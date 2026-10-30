Фильм "Батька Минай. Партизанская легенда" открыл кинофестиваль "Лістапад"

"Сегодня зритель будет весьма требовательный, поскольку это не просто кино, а кино о белорусских партизанах и снятое на студии "Беларусьфильм", как и картина "Брестская крепость", которую мы выпустили в 2010 году и также трепетали перед тем, как сдать белорусскому зрителю. Тогда в первый раз картина была показана в самой Брестской крепости, а сегодня наша новая работа показывается здесь, в кинотеатре "Москва", что тоже символично", - сказал Игорь Угольников.
По его словам, на съемках собралась удивительная российско-белорусская команда. "Это главное мое человеческое приобретение. Российская и белорусская группа была единая, целая, что очень важно, и вы это почувствуете. Это будет переходить от экрана на зрителя", - уверен Игорь Угольников.
Народный артист России Алексей Кравченко, исполнивший в киноленте главную роль, отметил, что ему очень повезло с коллегами по фильму. "Я снимался с восхитительными, великолепными, замечательными, талантливыми детьми. Таких партнеров я ни разу не видел. Ваши ребята тоже молодцы. Вы были одним дружным колоколом", - поделился он впечатлениями от съемок.
Фильм про белорусского партизана снимался в "Смолевуде". Здесь более 40 лет назад Алексей Кравченко еще мальчишкой снимался в фильме "Иди и смотри", который потряс весь мир. "Это вызывало слезы. Конечно, сейчас все по-другому, но так или иначе, казалось, что я опять вернулся в детство и бегаю пацаном по знакомому лесу", - заметил Алексей Кравченко.
XXXII Минский международный кинофестиваль "Лістапад" проходит в Беларуси с 30 октября по 6 ноября под лозунгом "Смотри. Живи. Цени". Для участия в фестивале было подано более 3,3 тыс. заявок из 108 стран, отобрано 130 фильмов из 55 стран. На "Лістападзе" традиционно представлены фильмы из России, Китая, Индии, Ирана, Пакистана, Вьетнама. Также будут работы из Камбоджи, Марокко, Венесуэлы, Танзании, Колумбии, США и других стран.-0-
Фото Андрея Синявского