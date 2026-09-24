Диалог трех поколений. Выставка творческих работ преподавателей и студентов БГПУ открылась в Национальной библиотеке





Выставка объединила творчество трех поколений: действующих преподавателей, известных выпускников и талантливых студентов университета. Все представленные работы объединяет не только общая альма-матер, но и искренняя преданность сюжетам, посвященным родной стране. В галерее развернулось глубокое повествование о родине, выраженное через проникновенные белорусские пейзажи, сюжеты о сохранении национальных традиций и размышления о счастье подрастающих поколений. Особое внимание в живописи уделено работам, посвященным образу женщины, ее внутреннему миру и красоте. В свою очередь студенческие и преподавательские графические листы отражают свежий взгляд и академическую традицию. А декоративно-прикладное искусство представлено многообразными работами из керамики, текстиля, соломки и других материалов, в которых традиционные белорусские ремесла переосмыслены с современным художественным подходом.





Второкурсница факультета эстетического образования БГПУ Вероника Стречко представила на выставке свой пейзаж "Национальная библиотека". Эта композиция была передана руководству библиотеки в подарок к предстоящему 105-летию.

Девушка призналась, что при создании произведений ее вдохновляет сам процесс написания картины, как накладываются цвета и эмоции, возникающие в этот момент. "Я получаю удовольствие от этого, чувствую душевное спокойствие. Меня привлекает природа, я стараюсь запечатлеть каждый элемент на бумаге", - поделилась она. Вероника считает важным соединять традиции и новаторство в своих работах, сохраняя накопленный опыт в своих картинах. Девушка призналась, что при создании произведений ее вдохновляет сам процесс написания картины, как накладываются цвета и эмоции, возникающие в этот момент. "Я получаю удовольствие от этого, чувствую душевное спокойствие. Меня привлекает природа, я стараюсь запечатлеть каждый элемент на бумаге", - поделилась она. Вероника считает важным соединять традиции и новаторство в своих работах, сохраняя накопленный опыт в своих картинах.





Как будущий педагог, она хочет также научить своих учеников замечать детали окружающего мира. Этот навык она переняла у своего преподавателя по изобразительному искусству, с которым начала ходить на пленэры с шести лет. "Моя первая учительница всегда настаивала на том, чтобы мы рисовали исключительно на улице, так я научилась работать только с натуры, что для меня стало крайне важным", - рассказала Вероника Стречко.





Кроме того, на выставке представлены дипломные работы студентов и выпускников старшего преподавателя кафедры художественно-педагогического образования Светланы Зятиковой, выполненные в лоскутной технике с использованием текстильных материалов. "Работы посвящены символике традиционного белорусского орнамента и передаче образного состояния через них в композиции. Уникальность данной техники заключается в том, что это достаточно трудоемкий процесс, его мало где изучают на уровне высшего образования. При этом студенты создают новое колористическое решение, комбинируя кусочки ткани, а не используя готовые материалы с рисунком", - пояснила она.

Своих учеников преподаватель прежде всего учит бережно относиться к традициям и грамотно их интерпретировать в современном контексте. Светлана Зятикова подчеркнула, что сквозь работы трех поколений можно проследить, что техники декоративно-прикладного искусства остаются вне времени - лишь материалы адаптируются к условиям, меняя способ, которым традиционный орнамент вписывается в современный интерьер и культуру. Своих учеников преподаватель прежде всего учит бережно относиться к традициям и грамотно их интерпретировать в современном контексте. Светлана Зятикова подчеркнула, что сквозь работы трех поколений можно проследить, что техники декоративно-прикладного искусства остаются вне времени - лишь материалы адаптируются к условиям, меняя способ, которым традиционный орнамент вписывается в современный интерьер и культуру.





"Художественное образование в Беларуси и в нашем университете активно развивается. Оно играет важную роль в формировании личности ребенка, и родители охотно записывают детей в различные кружки. Наша задача - подготовка высококвалифицированных педагогов-художников. В этом году мы увеличили контрольные цифры приема и полностью выполнили план", - сообщила декан факультета эстетического образования БГПУ Ирина Шеститко.

Выставка продолжит свою работу до 29 ноября в галерее "Ракурс" Национальной библиотеки.-0 Выставка продолжит свою работу до 29 ноября в галерее "Ракурс" Национальной библиотеки.-0

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Национальной библиотеке Беларуси состоялось торжественное открытие выставки творческих работ педагогов, выпускников и студентов факультета эстетического образования БГПУ "Мастерская преподавателя", передает корреспондент БЕЛТА.