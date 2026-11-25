25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дни казахстанского кино в Беларуси стартовали с показа фильма "Паралимпиец" в кинотеатре "Победа" в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.Всего с 25 по 27 ноября в кинотеатре "Победа" в Минске запланированы показы шести кинокартин: "Паралимпиец", "Осенний бриз", "Султан Бейбарс", "Композитор", "Капитан Байтасов" и "38. Последняя точка".Как рассказал Чрезвычайный и Полномочный посол Казахстана в Беларуси Тимур Жаксылыков, мероприятие приурочено к 35-летию Независимости Казахстана. "Проведение недели казахстанского кино стало уже доброй традицией. Мы уже много лет в осенние месяцы проводим такие показы. В этом году программа состоит из шести фильмов разного жанра. Есть и картины молодых авторов, и мастеров художественных фильмов, - отметил Тимур Жаксылыков. - Считаем очень важным проведение таких мероприятий, потому что это своего рода культурный мост между нашими странами. Фильмы помогают понять душу народа, культуру, погрузиться в нее. Считаю, что это очень хорошая традиция, которая будет продолжаться. И надеемся, что фильмы, которые мы покажем во время дней кино, запомнятся белорусскому зрителю".Автор идеи и генеральный продюсер художественного фильма "Осенний бриз" Тасболат Мерекенов рассказал, что кинокартина была снята по повести "Старик" киргизского писателя и драматурга Талиба Ибрагимова. "Книга "Старик и Ангел" попала мне в руки 10 лет назад, в ней много хороших рассказов, но эта повесть меня впечатлила и изумила, - отметил Тасболат Мерекенов. - Кинофильм мы снимали примерно месяц, было 20 съемочных дней. Этот фильм - попытка рассказать, что человек всегда стремится к любви и любовь может настигнуть его в любом возрасте".Также во время Дней казахстанского кино белорусский зритель сможет увидеть кинокартину "Султан Бейбарс" (1989), которая входит в золотую коллекцию "Казахфильма". Ведущий специалист по киновидеоматериалам киностудии "Казахфильм" Айнур Баймурзина подчеркнула, что в Минск привезли фильм, который был оцифрован с кинопленки и отреставрирован.Для укрепления культурных связей в Астане сегодня также проходит День белорусского кино в кинотеатре "Арман". Гостей ждут мастер-класс от режиссера-аниматора "Беларусьфильма" Елены Туровой, показ анимационного фильма "Песня Сирин" и презентация картины "Классная". В Астане также прошла встреча, посвященная развитию двусторонних отношений в сфере кино. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Казахстане Алексей Богданов, генеральный директор Национальной киностудии "Беларусьфильм" Дмитрий Семенов и исполняющий обязанности председателя правления Государственного центра поддержки национального кино Казахстана Адилет Омаров обсудили совместные проекты.По итогам встречи было подписано соглашение о сотрудничестве между "Беларусьфильмом" и Центром поддержки национального кино Казахстана. Документ заложил основу для работы по созданию совместных фильмов и расширению культурных контактов между Беларусью и Казахстаном.-0-