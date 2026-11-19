19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Фестиваль Коми кино" пройдет в столичном кинотеатре "Москва" 20-22 ноября. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства культуры.
Мероприятия начнутся 20 ноября в 18.00 с программы документальных и анимационных фильмов "Знакомство с Коми. Мифология, музыка и связь культур".
Далее, 21 ноября в 12.00 зрители увидят документальные ленты из сборника "Люди, природа и загадки Коми". Программа дня включает документальные фильмы "Семейная реликвия", "Хранительница", "Карта легенд Республики Коми - 2", "Койгодорский национальный парк", "Вторая судьба".
Завершится "Фестиваль Коми кино" 22 ноября в 13.00 демонстрацией документальных и анимационных фильмов, объединенных темой "Традиции, история и развитие северного края".-0-
Культура
19 ноября 2026, 13:38
Дни кино Республики Коми пройдут в Минске с 20 по 22 ноября
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