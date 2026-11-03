"Чтобы донести фильм до зрителей, ты должен быть маркетологом". Узбекский эксперт о продвижении кино





Основной темой мастер-класса стало продвижение, дистрибьюция кино в современных реалиях. "Снять прекрасный, красивый, интересный фильм - это одно, а чтобы донести фильм до зрителей большого экрана, мобильного или телевизионного экрана ты должен быть менеджером, маркетологом", - сказал Эльдар Юлдашев.





"К сожалению, сегодня создаются прекрасные, яркие, незабываемые картины, но нет выстроенного процесса донести их до каждого зрителя, будь то зрители в кинотеатрах или с телевизионными экранами", - добавил он. По его мнению, все начинается и заканчивается одним - эмоциями, поэтому при создании фильма стоит выбирать яркую тему, резонирующую со зрителями.





Он добавил, что у белорусского кино богатое наследие. "Беларусьфильм" снял такие известные картины, как военная драма "Иди и смотри", сказки "Приключения Буратино" и "Про Красную Шапочку". Мы выросли на этих сказках, это наше детство, ностальгия, воспоминания, поэтому белорусское кино родное для пространства, которое мы сегодня называем ближним зарубежьем", - подчеркнул Эльдар Юлдашев.





"На самом деле наши страны близки друг другу. У нас развит товарооборот, культурные, гуманитарные, социальные взаимодействия. Это все нас наполняет. Еще будучи руководителем аппарата Госкино Узбекистана (НА "Узбеккино". - Прим. БЕЛТА) с 2019 по 2021 год, я был причастен к тому, чтобы узбекское кино создавалось на белорусской земле, с вашими специалистами, на натурных площадках "Беларусьфильма", - рассказал киновед. - Сейчас в Беларуси создаются узбекские фильмы не только по госзаказу, сюда приезжают частные киностудии и тоже снимают кино. Это говорит о том, что "Беларусьфильм" смог сохранить уникальную базу еще с советских времен и теперь ее приумножает, а мы этим пользуемся".





Одна из картин Эльдара Юлдашева - документальный фильм "Тайметов. Вестник Победы" - связана с Беларусью. Фильм рассказывает о первом в истории Узбекистана военном и гражданском летчике, испытателе, основателе узбекской авиашколы и первом директоре Ташкентского аэропорта, герое ВОВ Абдусамате Тайметове, который доставлял из Берлина в Москву Акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил, Знамя Победы и штандарты поверженного Третьего рейха, потом сожженные у подножия Кремля. Вторым пилотом, сидевшим тогда в кабине самолета Ли-2, был белорус Алексей Семенков. В фильме прослеживается лейтмотив о том, что белорусы и узбеки - братские народы.





Эльдар Юлдашев также поделился своими впечатлениями о "Лістападзе". "В этом году фестиваль поражает географией. В программе документального кино очень активно представлена Латинская Америка. Поднимаются разнообразные темы, в том числе и тяжелые, такие как инклюзивность. Появляются новые лица и имена. Мы знаем мастеров-документалистов, поэтому, когда смотришь какое-то хорошее кино и в титрах читаешь совершенно новые имена и фамилии, это радует", - подытожил он.





XXXII Минский международный кинофестиваль "Лістапад" проходит в Беларуси с 30 октября по 6 ноября под лозунгом "Смотри. Живи. Цени". Для участия в фестивале было подано более 3,3 тыс. заявок из 108 стран, отобрано 130 фильмов из 55 стран. На "Лістападзе" традиционно представлены фильмы из России, Китая, Индии, Ирана, Пакистана, Вьетнама. Также будут работы из Камбоджи, Марокко, Венесуэлы, Танзании, Колумбии, США и других стран.-0-

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Узбекский киновед, режиссер, продюсер и медиаменеджер, член жюри основного конкурса неигрового кино ХХХII Минского международного кинофестиваля "Лістапад" Эльдар Юлдашев провел мастер-класс в Белорусской государственной академии искусств, передает корреспондент БЕЛТА.