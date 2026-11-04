Добро всегда побеждает, а зло проигрывает. Эксперт о том, каким должно быть детское кино

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Художественный руководитель Молодежного театра эстрады, член жюри конкурса "Лістападзік" Владислава Артюковская перед торжественной церемонией его закрытия, которая прошла в кинотеатре "Пионер" в Минске, рассказала журналистам, каким должно быть хорошее детское кино, передает корреспондент БЕЛТА.



"Хороший детский фильм должен обращаться к нашим традиционным духовным ценностям, отметила она. - Даже в сказочной истории должно быть ясно показано, что добро побеждает, а зло проигрывает. Это для жюри является главным критерием. На "Лістападзіку" мы искали именно такую картину".



По ее словам, детское кино изменилось за последние десять лет. "Я помню со своего детства, какие были сказки. Они были совершенно другими. Сейчас в детских картинах поднимаются иные темы. Мне кажется, сейчас юных зрителей все больше привлекают комиксы, а также другие, более яркие жанры. Кроме того, в создании фильмов для детей все больше используют искусственный интеллект. И мы к этому привыкаем и воспринимаем это как должное. Но тема добра, идея, что оно должно победить, все равно остается. Это самое главное, оно передается из поколения в поколение. И этим мы, взрослые, похожи на современных детей. Мы также любим сказки и надеемся, что наше добро обязательно победит", - подчеркнула худрук.



По ее словам, выбрать победителя было непросто: фильмы сильно различались, сравнивать анимационные работы с полноценным художественным кино было особенно сложно.



В Минске подвели итоги конкурса фильмов для детской и юношеской аудитории "Лістападзік". Гран-при теперь у картины "Вински и тайна перевернутого города" финского режиссера Юха Вуолиоки. Белорусский детский анимационный фильм "Волчок" награжден дипломом "За глубокий воспитательный потенциал и приверженность традиционным ценностям".-0-