. Так, за оригинальное воплощение сценического образа диплом у образцового коллектива Санкт-Петербурга хореографического ансамбля "Сюрприз" Дома детского творчества Приморского района Санкт-Петербурга. Руководитель ансамбля Нина Заболонкова рассказала, что коллектив приезжает на фестиваль в Гомель уже в четвертый раз. "Нам очень здесь нравится. И гостеприимство, и чистота. И в плане хореографии это очень сильный конкурс. И такая награда за сценические образы - это очень почетно для нас", - поделилась она.

Международный фестиваль хореографического искусства "Сожскi карагод" впервые собрал в юго-восточном регионе танцевальные коллективы из разных стран в 1997 году. Форум, который в нынешнем году собрал коллективы из восьми стран мира, нацелен на расширение и укрепление межнациональных творческих связей, взаимодействие национальных культур. Учредителями события выступают Министерство культуры Беларуси, Гомельский областной и городской исполнительные комитеты.-0-

Фото Марины Васильевой

12 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гран-при XII Международного фестиваля хореографического искусства "Сожскі карагод" завоевал ансамбль народного танца "Крокі" Минского государственного колледжа искусств. Имена победителей назвали на торжественном закрытии творческого форума, передает корреспондент БЕЛТА.В этом году в творческое состязание за титул лучших на фестивале включились 56 коллективов, которые прошли во второй очный этап из 95 выразивших желание поучаствовать в масштабном хореографическом празднике.Как отметила на церемонии закрытия заместитель председателя Гомельского горисполкома Инна Губар, "Сожскі карагод" в очередной раз стал ярким праздником, объединившим мастеров и поклонников хореографического искусства. "Мы гордимся тем, что фестиваль в нашем замечательном областном центре собирает с каждым разом все большее и большее количество участников. Мы благодарим всех, кто причастен к прекрасному фестивалю. И творческие коллективы, и педагогов, и волонтеров, и уважаемое жюри, и наших зрителей. Мы уверены, что и через два года на нашей гостеприимной гомельской земле "Сожскі карагод" соберет множество друзей. Ведь это фестиваль, который объединяет людей искусства, людей творчества, объединяет целые народы", - подчеркнула Инна Губар."А я всегда верю в детей. И думаю, что наша сплоченность сыграла большую роль", - отметила она.Обладатели Гран-при нынешнего фестиваля планируют приехать и на следующий "Сожскі карагод". "Это замечательный фестиваль. Мы были на нем в 2022 году, заняли второе место в номинации "Народно-сценический танец". В этот раз помимо награды приобрели большой опыт. Ведь в Гомель приехало много коллективов. Это было очень интересно", - добавила Татьяна Щучко.