"Две Анны": судьбы Ахматовой и Павловой ожили на сцене Большого театра Беларуси

Балетный спектакль "Две Анны" - совместный проект продюсерской компании MuzArts и Международного фестиваля искусств "Дягилев P.S.". Премьера постановки состоялась в феврале 2025 года в Санкт-Петербурге на сцене Большого драматического театра имени Г.А.Товстоногова. Впоследствии балет стал одним из ярчайших событий культурной жизни России.-0- Балетный спектакль "Две Анны" - совместный проект продюсерской компании MuzArts и Международного фестиваля искусств "Дягилев P.S.". Премьера постановки состоялась в феврале 2025 года в Санкт-Петербурге на сцене Большого драматического театра имени Г.А.Товстоногова. Впоследствии балет стал одним из ярчайших событий культурной жизни России.-0-





Фото Большого театра Беларуси

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На сцене Большого театра Беларуси проходит единственный показ балетного спектакля "Две Анны". Языком танца постановка рассказывает о судьбе Анны Ахматовой и Анны Павловой, передает корреспондент БЕЛТА.Спектакль состоит из двух частей, каждая отличается собственным стилем и настроением. При этом постановщики не стремились к точному воспроизведению биографий героинь. В центре их внимания - эмоциональный резонанс жизней двух выдающихся женщин, их переживания и непростой выбор между любовью и творчеством. Сегодня постановку сопровождает ансамбль солистов заслуженного коллектива Беларуси "Национальный Президентский оркестр Республики Беларусь".Образ Анны Ахматовой воплощает прима Большого театра России Элеонора Севенард, а стихи поэтессы звучат в исполнении актрисы Большого драматического театра имени Г.А.Товстоногова Полины Маликовой. В первой части спектакля Ахматова предстает рядом с двумя важными для нее мужчинами - мужем, поэтом Николаем Гумилевым, и художником Амедео Модильяни.Элеонора Севенард впервые приехала в Минск и призналась, что рада познакомиться с городом и сценой Большого театра Беларуси именно благодаря этому спектаклю. "Для меня это особенно ценно: постановка потрясающая и совсем не похожа на то, что я исполняю обычно. В какой-то степени спектакль можно назвать драматическим - настолько он наполнен, настолько выразителен образ. Балет - безмолвное искусство. Но, когда мы танцуем и воплощаем героев с яркой индивидуальностью, внутри нас всегда есть текст, мысли, эмоции, посыл. В этой постановке он обретает звучание благодаря совместной работе с Полиной Маликовой, ее глубокому и чувственному голосу. Мы дополняем друг друга словом и движением", - отметила прима.Сборник стихов поэтессы всегда лежит на театральном столе Элеоноры и служит сильным источником вдохновения. Творчество Анны Ахматовой менялось вместе с этапами ее жизни, и это находит отражение в спектакле. По словам Элеоноры Севенард, постановка создана с душой и любовью. "От спектакля к спектаклю мы настолько растворяемся в музыке, хореографии и смыслах. Поэтому каждый раз постановка получается непохожей на предыдущие, и в рамках этой истории это очень интересно", - добавила она. Исполняя роль на сцене Большого театра Беларуси, Элеонора Севенард почувствовала себя как дома.Во второй части спектакля рассказывается об Анне Павловой. В центре внимания - встречи балерины с мужчинами, повлиявшими на ее жизнь. Эту роль исполняет ведущая солистка балета Большого театра России Елизавета Кокорева. "Сегодня мне будет немного проще: обычно приходится танцевать двух героинь, совершенно разных по эмоциям и состоянию. Мои эпизоды в части об Анне Павловой гротесковые, юмористические, активные и яркие. А в истории Ахматовой - драма, другой свет, стилистика, хореография и музыка. Для меня это всегда было непросто", - подчеркнула она.Солистка рассказала, что особенно любит эпизоды с Анной Павловой: они посвящены периоду, когда та популяризировала балет и стремилась сделать его доступным широкой публике. В это время Анна Павлова предстает не только хрупкой и легкой, но и сильной, яркой женщиной, способной заворожить зал. Этот этап значительно повлиял на развитие и формирование ее сценического образа. "У меня сразу поднимается настроение. Даже если я устала, мысль о том, что сегодня выйду на сцену в этой роли и гриме, придает мне сил. И весь вечер я чувствую себя очень счастливой", - поделилась Елизавета Кокорева.Кроме того, работа над ролью помогла ей увидеть сходство между собой и Анной Павловой. "Анна Павлова говорила, что секрет ее популярности в том, что она искренна в своем искусстве. Я и сама с детства старалась честно и искренне относиться к каждому выходу на сцену. Для меня это никогда не было просто работой: даже уходя из театра, я продолжаю думать о репетициях, о своих эмоциях и о том, что хочу сделать еще в своей роли. Из этого состояния невозможно просто выйти", - объяснила солистка балета.