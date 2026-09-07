7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Литературном музее Максима Богдановича пройдет интерактивная программа "Горад Максіма". Об этом БЕЛТА сообщили в учреждении культуры.
Литературный музей приглашает минчан и гостей столицы 12 сентября в 15.00 окунуться в атмосферу прошлого века и посетить эксклюзивную интерактивную программу.
В музее отметили, что тематическое мероприятие станет отличной возможностью для посетителей узнать, каким был город более 100 лет назад, и открыть для себя новые страницы истории белорусской столицы.
Программа "Горад Максіма" объединит две части. Первой станет мультимедийная презентация "Мінск часоў Багдановіча". Благодаря редким архивным фотографиям и открыткам из фондов музея участники смогут совершить виртуальную прогулку по улицам старого города, познакомиться с его архитектурным обликом, деталями повседневной жизни и почувствовать уникальную атмосферу начала XX века.
Продолжением встречи станет тематический квест "Стары Мінск". Увлекательное путешествие в прошлое развернется прямо в залах постоянной музейной экспозиции, где гостям предложат выполнить интерактивные задания и проверить свои знания по истории города.
Для посещения программы требуется предварительная регистрация по телефону.-0-
Культура
07 сентября 2026, 08:43
"Горад Максіма": интерактивную программу презентуют в Литературном музее Максима Богдановича
Фото Литературного музея
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