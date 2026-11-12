"Это прорыв". Замдиректора "Беларусьфильма" о выдвижении трех белорусских фильмов на Евразийскую кинопремию

12 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Заместитель генерального директора Национальной киностудии "Беларусьфильм" Александр Гостев в беседе с корреспондентом БЕЛТА прокомментировал выдвижение сразу трех белорусских фильмов на вторую открытую Евразийскую кинопремию "Бриллиантовая бабочка".





От Беларуси на престижную награду в этом году выдвинуты фильм "Классная", картина "Одно на двоих" и спортивная драма "Переломный момент".

"Да, это прорыв. Хорошо поработали в предыдущем году. Появились новые молодые режиссеры, которые пришли уже на смену старшему поколению", - сказал Александр Гостев перед церемонией вручения наград. "Да, это прорыв. Хорошо поработали в предыдущем году. Появились новые молодые режиссеры, которые пришли уже на смену старшему поколению", - сказал Александр Гостев перед церемонией вручения наград.





Он отметил: если "Классную" и "Переломный момент" сняли молодые режиссеры, то "Одно на двоих" - работа опытного мастера. "То есть кинотрадиции в Беларуси не прерываются, а продолжаются", - констатировал он.





"Для нас это очень знаменательно, что три белорусских фильма, именно Национальной киностудии "Беларусьфильм", участвуют в этой премии. Понятно, что каждый режиссер работает в первую очередь для зрителя", - заметил Александр Гостев.

В нынешнем году на Евразийскую кинопремию выдвинут 41 фильм из 19 стран - Беларуси, Венесуэлы, Вьетнама, Египта, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Кубы, Кыргызстана, Монголии, Пакистана, России, Сербии, Таджикистана, Туркменистана, Турции, Узбекистана и Эфиопии. Награды присуждаются в 12 номинациях, в том числе за лучший фильм, режиссуру, сценарий, работу оператора и художника, музыку, актерские работы, а также за лучший фильм страны, не входящей в евразийское пространство, и за вклад в мировой кинематограф. В нынешнем году на Евразийскую кинопремию выдвинут 41 фильм из 19 стран - Беларуси, Венесуэлы, Вьетнама, Египта, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Кубы, Кыргызстана, Монголии, Пакистана, России, Сербии, Таджикистана, Туркменистана, Турции, Узбекистана и Эфиопии. Награды присуждаются в 12 номинациях, в том числе за лучший фильм, режиссуру, сценарий, работу оператора и художника, музыку, актерские работы, а также за лучший фильм страны, не входящей в евразийское пространство, и за вклад в мировой кинематограф.





Победитель в каждой номинации получает изящную статуэтку в виде бабочки, инкрустированной почти 5 тыс. искусственно выращенных бриллиантов, а также пятикаратный натуральный якутский бриллиант стоимостью, эквивалентной $250 тыс. Лауреату в номинации "Лучший фильм" полагается десятикаратный якутский бриллиант стоимостью, эквивалентной $1 млн.





Открытая Евразийская кинопремия "Бриллиантовая бабочка", инициатором создания которой выступил знаменитый кинорежиссер Никита Михалков, учреждена для поддержки и развития национальных кинематографий, укрепления культурных связей между странами и продвижения фильмов, отражающих общечеловеческие ценности. Премия находится под эгидой Евразийской академии кинематографических искусств и объединяет кинематографистов разных стран, создавая возможности для профессионального сотрудничества и культурного обмена. Учредителями академии являются Министерство культуры РФ и Российский фонд культуры, который также выступает организатором премии.