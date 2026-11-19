II Международный конкурс хоровых дирижеров приурочен к 105-летию со дня рождения выдающегося деятеля хорового искусства, народного артиста Беларуси, народного артиста СССР, лауреата Государственной премии Беларуси Виктора Ровдо. Организаторами выступают Министерство культуры и Белорусская государственная академия музыки.-0-





Фото Татьяны Матусевич

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Белорусской государственной академии музыки подвели итоги II Международного конкурса хоровых дирижеров имени В.В. Ровдо. Главную награду завоевал белорус Кирилл Ясинский-Казаченко, передает корреспондент БЕЛТА.В конкурсе приняли участие молодые дирижеры в возрасте от 18 до 27 лет. В очный этап прошли 20 музыкантов из Беларуси, России, Казахстана, Ливана, Армении и Испании. По итогам конкурсных прослушиваний в финал вышли шесть участников.Лауреатом первой степени стал магистрант Академии музыки Кирилл Ясинский-Казаченко. Он признался, что очень рад победе, однако считает высокое место также заслугой своих родителей. "Они вложили в меня все - мои педагоги, замечательные родители. Поддержка, которую я получал все эти дни, заставляла двигаться дальше. На самом деле никакой борьбы здесь не было. Только легкость во взаимоотношениях, радость встреч и общения. Именно это и очаровывает в конкурсе: ты не ощущаешь груза ответственности, а просто растворяешься в процессе", - поделился победитель.Особенно важным для него стал опыт работы с коллективами двух хоров во время состязаний. "Дирижировать Студенческим хором БГАМ - это всегда потрясающий опыт. Ребята настолько отзывчивые, молодые и талантливые, что порой практически не нужны слова, они понимают тебя без этого. Стоять перед мастерами Академического хора Национальной государственной телерадиокомпании - огромная честь и большая ответственность за звучание. У меня даже дрожали руки, когда я дирижировал", - рассказал Кирилл Ясинский-Казаченко.Второе место занял 27-летний Алмаз Раисов из Казахстана. Кроме того, талантливый дирижер является выпускником Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского. О конкурсе имени В.В. Ровдо он узнал еще четыре года назад. Тогда в состязании участвовала его близкая подруга, однокурсница, которая также заняла второе место. "Я помню, как она была воодушевлена и вдохновлена, как ей все понравилось. У нее очень тонкий и взыскательный вкус и в отношении конкурсов, и в отношении хоров. Ее высокая оценка меня тогда зацепила, и я подумал, что тоже хочу приехать на следующий конкурс. Заполнил заявку в самый последний момент ночью, тогда я был на гастролях в Китае", - отметил музыкант.По словам лауреата, конкурс полностью оправдал его ожидания. Он отметил искренность организаторов, участников и коллективов - качество, которое, как он считает, сегодня встречается не так часто. При этом победа никогда не была главной целью для Алмаза Раисова. "Я понимаю, что люди, которые прошли в первый тур и дошли до финала, уже являются большими профессионалами. Поэтому на конкурсах для меня в первую очередь важны новые знакомства и опыт", - признался он.Третье место заняла студентка Белорусской государственной академии музыки Юлия Зуева. Для нее конкурс оказался масштабным, непростым и эмоционально насыщенным событием. "Это было длительно и сложно. При этом конкурс дал мне огромный отклик и очень много эмоций. Самым волнительным для меня стал второй тур, когда я вышла к женскому составу Студенческого хора БГАМ", - сказала Юлия.Во время заключительного гала-концерта девушка постаралась отстраниться от соперничества и сосредоточиться на музыке. "Я решила воспринимать это не как конкурсный тур, а как концерт. Сделать так, чтобы понравилось зрителям и членам жюри, чтобы я сама получила удовольствие от выступления. На последнем произведении у меня это получилось", - добавила она.Выступая в стенах родной Академии музыки и находясь среди знакомых людей, Юлия Зуева ощущала также и большую ответственность. "Конечно, хотелось как можно лучше представить белорусскую дирижерскую школу. Важно было, чтобы у гостей осталось хорошее впечатление и они увидели: уровень Белорусской государственной академии музыки такой же высокий, как и за рубежом", - подчеркнула призер.