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Экскурсии, знакомство и жеребьевка: Могилев принимает фестиваль "Молодежь - за Союзное государство"

Опубликовано:

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Культура
07 октября 2026, 16:49

Экскурсии, знакомство и жеребьевка: Могилев принимает фестиваль "Молодежь - за Союзное государство"

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7 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Первый день 19-го фестиваля "Молодежь - за Союзное государство" стартовал сегодня в Могилеве. Знакомство друг с другом, экскурсии по городу и жеребьевка - день у участников получился насыщенным мероприятиями и эмоциями, передает корреспондент БЕЛТА.

В этом году фестиваль собрал более 200 участников. Каждый из них горит желанием продемонстрировать свой талант, познакомиться с ребятами и новым городом, ведь многие впервые попали в Могилев. Впереди у них насыщенная программа и два больших конкурса: вокальный и хореографический. Серьезный отбор, профессиональный состав жюри, по словам участников, придает конкурсам еще большую значимость.

Среди участников вокального конкурса - Аполлинария Коваленко. Девушка родом из Могилева, сейчас работает в Минском городском управлении Департамента охраны артистом-вокалистом заслуженного коллектива "Любимый город". Исполнительница призналась, что в конкурсах участвует часто - в атмосфере здоровой конкуренции находит стимулы для дальнейшего творческого и профессионального развития.
"Конкурсы дают возможность нарабатывать новый материал, знакомиться с людьми, проявлять себя. А этот конкурс еще и дал возможность приехать на малую родину, а дома и стены помогают, - сказала она. - Большое значение для меня имеет и то, что фестиваль проходит под эгидой Союзного государства. Училась я в Санкт-Петербурге, сейчас живу и работаю в Минске. Для меня Беларусь и Россия - это что-то очень родное и близкое".

Несмотря на схожесть двух стран, традиции и менталитет отличаются. "В этом и красота - мы во многом похожи, говорим на одном языке. Но в то же время у каждой страны есть свои особенности - мы дополняем друг друга", - подчеркнула она.

Свои творческие номера на вокальном конкурсе представит студия "Модно-народно" из Брянска. Как рассказала руководитель и участница коллектива Карина Белокопытова, в своем творчестве они делают ставку на народные песни, представляя их в современной интерпретации. "На конкурс мы приехали вшестером. Представим народную песню "Шла млада по воду" и песню автора нашего коллектива "Нам нужен мир". Конечно, победы хочется всегда, но пройти отбор сюда - уже большое дело и успех. Подход тут самый серьезный, - рассказала она. - Сегодня мы побывали на экскурсии, познакомились с городом - фотографировались везде. Могилев встретил нас очень гостеприимно".

В составе их коллектива есть люди с профильным музыкальным образованием, но в основном он состоит из учителей: математики, русского языка, физики. Есть даже библиотекарь. Но талант не измеряется профессией. "Я уверена, что творческим людям нужно объединяться, искать общие интересы и цели. Фестиваль в Могилеве дает такую возможность, - отметила Карина Белокопытова. - Культура и традиции каждого государства, отдельных регионов невероятно ценны. Это же наши корни. Кроме своей творческой составляющей, фестиваль даст возможность познакомиться с другими культурами, а познавать новое всегда интересно".

Впервые на такой масштабный фестиваль приехала Юлия Чайкова из Орши. Она работает фельдшером выездной бригады скорой медицинской помощи, а вокал - ее хобби и большая любовь. "Вокалом занимаюсь со школы, пою всегда и везде, где могу. Стараюсь тоже участвовать в конкурсах, ведь это важный опыт для развития. Но на таких больших я еще никогда не была, поэтому немного волнуюсь, - отметила она. - Мне все очень нравится. Такой формат, детальный подход к организации, возможность приобрести новых друзей из других городов и даже стран, а потом общаться в социальных сетях, вместе ездить на конкурсы - я рада быть тут".

В первый фестивальный день прошла жеребьевка участников. Номера выступлений определились, впереди репетиции и напряженная борьба за выход в финал. Главный режиссер фестиваля Николай Крупатин подчеркнул, что перед жюри стоит задача не просто выбрать лучших, а мотивировать участников выйти на новый уровень своей творческой карьеры. А еще он напомнил ребятам, что фестиваль - это не только конкурсы и конкуренция. Такое творческое событие дает возможность получить уникальный опыт и вдохновиться новыми идеями.

Торжественная церемония открытия фестиваля пройдет завтра, 8 октября, на сцене Могилевского областного методического центра народного творчества и культурно-просветительной работы. Торжественное закрытие масштабного творческого события состоится на сцене областного праздника "Дажынкi" в Шклове. Здесь же объявят и победителей конкурсов.-0-
Теги
Могилев молодежь Союзное государство
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