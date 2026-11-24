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С детства Кирилл был активным учеником, вел мероприятия и участвовал в концертах, уверенно чувствовал себя и общался со зрителями. Он признается, что боязнь сцены - совсем не про него. Из-за переездов пришлось несколько раз менять музыкальную школу, но интерес к музыке все равно оставался. "Тогда она стала настолько большой частью моей жизни, что я уже не мог вообразить свое будущее без нее. Начинал с аккордеона, но потом преподаватели увидели, как я играю на фортепиано, и предложили поменять инструмент, я согласился", - вспоминает он.Первые шаги в игре были стандартными - маленький Кирилл начинал с традиционных детских песен о веселых гусях и маленькой елочке. До мастерского исполнения классики прошло 15 лет. Сегодня среди любимых композиторов исполнителя - Рахманинов и Шопен. "Меня вдохновляла первый педагог по аккордеону. Она зажгла этот огонек и привила любовь к музыке. Думаю, в первую очередь своей ответственностью. Она постоянно держала связь с родителями, контролировала занятия. Я, как ребенок, хотел юлить, погулять, но у нее был свой секрет - она показала, ради чего я это делаю. Благодаря наставнице я участвовал в различных конкурсах. Вместе выезжали в другие города, знакомились с новыми местами и ходили на экскурсии", - рассказал он.Первое путешествие на конкурс было в Жлобин. Тогда начинающий пианист не занял никакого призового места и получил просто благодарность за участие. "Но даже такой опыт оказался очень важным для меня: я послушал, как играют другие ребята, и искренне восхитился их талантом. Это вызвало бурю эмоций, когда мы вернулись из этой поездки, стал серьезнее относиться к занятиям. Сегодня я добился успехов на 30-40 конкурсах разного уровня - от региональных до международных", - поделился Кирилл.Сохранять верность своему делу помогает искреннее удовольствие от процесса. Музыка для Кирилла - настоящий кропотливый труд. "Я искренне люблю сталкиваться с трудностями и преодолевать их, учиться, а когда дело связано еще и с творчеством, то это привлекает вдвойне", - пояснил педагог.Позже Кирилл поступил в Мозырский государственный музыкальный колледж. Он признается, что тогда совсем не думал, что будет учителем. "Не всегда хороший музыкант может быть классным педагогом, и наоборот тоже. Я скорее видел себя как исполнитель. Но в повседневной жизни я это совмещаю и развиваю свои навыки до сих пор", - добавил музыкант.Первый год работы в школе искусств парень работал совсем на другой должности - был концертмейстером. Подыгрывал детям, игравшим на трубе, балалайке. Прямой работы с ребятами не было, но Кирилл смотрел, как они общаются и учатся. В следующем году он уже попросил быть учителем, а руководство доверило ему эту ношу.Самое сложное в работе с детьми, по мнению суперпрофи, - заинтересовать их. Развить усидчивость помогает индивидуальный подход, смена действия. Кирилл на занятиях предлагает сделать самые разные задания: ученики то пишут, то играют, а иногда, если устали сидеть, прерываются на короткую зарядку."Я перенял от своего педагога многие аспекты, например, также стараюсь поддерживать связь с семьями учеников. Загруженности много, параллельно учусь в БГПУ им. Максима Танка. Но я целые сутки на связи, прошу видео с домашним заданием и отсылаю обратную связь. Стараюсь заполнить промежуток времени между очными уроками, чтобы ускорить обучение. Конечно, многие ленятся, но в основном все соблюдают это золотое правило и быстрее осваивают игру", - перечислил свои методы специалист.Рассказал Кирилл и об участии в конкурсе "SuperПРОФИ" и победе. В свое время поучаствовать ему предложила директор школы искусств. Он поначалу сомневался, даже предлагал отправить другую девушку - вокалистку. "Казалось, что она выступит ярче и покорит жюри своей песней. Но меня переубедили, даже не представлял, как это все будет происходить", - заверил конкурсант.В своей визитке преподаватель сделал краткий экскурс в профессию. "Для меня музыкант - эмпатичный, тонко чувствующий, усидчивый человек. Люди искусства определенно особенные, немного по-другому видят мир", - уверен он.В своем номере музыкант исполнил песню "Радзiма мая дарагая", а параллельно команда исполняла белорусский танец. "Все же во время подготовки я твердо решил: пусть поют вокалисты, а я покажу то, что по-настоящему умею", - рассказал Кирилл.Передал он и свои эмоции от победы. "Мне кажется, я до сих пор не понял, что вообще произошло. В моменте это был большой шок. Когда смотрел на соперников, думал, кто лучше справился? Даже понимал, кто, скорее всего, выиграет, был убежден до самого последнего момента. Потом назвали имя победителя - начал оглядываться, а я был единственный такой в зале", - искренне описал свое удивление парень.У обучения музыкой, по его словам, много преимуществ: развиваются оба полушария мозга, мелкая моторика, меняется осанка. "Музыка дарит главное - умение чувствовать прекрасное, эмоциональный интеллект. У молодого поколения много направлений, где можно себя проявить как исполнителя, автора, организатора и показать свой талант. Уверен, у музыкантов Беларуси есть будущее", - заключил Кирилл Киселев.Дарья ВЕРЕНИЧ,