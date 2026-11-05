Диалог формы, цвета и традиций: в Минске открылась выставка керамики





В экспозиции представлено почти 40 самостоятельных скульптурных работ, арт-объектов, пластов и панно. Это композиции и образы, где керамические массы становятся пластическим материалом в чистом виде: здесь важны формообразование, силуэт, динамика, контраст объемов. Некоторые работы имеют шероховатую фактуру, которую оставляют, чтобы подчеркнуть природную сущность материала. Другие, напротив, доведены до строгой геометрической ясности, демонстрируя, как из текучей пластичной массы рождается четкая, почти архитектурная форма.





В основе работы с материалом - уважение к традиционным приемам, проверенным веками. В ряде работ сознательно используются народные технологии, которые придают вещам особую тактильность и связь с культурой поколений. Скульптурные работы особенно ярко раскрывают эту связь: в них традиционные приемы обретают новую выразительность, подчеркивая диалог прошлого и настоящего, ремесла и искусства.





"Концепция выставки призвана продемонстрировать зрителю не только творческий диалог двух известных белорусских художниц, каждая из которых - яркая творческая индивидуальность и имеет свой способ самовыражения через пластику, формообразование и цвет. Авторы также хотят обратить внимание на внутренний диалог художниц, что является неотъемлемой частью создания произведения, диалог со зрителем, который делает произведение живым, говорящим, и диалог разных времен и культур, из века в век текущий через искусство", - рассказали организаторы.





Также одна из целей выставки - раскрыть керамику как пространство пересечения трех искусств: живописи, графики и скульптуры. В каждом произведении эти языки не просто сосуществуют, а проникают друг в друга, образуя единое художественное высказывание. Название выставки отражает и саму суть творческого процесса - непрерывный диалог художника с материалом, традиции с современностью, формы с цветом, замысла с обжигом.





"Произведения в экспозиции словно находятся на границе функции и образа. Это предметы, которые одновременно могут быть и скульптурой, и живописным пятном в пространстве. Их утилитарная функция сознательно отступает на второй план для большей выразительности формы. В них соединены удобство и смысл, бытовое и художественное. Здесь утилитарность не исчезает, но преображается: предмет повседневного использования несет в себе эстетическую энергию и живет как произведение искусства", - добавили в галерее искусств.





Экспозиция продолжит работу до 29 ноября.-0-

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставку художественной керамики "Диалог" презентовали в Галерее искусств Леонида Щемелева. Об этом сообщили БЕЛТА в учреждении культуры.