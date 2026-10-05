Драматург и поэтесса Ольга Белова: Уже написан сценарий на 200 страниц для экшен-фильма

Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Понедельник, 5 октября 2026
Минск-Уручье +13°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
13:06 Минприроды предлагает обсудить проект постановления по вопросам охраны и использования вод Общество
13:01 Архивная отрасль Беларуси до 2029 года планирует оцифровать не менее 45% особо ценных документов  Общество
12:56 Площади озимых зерновых культур увеличили в Брестской области  Регионы
12:55 О трудовых гарантиях для работников предпенсионного и пенсионного возраста рассказали в Минтруда Общество
12:44 Нобелевскую премию по медицине присудили ученым за открытия в сфере оптогенетики  В мире
12:42 Лидер немецкой партии предложил лишить молодых украинских беженцев базового соцпособия в Германии В мире
12:39 Спад уровней воды наблюдается на большинстве рек Беларуси Общество
12:34 Белорусские боксеры начали выступления на первенстве Европы-U17 в Черногории  Спорт
12:25 Новые объекты, технологии и дисциплина. Кушнаренко о комплексном подходе в решении задач животноводства Регионы
12:12 Пассажир самолета из Тель-Авива в Минск "умолчал" о $33 тыс. наличных  Общество
12:11 Лишилась около 35 тыс. рублей. Минчанка стала жертвой изощренной схемы аферистов Регионы
12:02 Единые подходы в противодействии киберугрозам обсудят на Контртеррористическом форуме  Общество
12:01 Во Франции хотят ввести коллективную ответственность для участников погромов В мире
11:55 Где в Беларуси 6 октября ожидаются дожди и усиление ветра, рассказали синоптики Общество
11:51 Продлить выплату пенсии на банковскую карту теперь можно онлайн - Минтруда Общество
11:49 Более 100 тонн соломы спасли работники хозяйства и МЧС при пожаре в Бресте  Происшествия
11:44 Сколько профилакториев для телят построено в Беларуси к началу октября, рассказали в Минсельхозпроде Экономика
11:38 Глава российского Банка ПСБ заявил о заинтересованности развивать сотрудничество с Беларусью Экономика
11:36 В Беларуси актуализированы геоданные кадастровой карты о пределах пограничной зоны и полосы  Общество
11:31 Лукашенко заявил о "паломничестве" белорусов в Москву и поддержал строительство высокоскоростной магистрали Президент
11:27 Премьер Испании назначил досрочные выборы на 29 ноября В мире
11:26 Пресс-конференция о запуске благотворительного проекта "ЭРА" пройдет в БЕЛТА 6 октября Общество
11:26 Международная торговая палата: цены на зерно могут вырасти на 80%  В мире
11:22 Лукашенко: Беларусь рассчитывает на самое тесное сотрудничество с российским Банком ПСБ Президент
11:22 Григоров назвал состав женской сборной Беларуси на матчи с футболистками Италии  Спорт
11:15 К началу отопительного сезона в Минской области введены в строй восемь новых котельных  Регионы
11:12 Внешнеторговый оборот товаров Беларуси в январе-августе превысил $68 млрд Экономика
11:11 Более 1,4 тыс. нарушений ПДД пресечено на дорогах Витебской области за выходные Регионы
10:56 Золотовалютные резервы Беларуси на 1 октября составили $14,6 млрд Экономика
10:51 В Дании произошла утечка персональных данных около 8,8 млн человек  В мире
Все новости
Все новости

Драматург и поэтесса Ольга Белова: Уже написан сценарий на 200 страниц для экшен-фильма

Опубликовано:

Логотип БелТА
Культура
05 октября 2026, 13:00

Драматург и поэтесса Ольга Белова: Уже написан сценарий на 200 страниц для экшен-фильма

Ольга Белова
Ольга Белова
Ольга Белова
Драматург, поэтесса, председатель Могилевского областного отделения Союза писателей Беларуси Ольга Белова признается, что "заболела" писательством в девять лет. Спектакль по ее пьесе был поставлен на сцене Национального академического драматического театра имени Янки Купалы, а недавно у нее вышла пятая по счету книга. Узнали у нашей героини о начале творческого пути, готовом сценарии для экшен-фильма и почему так важно верить в свои силы.
 
- Ольга, писать стихи вы начали с девяти лет, а как дальше развивались творческие события в вашей жизни?
 
- Действительно, с девяти лет мечтала стать писателем. Мама записывала в блокноты все мои стихи. Правда, еще я очень любила рисовать и в пятом классе перешла в школу с архитектурно-художественным уклоном. Тогда еще не знала, какое из увлечений победит с точки зрения будущей профессии - любовь к литературе или живописи. В старших классах добавился и театр. Посещала кружок в драмтеатре, где нас готовили к поступлению. А после школы я была зачислена в университет культуры на специальность "литературная работа, театральная драматургия". Пока училась в Минске, подрабатывала внештатным корреспондентом в газете "ЛіМ".
 
Со временем пришла к выводу, что все уже написано до нас. Есть произведения великих классиков. Что нового мы можем еще сказать? И решила закрыть в себе поэта, хотя к тому моменту было написано и опубликовано достаточно большое количество стихов. Занялась драматургией. Моя пьеса "Прыгоды Заранкі і Янкі" была поставлена Национальным академическим драматическим театром имени Янки Купалы, а "Зуза" входит в репертуар Могилевского областного театра кукол.
 
В 2015 году я пересмотрела свои взгляды на поэтическое творчество - и в свет вышел поэтический сборник "Счастье". Дальше пошли другие книги, на данный момент их уже пять: поэтические сборники "Счастье", "29" и "#Настроение_осень", а также книги для детей дошкольного и младшего возраста "Савелій, Ліхтарык і Чароўная фарбачка" и "Модная пчелка".
 
- А тем, кто еще не знаком с вашим творчеством, что советуете почитать в первую очередь?
 
- Все зависит от возраста. Например, людям на грани 30-летия, которые все еще не нашли смысл бытия, я бы советовала прочесть сборник "29". Он уникален тем, что в нем 20 стихов и 9 вопросов о жизни. Сюжет книги такой, как будто читатель со мной находится целый день. К тому же книга имеет специальный формат: она запросто помещается в женскую сумочку, так что ее можно почитать в ожидании прически или маникюра в салоне. Также в издании есть страницы, на которых читатель может записать свои главные цели. После книги "29" приглашаю к прочтению - "#Настроение_осень". Причем осень - самая подходящая пора для этого. Читайте, укутавшись в теплый плед, с чашечкой латте или рафа.
 
- Спектакли по вашим произведениям идут на театральной сцене, а о кинематографе никогда не думали?
 
- Очень бы хотелось экранизировать мои детские книги в формате мультфильмов. Более того, у меня уже готов сценарий на 200 страниц для фильма в жанре экшен. Конечно же, мечтаю, что его когда-нибудь снимут. В основе сюжета рассказ о людях, которые не реализовались в жизни, они не могут позволить себе осуществить мечты. Есть там и любовная линия, также затронута проблема отцов и детей…
 
- Есть ли у вас свой писательский ритуал?
 
- В последнее время перед тем, как сесть за компьютер и набирать текст, я зажигаю свечу и ставлю ее рядом. Готовлю какао, кофе или чай, наливаю в красивую чашку с блюдцем, украшенным золотым пером, - и начинается творческий процесс. Правда, мысли, сюжетные ходы рождаются не на компьютере, а изначально в моей голове, затем переходят на бумагу. Это может быть блокнот или даже билет - все, что в тот момент попадает под руку. Затем начинается рабочий процесс: весь текст, который приходит интуитивно, "погружаю" в компьютер. Даю время "остыть", не прикасаясь к нему несколько дней, и только потом сажусь за труд с ясной головой.
 
Изначально ставлю перед собой важные вопросы: о чем хочу написать, какую проблему решить, в чем актуальность повествования, что я хочу им донести? Чтобы найти на них ответы, перечитываю текст не один раз. Конечно, что-то меняю, причем это может быть многократно, затем смотрю на текст со стороны читателя, оцениваю, на каких словах я бы спотыкалась, нравится та или иная синтаксическая конструкция, расположение слов. Хорошенько обдумываю персонажей: их лексику, особенности. Важно очень четко их себе представлять, настолько визуализировать в своей голове, чтобы они разговаривали сами. Бывает, мою посуду, а в голове рождается их диалог, тогда бросаю все и тут же бегу записывать.
 
- Какой должна быть книга, чтобы вам она понравилась как читателю?
 
- Мне очень многие произведения нравятся. Для меня важны персонажи. Проблема, которая поднимается в произведении, должна мне откликаться. Не так важно, проза это, стихи или драматургия. Важны мысли автора, новые образы, которые он использует.
 
- Почитать книгу с чашечкой ароматного чая - это один из способов перезагрузки для обычного человека. А как отдыхают писатели?
 
- Для меня это путешествия, после которых зачастую появляется желание написать новые произведения. Сюжет подростковой повести, над которой я сейчас работаю, навеян зимней поездкой по Норвегии. А еще вдохновляют встречи с друзьями. Даже игра в шахматы - это маленькая перезагрузка.
 
- Ольга, что бы вы пожелали ребятам, у которых есть творческая жилка, но они боятся быть непонятыми?
 
- Не стесняться! Обязательно общаться со старшими, показывать им свои творения. Да, это могут быть не родители, которые ничего не понимают в литературе и считают профессию писателя малооплачиваемой. Обратитесь, например, к своему учителю, посоветуйтесь с ним. Самое главное - верить в себя. Даже когда весь мир против, всегда найдется тот один, кто будет за! Меня, например, всегда подбадривали учителя. А еще я нашла поддержку в книгах, потому что очень любила читать. Помню, школьницей у бабушки на даче забиралась на печку и буквально проглатывала книгу за книгой. Казалось, что в них я нахожу друзей, общаюсь с ними. Причем мне нравились абсолютное разные произведения, в том числе советская литература. Когда поступила в университет, все удивлялись, откуда у меня такие прекрасные познания. Так что верьте в собственные силы - и все обязательно получится!
 
| Марина Валах, газета "7 дней"; фото БЕЛТА.  
 
Читайте также:
"Открыл 120 дверей, чтобы войти в 121-ю": Стас Ярушин о пути на большую сцену
Сергей Жилин: конкурсы дают опыт, но не должны заменять занятия
Эдуард Ханок: Дети все равно знают мои песни - их сейчас поют новые звезды
Теги
Беларусь культура
Новости рубрики Культура
В Белгосфилармонии прошел гала-концерт во время Дней культуры Самарской области
Фото Гомельского дворцово-паркового ансамбля Изящные переплеты, изысканные форзацы. Об эстетике модерна в оформлении книг расскажет выставка в Гомеле
Фестиваль грузинской культуры прошел в Минске
Белорусский фильм о жизни женщин во время ВОВ стал одним из победителей кинофестиваля "Евразия.DOC" 
Андрей Кривошеев "Нет разрыва поколений между молодыми документалистами и опытными мэтрами". Кривошеев о фестивале "Евразия.DOC" 
Итоговую выставку "Брестчина этнографическая" открыли в Художественном музее Брестской крепости 
  • Главная
  • Драматург и поэтесса Ольга Белова: Уже написан сценарий на 200 страниц для экшен-фильма
    • Главное
    Лукашенко: Беларусь рассчитывает на самое тесное сотрудничество с российским Банком ПСБ
    Золотовалютные резервы Беларуси на 1 октября составили $14,6 млрд
    О трудовых гарантиях для работников предпенсионного и пенсионного возраста рассказали в Минтруда
    Ставка на свое: до 80% медпрепаратов в отечественной кардиологии - белорусские
    Топ-новости
    Лукашенко заявил о "паломничестве" белорусов в Москву и поддержал строительство высокоскоростной магистрали
    Лукашенко поздравил Президента Таджикистана Эмомали Рахмона с днем рождения
    Глава российского Банка ПСБ заявил о заинтересованности развивать сотрудничество с Беларусью
    Единые подходы в противодействии киберугрозам обсудят на Контртеррористическом форуме 
    Внешнеторговый оборот товаров Беларуси в январе-августе превысил $68 млрд
    Новые объекты, технологии и дисциплина. Кушнаренко о комплексном подходе в решении задач животноводства
    "Готовы к совместной работе". Глава НОК встретился с руководителем Международной федерации дзюдо
    Муравейко подключится к контролю за стратегическими проектами и работе с обращениями граждан
    Гиперболическое дисконтирование: почему дешевые станки с ЧПУ обходятся заводам дороже премиальных
    Архивная отрасль Беларуси до 2029 года планирует оцифровать не менее 45% особо ценных документов 
    Главы НОК и Европейского союза дзюдо обсудили участие белорусов в мероприятиях EJU
    Почему Лукашенко лично встречается с российскими губернаторами, рассказал эксперт
    "Нет ничего прекраснее детской радости от успеха". Учитель года о победе и профессии
    Пресс-конференция о запуске благотворительного проекта "ЭРА" пройдет в БЕЛТА 6 октября
    Около 190 тыс. иностранцев посетили Беларусь по безвизу с начала года
    Реклама
    С нами интереснее
    курсы курсы
    БЕЛТА + БЕЛТА +
    тв программа тв программа
    погода погода
    Темы Все темы
    Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА Проект "В теме"  ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА Проект "Белорусы в кадре"
    Для обеспечения удобства пользователей сайта используются cookie
    Подробнее
    Белорусское телеграфное агентство
    Спецпроекты
    "НЕДЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА" "По факту: решения Первого" "В теме" "Белорусы в кадре" "Беларусь. Взлет" "ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ: истории и лица" "Цитадели мужества" "Судьбы, сложенные в треугольник" "Партизанская летопись" "Хроника Победы" "За печатью памяти" "Белорусы в космосе" "Традиции суверенной Беларуси" Плакаты БЕЛТА
    Реклама
    Реклама на БЕЛТА
    Клиентам
    Вход для подписчиков Продукты и услуги
    Агентство
    Об агентстве Карьера в БЕЛТА Партнеры Логотип БЕЛТА Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных Политика в отношении обработки куки (cookies)
    message Telegram Instagram odnoklassniki facebook ВК RSS twitter TikTok videobel.by
    Свежие новости Беларуси
    БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2026 гг.
    Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
    - размещаются материалы рекламно-информационного характера.