"Этот конкурс стал визитной карточкой культурной столицы нашей страны. Фестиваль по праву считается одним из лучших, на котором собираются самые лучшие и талантливые коллективы. В этом году сюда приехали представители из 14 стран. Авторитет конкурса известен далеко за пределами нашей страны, фактически во всем мире", - сказал председатель Витебского облисполкома Павел Муравейко и пожелал участникам новых побед и свершений, креативных идей и трендовых решений в развитии современной хореографии.

Во втором отделении публике показали одноактные балеты "Свадебный кортеж" и "Занавес" в исполнении артистов Санкт-Петербургского государственного академического театра балета имени Леонида Якобсона, который в этом году празднует 60-летие. Визуальное оформление первой постановки - костюмы и декорации - создано по мотивам полотен Марка Шагала, а сопровождающая музыка Дмитрия Шостаковича в свое время была посвящена еще одному знаменитому уроженцу Витебска - советскому музыковеду Ивану Соллертинскому.



В этот же день на фестивале открылась выставка "Попытка равновесия" художника из Минска Александра Демидова, заработали фотоэкспозиции. Параллельно для участников прошли мастер-классы, лаборатория танцевальной критики.-0-

Фото Александра Хитрова

25 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В концертном зале "Витебск" состоялось торжественное открытие XXXVII Международного фестиваля современной хореографии (IFMC), передает корреспондент БЕЛТА.Главным событием фестиваля станет конкурс современной хореографии, который с этого года будет проходить только в международном формате. До начала торжественного открытия его участники устроили действо-перформанс.