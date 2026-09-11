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До 25 цветов и оттенков в одном рушнике. О неглюбской традиции ткачества рассказали в НАН

Опубликовано:

Логотип БелТА
Культура
11 сентября 2026, 18:26

До 25 цветов и оттенков в одном рушнике. О неглюбской традиции ткачества рассказали в НАН

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неглюбская текстильная традиция требует практических мер по ее сохранению, передаче опыта молодежи и интеграции в сферу туризма. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала старший научный сотрудник отдела народоведения Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси кандидат исторических наук Ирина Смирнова во время I Международной научно-практической конференции "Культурное наследие Беларуси и туризм: междисциплинарные аспекты исследования".

По словам исследователя, агрогородок Неглюбка Ветковского района Гомельской области представляет собой самобытное явление, объединяющее в единый комплекс традиции ткачества, вышивки и изготовления народного костюма. В этой местности сохранился один из наиболее архаичных в республике поневных комплексов одежды, не имеющий аналогов в других регионах страны.

"История села насчитывает более 300 лет, однако известным центром ткачества Неглюбка стала во второй половине XX века. В то время как по всей стране традиционные текстильные ремесла под влиянием урбанизации постепенно угасали, неглюбская традиция, напротив, переживала мощный творческий подъем", - отметила Ирина Смирнова.

Знаковым этапом для ремесла стал 1970 год, когда шесть неглюбских рушников-набожников успешно прошли строжайший отбор и были представлены на масштабной Всесоюзной выставке декоративно-прикладного искусства, посвященной 100-летию со дня рождения В.И.Ленина, в Москве, а сельские мастерицы получили дипломы лауреатов в Колонном зале Дома союзов. Это событие дало сильный импульс развитию полихромного ткачества. В 1970-1980-х годах длина рушников достигала 4-4,5 м, а наиболее талантливые ткачихи использовали в одном изделии до 25 цветов и оттенков.

В 2016 году неглюбская текстильная традиция была включена в Государственный список историко-культурных ценностей Беларуси, а в декабре прошлого года стала включена в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, нуждающегося в срочной охране.

Серьезный урон бытованию традиции нанесла авария на Чернобыльской АЭС, из-за которой начался длительный отток населения из пострадавших районов. Если прежде Неглюбка была крупным селом с численностью населения около 4 тыс. человек, то сегодня в агрогородке проживает около 500 жителей. Поколение мастеров советского периода уходит, и в настоящее время в местном центре ткачества активно работают всего три мастерицы.

"Главная ценность нематериального наследия - это не сам станок или готовая вещь, а живые знания и секреты мастерства, которые нужно передавать следующему поколению. К сожалению, за последние годы преемственность ослабла. Сократилось число школьных кружков, а ведь ранее действовала эффективная система учебно-производственных комбинатов, когда выпускники вместе с аттестатом получали квалификацию ткачихи и могли трудоустроиться в местный цех", - подчеркнула представитель НАН.

Для преодоления кризисных явлений специалист предлагает применить кластерный подход, объединяющий усилия научных институтов, сферы образования, государственных органов культуры и туриндустрии. 

"Прежде всего требуется подробная научная фиксация и систематизация всех технологических процессов неглюбского ткачества - это фундаментальная научно-популяризаторская задача. Вторая важнейшая мера - возобновление преемственности: нам нужно наладить целевую подготовку учащихся в профильных колледжах и вузах с гарантией их последующего трудоустройства. Чтобы дать специалистам рабочие места, сегодня прорабатывается вопрос об открытии в агрогородке филиала фабрики художественных изделий. Наконец, с точки зрения туризма прекрасным объектом стало бы создание музея-усадьбы - традиционной неглюбской хаты с полным воссозданием убранства красного угла, которое сегодня можно увидеть только на старых фотографиях", - убеждена Ирина Смирнова.

Она также акцентировала внимание на туристическом потенциале региона. В 2013 году в агрогородке был создан Неглюбский сельский центр ткачества. Проведенный там фестиваль ткачества "Кросенцы" продемонстрировал высокий потенциал площадки для проведения событийных мероприятий и приема туристических групп.

"Сегодня туристы знакомятся с неглюбской культурой преимущественно в экспозициях Ветковского музея старообрядчества и белорусских традиций имени Ф.Г.Шклярова. Однако людям важно увидеть живой процесс на месте, пообщаться с мастерицами. Неглюбка способна стать ярким элементом познавательных маршрутов по Гомельщине, особенно если объединить ее в единый тур с еще одним объектом нематериального наследия района - обрядом "Вождение и похороны Стрелы", - заключила Ирина Смирнова.-0-
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