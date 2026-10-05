Драматург и поэтесса Ольга Белова: Уже написан сценарий на 200 страниц для экшен-фильма

Драматург, поэтесса, председатель Могилевского областного отделения Союза писателей Беларуси Ольга Белова признается, что "заболела" писательством в девять лет. Спектакль по ее пьесе был поставлен на сцене Национального академического драматического театра имени Янки Купалы, а недавно у нее вышла пятая по счету книга. Узнали у нашей героини о начале творческого пути, готовом сценарии для экшен-фильма и почему так важно верить в свои силы.- Действительно, с девяти лет мечтала стать писателем. Мама записывала в блокноты все мои стихи. Правда, еще я очень любила рисовать и в пятом классе перешла в школу с архитектурно-художественным уклоном. Тогда еще не знала, какое из увлечений победит с точки зрения будущей профессии - любовь к литературе или живописи. В старших классах добавился и театр. Посещала кружок в драмтеатре, где нас готовили к поступлению. А после школы я была зачислена в университет культуры на специальность "литературная работа, театральная драматургия". Пока училась в Минске, подрабатывала внештатным корреспондентом в газете "ЛіМ".Со временем пришла к выводу, что все уже написано до нас. Есть произведения великих классиков. Что нового мы можем еще сказать? И решила закрыть в себе поэта, хотя к тому моменту было написано и опубликовано достаточно большое количество стихов. Занялась драматургией. Моя пьеса "Прыгоды Заранкі і Янкі" была поставлена Национальным академическим драматическим театром имени Янки Купалы, а "Зуза" входит в репертуар Могилевского областного театра кукол.В 2015 году я пересмотрела свои взгляды на поэтическое творчество - и в свет вышел поэтический сборник "Счастье". Дальше пошли другие книги, на данный момент их уже пять: поэтические сборники "Счастье", "29" и "#Настроение_осень", а также книги для детей дошкольного и младшего возраста "Савелій, Ліхтарык і Чароўная фарбачка" и "Модная пчелка".- Все зависит от возраста. Например, людям на грани 30-летия, которые все еще не нашли смысл бытия, я бы советовала прочесть сборник "29". Он уникален тем, что в нем 20 стихов и 9 вопросов о жизни. Сюжет книги такой, как будто читатель со мной находится целый день. К тому же книга имеет специальный формат: она запросто помещается в женскую сумочку, так что ее можно почитать в ожидании прически или маникюра в салоне. Также в издании есть страницы, на которых читатель может записать свои главные цели. После книги "29" приглашаю к прочтению - "#Настроение_осень". Причем осень - самая подходящая пора для этого. Читайте, укутавшись в теплый плед, с чашечкой латте или рафа.- Очень бы хотелось экранизировать мои детские книги в формате мультфильмов. Более того, у меня уже готов сценарий на 200 страниц для фильма в жанре экшен. Конечно же, мечтаю, что его когда-нибудь снимут. В основе сюжета рассказ о людях, которые не реализовались в жизни, они не могут позволить себе осуществить мечты. Есть там и любовная линия, также затронута проблема отцов и детей…- В последнее время перед тем, как сесть за компьютер и набирать текст, я зажигаю свечу и ставлю ее рядом. Готовлю какао, кофе или чай, наливаю в красивую чашку с блюдцем, украшенным золотым пером, - и начинается творческий процесс. Правда, мысли, сюжетные ходы рождаются не на компьютере, а изначально в моей голове, затем переходят на бумагу. Это может быть блокнот или даже билет - все, что в тот момент попадает под руку. Затем начинается рабочий процесс: весь текст, который приходит интуитивно, "погружаю" в компьютер. Даю время "остыть", не прикасаясь к нему несколько дней, и только потом сажусь за труд с ясной головой.Изначально ставлю перед собой важные вопросы: о чем хочу написать, какую проблему решить, в чем актуальность повествования, что я хочу им донести? Чтобы найти на них ответы, перечитываю текст не один раз. Конечно, что-то меняю, причем это может быть многократно, затем смотрю на текст со стороны читателя, оцениваю, на каких словах я бы спотыкалась, нравится та или иная синтаксическая конструкция, расположение слов. Хорошенько обдумываю персонажей: их лексику, особенности. Важно очень четко их себе представлять, настолько визуализировать в своей голове, чтобы они разговаривали сами. Бывает, мою посуду, а в голове рождается их диалог, тогда бросаю все и тут же бегу записывать.- Мне очень многие произведения нравятся. Для меня важны персонажи. Проблема, которая поднимается в произведении, должна мне откликаться. Не так важно, проза это, стихи или драматургия. Важны мысли автора, новые образы, которые он использует.- Для меня это путешествия, после которых зачастую появляется желание написать новые произведения. Сюжет подростковой повести, над которой я сейчас работаю, навеян зимней поездкой по Норвегии. А еще вдохновляют встречи с друзьями. Даже игра в шахматы - это маленькая перезагрузка.- Не стесняться! Обязательно общаться со старшими, показывать им свои творения. Да, это могут быть не родители, которые ничего не понимают в литературе и считают профессию писателя малооплачиваемой. Обратитесь, например, к своему учителю, посоветуйтесь с ним. Самое главное - верить в себя. Даже когда весь мир против, всегда найдется тот один, кто будет за! Меня, например, всегда подбадривали учителя. А еще я нашла поддержку в книгах, потому что очень любила читать. Помню, школьницей у бабушки на даче забиралась на печку и буквально проглатывала книгу за книгой. Казалось, что в них я нахожу друзей, общаюсь с ними. Причем мне нравились абсолютное разные произведения, в том числе советская литература. Когда поступила в университет, все удивлялись, откуда у меня такие прекрасные познания. Так что верьте в собственные силы - и все обязательно получится!| Марина Валах, газета "7 дней"; фото БЕЛТА.