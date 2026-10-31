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Через экран рассказать о самых важных ценностях. Минкультуры о задачах конкурсантов "Лістападзіка"

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Культура
31 октября 2026, 15:10

Через экран рассказать о самых важных ценностях. Минкультуры о задачах конкурсантов "Лістападзіка"

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. У участников конкурса фильмов для детской и юношеской аудитории "Лістападзік" сложная задача: через экран рассказать о самых важных ценностях - добре и дружбе. Рассказала журналистам заместитель начальника отдела по кинематографии Министерства культуры Анастасия Коротчикова в минском кинотеатре "Пионер", где сегодня открылся конкурс, передает корреспондент БЕЛТА.
"Вчера мы торжественно открыли ХХХІІ Минский международный кинофестиваль "Лістапад", а сегодня открываем особую часть фестиваля - конкурс кино для детской и юношеской аудитории. У этой конкурсной программы непростая задача. Юный зритель - это самый требовательный зритель. Он не терпит фальши, и поэтому у конкурсантов сложная задача: через экран рассказать о самых важных ценностях - добре и дружбе. Любое большое дело делается ради будущего. А будущее - это, конечно, дети", - сказала Анастасия Коротчикова.
По ее словам, молодежь увидит на экране истории, которые вдохновят на добрые дела - на помощь, дружбу, любовь к семье и Родине. "Возможно, кого-то они вдохновят в будущем взять кинокамеру и снять свое доброе чистое и светлое кино", - добавила представитель Минкультуры.

Генеральный директор УП "Киновидеопрокат" Мингорисполкома Владимир Карачевский подчеркнул, что в Минске 13 государственных кинотеатров, а кинотеатр "Пионер" предназначен для своих самых главных зрителей - самых юных. "На кинофестивале важны две вещи: кино и зрители. Мы, взрослые, постараемся сделать так, чтобы детям было интересно, начиная со входа в кинотеатр", - отметил он.
География "Лістападзіка" в этом году расширилась. В конкурсе участвуют картины из Турции, Казахстана. Беларусь представит национальный фильм "Волчок".

Кинорежиссер, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, член жюри Дмитрий Астрахан отметил, что ему очень приятно находиться в Минске. "Я люблю этот город, считаю родным, потому что столько фильмов тут снято. Огромный кусок жизни прожит здесь. Я благодарен нашему Минску, потому что здесь я реализовал много творческих планов, идей. Здесь прекрасный зритель, любящий, ценящий кино и разбирающийся в нем. Судить кино для юношества - тяжелое испытание, потому что это всегда субъективный выбор. Я уже заранее поздравляю тех, кто выиграет, а тем, кто проиграет, скажу, что это ничего не значит, главное - что ваши фильмы показываются и что зрительный зал полный", - подчеркнул он. 
Режиссер детского кино, член жюри "Лістападзіка" Падмавати Маллади (Индия) рассказала, как будет оценивать конкурсные работы: "Моим главным критерием выбора лучшего фильма будет, конечно же, содержание. Сегодня в мире много негатива, я хочу, чтобы дети нашли надежду и счастье в фильме, который бы отражал хорошую сторону этого мира".-0-

Фото Андрея Синявского
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кинофестиваль "Лістапад"
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