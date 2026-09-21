"> Две киноленты "Беларусьфильма" стали лауреатами международного молодежного кинофестиваля "Свет миру"

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21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два фильма Национальной киностудии "Беларусьфильм" стали лауреатами XVI Международного молодежного кинофестиваля "Свет миру", который прошел в Ярославле. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве культуры.Диплом II степени в номинации "Патриотический фильм" завоевал анимационно-документальный альманах "Мемориальные комплексы Беларуси - 2". Вторая часть анимационно-документального альманаха повествует о пяти уникальных мемориальных комплексах, созданных в память о событиях, происходивших в Беларуси во времена Великой Отечественной войны. Это рассказы о мемориальном комплексе "Масюковщина" - памятнике жертвам концлагеря Шталаг-352, мемориальных комплексах "Хатынь", узникам Озаричского лагеря смерти, "Брестская крепость-герой" и мемориале "За нашу советскую Родину" ("Катюша").Диплом III степени в номинации "Анимация" (категория "Взрослые для детей") получил сериал "Правильные правила". В центре истории - веселая семья: папа, мама, двое детей и их домашний питомец - рыжий кот. Герои попадают в различные забавные ситуации, из которых каждый раз выносят важные жизненные уроки. Фильм в доступной и увлекательной форме рассказывает детям о правилах поведения дома, на улице, в школе и в обществе. Каждая серия - это короткая поучительная история о том, как правильно поступать в той или иной ситуации, как быть вежливым, ответственным и внимательным к окружающим.-0-