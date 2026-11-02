Фестиваль-конкурс "Творчество без границ" собрал молодых талантов из Беларуси и зарубежья

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в Национальном центре дополнительного образования детей и молодежи проходит ХII Открытый международный фестиваль-конкурс "Творчество без границ", передает корреспондент БЕЛТА.Как отметили организаторы, фестиваль-конкурс стал площадкой для творческих экспериментов, знакомства с культурами различных стран, дружбы и поддержки. Его программа объединяет не только конкурсные выступления, но и мастер-классы, творческие встречи, экскурсии и этнодискотеку. В течение пяти дней более 1,5 тыс. молодых талантов в возрасте от 6 до 25 лет (около 340 коллективов и солистов) из Азербайджана, Кыргызстана, России и всех регионов Беларуси соревнуются в хореографии, вокале и инструментальном жанре.Среди приезжих участников фестиваля курский образцовый ансамбль народного танца "Задорный каблучок". "В нашем танце "Задорная плясовая" удивляем сольными партиями, крутками и дробями. Также на сцене выступит квартет "Случайная встреча". Номер очень харизматичный и презентует красоту народного танца", - рассказала 12-летняя Дарина Быкова. Она добавила, что очень любит свое дело: танец помогает отвлечься от повседневных забот и дарит удовольствие.Коллектив не раз участвовал в "Творчестве без границ" и постоянно становился его победителем. "Фестиваль-конкурс очень душевный и приятный, всегда возникает желание вернуться. Здесь мы можем продемонстрировать свои лучшие стороны. Наш педагог подчеркивает, что важно не просто сделать движение, но и правильно его презентовать, показывая глубину эмоций", - отметила 11-летняя Александра Анохина.Белорусский танец "Бульба" представил минский хореографический ансамбль "Кветачка" под руководством педагога средней школы №80 Светланы Круглик. "История ансамбля начинается с 1992 года, и мы продолжаем сохранять хорошие традиции. Дети занимаются народно-стилистическим танцем. При выборе направления в первую очередь они следуют за педагогом, ориентируясь на него. Всегда получать радость от работы, любить свое дело и заниматься этим в удовольствие - мои главные критерии в работе. Танец всегда дарит позитив, хорошее настроение и заряд бодрости", - поделилась она.Из Йошкар-Олы приехал ансамбль "Изи пеледыш" (в переводе с марийского "маленький цветок"). Для белорусской публики коллектив подготовил русский танец "На завалинке" и удмуртский "Станок". 14-летняя участница Анастасия Богданова рассказала, что ансамбль выступает на фестивале-конкурсе уже третий год подряд. За это время Беларусь для коллектива стала близким местом: "Это родина одного из наших преподавателей. Она познакомила нас с местной культурой и фестивалем-конкурсом, показала, каким красивым, спокойным и чистым может быть Минск. Здесь никто никуда не торопится, мы приезжаем как к себе домой. В репертуаре ансамбля присутствуют и белорусские танцы - эти номера передаются из поколения в поколение и помогают сохранять культуру родного края".Сама Анастасия танцует 11 лет и называет ансамбль своей большой дружной семьей. По ее словам, белорусские танцы отличаются задором, активными прыжками и яркой эмоциональной подачей. Русским танцам, напротив, свойственны статность, выразительные женские образы и сюжетность. В белорусских постановках много сольных фрагментов, где танцоры могут показать свое мастерство, тогда как русские танцы чаще строятся на массовых сценах.Чтобы привлечь внимание жюри, по ее мнению, важны улыбка и выразительная подача: даже простое движение рукой можно исполнить так, чтобы зритель заметил именно тебя. А успех массового номера зависит от отдачи каждого участника коллектива. Кроме того, артистичность нужна не только на сцене, но и на репетициях, где важно танцевать с улыбкой, передавать настроение и проговаривать каждое слово.Международный фестиваль-конкурс "Творчество без границ" завершится 6 ноября. Организаторами выступают Министерство образования и Национальный центр дополнительного образования детей и молодежи.-0-