19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В галерее "Панорама" Национальной библиотеки Беларуси открылась выставка современных белорусских художников Глории Ран и Ильи Гичана "Полчашки чая", передает корреспондент БЕЛТА.



Глория Ран и Илья Гичан - выпускники Белорусской государственной академии искусств, члены Белорусского союза художников и супружеская пара, работающая в творческом тандеме уже десять лет. Авторы активно участвуют в крупных арт-проектах страны, в том числе в "Осеннем салоне", где в этом году Илья Гичан занял первое место в номинации "Живопись". Для Глории Ран нынешний проект стал дебютным в качестве персональной выставки, а для обоих мастеров - первой совместной экспозицией.



Как отметил на церемонии открытия заместитель генерального директора - директор по информационным ресурсам и обслуживанию пользователей Национальной библиотеки Виктор Пшибытко, учреждение ведет большую выставочную работу, однако уникальность этого проекта заключается в презентации тандема именно молодых художников.



"Эта выставка анализирует природу взаимоотношений двух художников, но по сути - двух людей, которые идут рядом по жизни. Здесь представлен интересный опыт столкновения мужского и женского взглядов на вещи. Они во многом противоположны, но при этом авторы дополняют и вдохновляют друг друга. Это возможность посмотреть через искусство на взаимоотношения в повседневной жизни: принимать разные точки зрения и двигаться дальше", - подчеркнул он.



Заведующая сектором художественных выставок Национальной библиотеки Виктория Харитонова добавила, что библиотека активно развивается как одна из ярких галерейных площадок страны, знакомящая читателей и туристов с современным искусством. По ее словам, авторы уже известны гостям учреждения по сборным экспозициям, а новый проект раскрывает глубокий визуальный диалог двух индивидуальностей.



"Они работают над общим понятием памяти, но каждый раскрывает его по-своему, со своей точки зрения и в своей манере. Глория обращает внимание на мгновения камерной жизни, внутреннего мира и дома. Ее работам органична винтажная эстетика, воздушность, ей важно, чтобы работа продолжалась в оформлении, ее произведения - словно приоткрытые окна в ее мир, рассказывающий о личном. Илья рассматривает глобальные, вневременные вопросы отношения человека и общества. Его натюрморты и пейзажи приобретают брутальную метафоричность внешнего мира, в них ярко читается фактура бетона, дерева и металла. Работам присуща эстетика руин, разрушения, они, словно свидетели времени, наблюдают за происходящим вокруг них, запечатлевают его след. Важно, что художники говорят о жизни и памяти не перебивая, а дополняя друг друга", - пояснила куратор выставки.



Она также отметила символизм названия: для каждого из художников чашка чая - это пауза, возможность сформулировать мысль, поговорить и разделить время поровну. Это знак общего пространства, отношений и взаимной ответственности, а также образ их общего мира, где они единое целое.



Глория Ран призналась, что за десять лет совместной жизни и творчества супруги неизбежно перенимают друг у друга идеи и художественные приемы. Ярким примером стала ее картина "У окна с видом на пруд" из серии пейзажей с видами из окон. "В этой работе много моего - и как идеи, и как техники, но передний план с водой и кувшинками получился настолько пастозным и живым, что напоминает манеру Ильи. Знакомые художники и случайные зрители, глядя на нее, говорят, что она похожа на работы Ильи", - рассказала художница.



Творчество Ильи Гичана представляют в том числе масштабные работы "Охотники" и "Под дубом", выполненные в пастозной технике.



Говоря о названии проекта, Глория Ран пояснила, что оно напрямую связано с ее любимыми сюжетами. "На переднем плане моих натюрмортов в пейзажах с окнами всегда присутствуют чашки с чаем. Поскольку нас двое, то одна половина чашки и вторая вместе дают целую - как две половинки одного целого", - отметила автор.



Посетить выставку "Полчашки чая" в Национальной библиотеке можно по 1 февраля 2027 года.-0-