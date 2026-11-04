Финский фильм "Вински и тайна перевернутого города" признан лучшим на детском конкурсе "Лістападзік"

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4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Картина "Вински и тайна перевернутого города" финского режиссера Юха Вуолиоки признана лучшей на конкурсе фильмов для детской и юношеской аудитории "Лістападзік". Победителя объявили на торжественной церемонии закрытия конкурса, которая проходит в кинотеатре "Пионер" в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.Вински умеет становиться невидимым с помощью волшебного порошка. Но когда снадобье оказывается у злодеев, герой теряет свою силу. Теперь опасность грозит его семье и родному городу. Чтобы спасти всех, Вински предстоит разгадать загадки, оставленные исчезнувшим аптекарем, и отыскать путь в перевернутую часть города.Как отметил кинорежиссер заслуженный деятель искусств Российской Федерации, член жюри Дмитрий Астрахан, самое важное для детского кино - чтобы фильм был интересным. "Для жюри главное - насколько фильм заразителен, ярок, насколько профессионально сделана работа, как он смотрится в контексте нашего времени. И "Вински и тайна перевернутого города" - это профессионально цельно сделанная работа, где есть и сценарий, и режиссура, и игра артиста - очень хорошо играл главный герой. Эта цельность сработала. Все члены жюри (и взрослого и детского) единогласно выделили эту картину. Мне было приятно, что у детей хороший вкус - они взяли и тоже выбрали этот фильм", - сказал он.Фильм-победитель "Лістападзіка" получил вторую награду - специальный приз детского жюри "Кино глазами детей".Приз зрительских симпатий получила российская картина "Я стану капитаном". Заслуженную награду вручили исполнителю главной роли Александру Воронову. "Этот фильм про то, как простой мальчишка из сибирской деревни отчаянно пытается найти своего отца-капитана. Мы снимали его во Владивостоке, больше всего запомнилась сцена в океане, это было необычно и интересно. Играть роль особо не приходилось, потому что мы с главным героем практически ровесники, он такой же простой, мы с ним очень похожи. Фильм рассказывает детям о том, что чудо повсюду и в него надо верить. Я сам тоже верю в чудо", - признался юный актер.Диплом "За оригинальный сценарий" получил фильм "Алтын Адам" (Казахстан).Белорусский детский анимационный фильм "Волчок" награжден дипломом "За глубокий воспитательный потенциал и приверженность традиционным ценностям". Награду получили режиссеры Елена Турова и Ирина Тарасова. "Приятно получать награды на родной земле. Белорусская анимация достойна этого", - отметили они.В номинации "Лучшая работа взрослого актера в фильме для детей и юношества" приз получил фильм "Секрет Эфеса" (Турция). А за лучшую детскую роль в фильме для детей и юношества награждена исполнительница главной роли в фильме "Второй дневник Паулины П." (Хорватия, Словения, Сербия) Катя Маткович.Специальный приз жюри конкурса "Лістападзік" получил фильм "Новички" (Мексика, Испания).Режиссер детского кино, член жюри "Лістападзіка" Падмавати Маллади (Индия) отметила: "Я смотрела все фильмы, и все они прекрасны. Главным критерием для выбора лучшего фильма для меня был сюжет, так как сама пишу сюжеты для фильмов. Я второй раз на кинофестивале "Лістапад", первый раз приезжала в качестве участника. Тогда мой фильм выиграл в номинации "За лучший фильм". Минский кинофестиваль отличается от других тем, что здесь все наполнено любовью и все ощущаются как вторая семья", - поделилась впечатлениями она.-0-