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Сериал рассказывает историю юной теннисистки Кати, которая не готова отказаться от своей мечты о большом спорте, даже когда обстоятельства складываются против нее. Семья не поддерживает ее мечту, поэтому девушка находит необычный способ заработать на тренировки: она приезжает на частные корты, выдает себя за начинающую спортсменку и обыгрывает состоятельных любителей тенниса.





Неожиданно талант Кати замечает бывший профессиональный спортсмен и тренер Игорь, роль которого исполнил Данила Козловский. В настойчивой девушке он видит шанс не только воспитать чемпионку, но и вернуть смысл собственным амбициям. "Первая ракетка" - вдохновляющая история о силе характера, вере в себя и стремлении к цели, несмотря на любые преграды.









Сериал переносит зрителей в конец 1980-х годов, когда вместе с распадом Советского Союза менялись судьбы миллионов людей. Потомственный военный летчик Сергей Денисов получает назначение на авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов", но вскоре оказывается в центре драматических событий, связанных с разделом советского наследия. На фоне политического кризиса экипажу корабля предстоит сделать непростой выбор, а самому Денисову - столкнуться с испытаниями, которые определят его будущее. "Истребители" сочетают масштабную военно-историческую драму и личную историю человека в переломный момент эпохи.









"Трудно быть богом" переносит зрителей в далекое будущее, где человечество помогает менее развитым цивилизациям проходить ключевые этапы развития. Сотрудник Института истории Антон отправляется на планету Арканар, застывшую в эпохе средневековья, чтобы спасти ученых и мыслителей, способных изменить будущее своего мира.





Под видом аристократа дона Руматы Эсторского герой оказывается в центре политических интриг. При этом ему предстоит не только выполнить важную миссию, но и раскрыть тайну исчезновения собственного отца. Сериал сочетает научную фантастику, приключения и размышления о власти, ответственности и цене прогресса.









Ситуацию пытается изменить новый руководитель вуза Казанцев, поставив перед собой амбициозную цель: превратить команду в одного из лидеров лиги. Для этого он приглашает на должность тренера бывшего игрока "Медведей" Андрея Кисляка. Ему предстоит не только вывести команду на новый уровень, но и самому многое переосмыслить. "Молодежка. Новая смена" сочетает спортивный драйв, истории взросления и дух настоящей командной игры.









Сериал продолжает историю популярной хоккейной франшизы и знакомит зрителей с новым поколением спортсменов. В центре сюжета оказывается команда Студенческой хоккейной лиги "Акулы Политеха", которая находится на грани расформирования.Ксения - жена состоятельного девелопера. Она живет среди люксовых брендов, светских мероприятий и негласных правил мира богатых и успешных. Пытаясь заслужить признание в кругу рублевской элиты, Ксения неожиданно оказывается втянута в рискованную историю, связанную с подпольным рынком элитной "пали".Действие сериала разворачивается в 1986 году, когда окрестности правительственных дач на Рублевском шоссе потрясает серия убийств подростков. За расследование берутся следователи Валерий Козырев, Евгений Боков и Наталья Добровольская.По мере продвижения дела становится ясно, что ключом к поимке преступника может стать школьник Игорь, единственный свидетель. Однако его родители выступают против участия сына в расследовании, что серьезно осложняет поиски маньяка.В подборке есть истории на любой вкус: от спортивных драм и военных саг до фантастики, детективов и остросюжетных новинок. Познакомиться с подборкой и другими проектами VOKA можно по подписке "Все включено". По промокодуподключить ее можно всего за 1 руб./30 дней на первые 3 месяца. Активируйте промокод по ссылке , выбирайте сериал по душе и убедитесь сами, почему эти истории стали фаворитами у тысяч зрителей!

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