"Горад Максіма": интерактивную программу презентуют в Литературном музее Максима Богдановича

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Литературном музее Максима Богдановича пройдет интерактивная программа "Горад Максіма". Об этом БЕЛТА сообщили в учреждении культуры.



Литературный музей приглашает минчан и гостей столицы 12 сентября в 15.00 окунуться в атмосферу прошлого века и посетить эксклюзивную интерактивную программу.



В музее отметили, что тематическое мероприятие станет отличной возможностью для посетителей узнать, каким был город более 100 лет назад, и открыть для себя новые страницы истории белорусской столицы.



Программа "Горад Максіма" объединит две части. Первой станет мультимедийная презентация "Мінск часоў Багдановіча". Благодаря редким архивным фотографиям и открыткам из фондов музея участники смогут совершить виртуальную прогулку по улицам старого города, познакомиться с его архитектурным обликом, деталями повседневной жизни и почувствовать уникальную атмосферу начала XX века.



Продолжением встречи станет тематический квест "Стары Мінск". Увлекательное путешествие в прошлое развернется прямо в залах постоянной музейной экспозиции, где гостям предложат выполнить интерактивные задания и проверить свои знания по истории города.



Для посещения программы требуется предварительная регистрация по телефону.-0-