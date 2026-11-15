"Гениальная музыка вечна". Валерий Полянский о дебюте российской капеллы в Большом театре Беларуси

В концерте в качестве ведущих солистов участвовали заслуженная артистка России Людмила Кузнецова (меццо-сопрано), лауреаты международных конкурсов Юлия Томина (сопрано), Максим Сажин (тенор) и Руслан Розыев (бас). За дирижерским пультом был художественный руководитель капеллы народный артист России Валерий Полянский.

По словам маэстро, каждое исполнение он воспринимает как первое и последнее. "Каждый раз я выхожу на сцену с таким ощущением: все то, что есть, необходимо отдать, а музыка потом вернет на место. В пустоту работать, дирижировать и исполнять нельзя", - подчеркнул Валерий Полянский.

Минский концерт стал третьим в гастрольной программе капеллы: ранее коллектив выступил в Полоцке и в Белорусской государственной филармонии. Несмотря на сложности переездов, музыканты получили наслаждение от поездки и с радостью приезжают в Беларусь. Минский концерт стал третьим в гастрольной программе капеллы: ранее коллектив выступил в Полоцке и в Белорусской государственной филармонии. Несмотря на сложности переездов, музыканты получили наслаждение от поездки и с радостью приезжают в Беларусь.

Фото Большого театра Беларуси Фото Большого театра Беларуси

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственная академическая симфоническая капелла России впервые выступила на сцене Большого театра Беларуси. Столичной публике коллектив представил "Реквием" Джузеппе Верди, передает корреспондент БЕЛТА.Знаменитый российский коллектив собрал аншлаг в Большом театре Беларуси. На вопрос, почему "Реквием" Джузеппе Верди по-прежнему настолько востребован у слушателей, Валерий Полянский ответил: "Потому что это гениальная музыка гениального композитора, а гениальная музыка и искусство - вечны".Валерий Полянский также поделился впечатлениями и о сегодняшнем выступлении. "Я в Беларуси далеко не первый раз, но в Большом театре впервые. Мы с большим удовольствием здесь работали. Мне понравились и зал, и сцена, и публика. Я не разделяю белорусскую и российскую аудиторию - это все единые люди, воспитанные во многих поколениях", - сказал художественный руководитель.В этом году Государственная капелла отмечает 35-летие со дня основания. Кроме того, 55-летие празднует и Камерный хор, с которым работает Валерий Полянский. "С каждым годом энтузиазма становится все больше и больше. Но мы все меняемся - это природа. Хорошо, если в лучшую сторону", - отметил маэстро, говоря о своем многолетнем стаже на посту художественного руководителя и главного дирижера. Подводить итоги он не любит: впереди у музыкантов насыщенная программа и ответственные концерты в Москве. При этом Валерий Полянский выразил уверенность, что белорусские зрители еще услышат выступления капеллы.Государственная академическая симфоническая капелла России объединяет более 200 артистов - хор, оркестр и солистов-вокалистов. Ее репертуар охватывает симфонические и кантатно-ораториальные произведения от музыки Иоганна Себастьяна Баха до сочинений современных композиторов. С коллективом сотрудничают многие известные российские и зарубежные исполнители. Музыканты гастролировали в Италии, Германии, Нидерландах, Хорватии, Словении и странах Юго-Восточной Азии.-0-