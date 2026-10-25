"Через кино показать миру духовное богатство белорусов". К 90-летию со дня рождения Виктора Турова

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня исполняется 90 лет со дня рождения выдающегося белорусского кинорежиссера, заслуженного деятеля искусств и народного артиста Беларуси Виктора Турова.



Творчество Турова оставило неизгладимый след в сердцах зрителей и в культурной памяти страны. В искусстве человеческую и художественную позиции режиссера определяли слова: "Как бы ни было человеку плохо, надо верить в бесконечную победу добра над злом!"



Родился Виктор Тимофеевич Туров 25 октября 1936 года в Могилеве. Во время Великой Отечественной войны его семья уехала из Могилева в деревню, а отец ушел в партизаны. Зимой 1942 года отец Турова был схвачен немцами и расстрелян. Через некоторое время арестовали и мать. Виктора и его сестру отправили в Германию в семейный концлагерь под Ахеном. После освобождения в 1945 году Виктор Туров вернулся в Беларусь.



Через год после окончания школы он уехал в Москву и поступил на режиссерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (ныне - Всероссийский государственный университет кинематографии им. С.А.Герасимова). В институте попал на курс к Александру Довженко и Михаилу Чиаурели. Виктор Тимофеевич считал Довженко своим учителем и крестным отцом и говорил, что ему посчастливилось "попасть под крыло гения".



Виктор Туров начал свой путь в искусство на киностудии "Беларусьфильм" еще студентом, сняв несколько документальных фильмов. Ярким стартом в художественном кино стала новелла "Звезда на пряжке" по рассказу Янки Брыля, вошедшая в детский альманах "Маленькие мечтатели". В картине проявился его фирменный лирический стиль, который позже раскрылся в его первой культовой полнометражной картине о войне "Через кладбище" по повести Павла Нилина, принесшей ему международное признание. Этот фильм с автобиографическими нотками был встречен как новое явление в кинематографе. Он отличался совершенно новым для своего времени взглядом на тему партизанского движения и оккупации. В 1994 году по решению ЮНЕСКО фильм "Через кладбище" вошел в число 100 лучших мировых фильмов о войне.



Следующей значительной работой Виктора Турова стал фильм "Я родом из детства". Это киноповесть о детстве тех, кто во время Великой Отечественной войны перенес тяжесть утраты близких, а также испытал желание мстить врагу, стремясь при этом к счастью. Герои фильма - мальчишки Игорь и Женька - живут в прифронтовом городе и ждут отцов, братьев и сестер. В картине впервые с экрана прозвучали песни "Братские могилы", "В холода, в холода", "Звезды" Владимира Высоцкого, сыгравшего в картине одну из ролей.



В дальнейшем Виктор Туров плодотворно сотрудничал с Алесем Адамовичем над дилогией "Партизаны", в которую вошли фильмы "Война под крышами" (1967) и "Сыновья уходят в бой" (1969). Эти картины завершили военную тематику в творчестве Турова. К ней режиссер вернется еще только один раз - в фильме "Переправа", снятом в 1987 году.



Одной из лучших режиссерских работ Турова, настоящим шедевром белорусского кинематографа являются фильмы по мотивам трилогии Ивана Мележа "Полесская хроника" - "Люди на болоте" и "Дыхание грозы". За первый фильм режиссер получил Государственную премию СССР, сама картина была отмечена множеством международных наград.



"Полесская хроника" Ивана Мележа долгие годы была для меня тем желанным произведением, которое словно магнит притягивает к себе. Почему так? Да потому, что я всегда стремился осуществить свою личную мечту: через киноэкран рассказать миру о духовном и душевном богатстве белоруса, о его трудолюбии, искренности и мудрости", - говорил о своей работе Виктор Туров.



Последней работой режиссера стал фильм "Шляхтич Завальня, или Беларусь в фантастических рассказах", снятый в 1994 году. Сценарий фильма написан по мотивам вышедшей в 1846 году книги писателя Яна Борщевского, основанной на легендах и преданиях, былях и небылицах.



Много времени Виктор Туров посвящал преподавательской и общественной работе. Он был профессором Белорусской академии искусств, академиком Всемирной академии славянского искусства. В 1976-1981 годах работал первым секретарем Союза кинематографистов Беларуси. В 1995 году Виктор Туров вошел в число 50 известных кинематографистов мира, которые составили почетный комитет по празднованию 100-летия мирового кинематографа. Избрание белорусского кинорежиссера стало высокой оценкой его творчества и профессионализма.



31 октября 1996 года Виктора Турова не стало. Он похоронен в Минске на Восточном кладбище.



Творчество Турова за художественную ценность и глубокую эмоциональную нагрузку получило заслуженное признание. В 1979 году он удостоен звания народного артиста Беларуси, в 1986-м - народного артиста СССР. В 1996 году награжден медалью Франциска Скорины. В том же году ему посмертно была присуждена Государственная премия за многолетний вклад в кинематографию.



Выдающегося кинорежиссера любят и помнят в Беларуси. Его именем названа улица в Могилеве. Установлены мемориальные доски на фасаде зданий кинотеатра "Родина" в Могилеве и на доме в Минске, где он жил. Ежегодно в конце осени в Могилеве проводится кинонеделя "Туровская осень", посвященная его памяти.



В Беларуси учреждены творческие награды имени выдающегося режиссера. На кинофестивале "Лістапад" вручается приз "За лучший фильм" в конкурсной программе "Кино молодых", на фестивале белорусских фильмов, который традиционно проходит в Бресте, - за лучший дебют в кинорежиссуре.



В 2017 году состоялась премьера документальной картины "Виктор Туров. Дыхание жизни" ("Беларусьфильм"), которая рассказывает о непростой судьбе мастера и его творчестве.



К 90-летию со дня рождения кинорежиссера в Музее истории белорусского кино открылась экспозиция "Виктор Туров - мастер белорусского кино".



Творческий вечер, приуроченный к 90-летию со дня рождения Виктора Турова, пройдет в кинотеатре "Москва" 31 октября на XXХII Минском международном кинофестивале "Лiстапад".-0-