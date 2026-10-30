Чем удивляют белорусскую публику актеры Сургутского театра на гастролях в Минске

"Очень надеемся, что мы еще не раз сюда вернемся, - добавила Ольга Шадрина. - И мы с удовольствием будем ждать на сцене нашего театра белорусских коллег".-0-

Фото Татьяны Матусевич

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сургутский музыкально-драматический театр покажет спектакли "Идиот" и "Пиноккио" 30 и 31 октября на сцене Белорусского государственного академического театра юного зрителя. Актеры театра рассказали корреспонденту БЕЛТА, чем планируют удивлять белорусскую публику.Гастроли Сургутского музыкально-драматического театра проходят в Беларуси во второй раз. Прошлый визит труппы был в 2015 году. Заместитель директора по связям с общественностью и маркетингу Сургутского музыкально-драматического театра Ольга Шадрина отметила, что подготовка к гастролям в Беларуси заняла целый год. "Постановка "Идиот" - одна из самых любимых у нашей публики, она живет в репертуаре театра уже 18 лет, - рассказала она, комментируя выбор спектаклей. - Для юного зрителя мы выбрали спектакль-мюзикл "Пиноккио" в постановке Виктории Печерниковой. Он был удостоен национальной премии "Золотая маска". Надеемся, мы не разочаруем белорусского зрителя".Директор Белорусского государственного академического театра юного зрителя Вера Полякова-Макей подчеркнула, что билеты на спектакли были распроданы за два дня. Также она рассказала, что сегодня был подписан меморандум о сотрудничестве между Белорусским государственным академическим театром юного зрителя и Сургутским музыкально-драматическим театром. "Надеюсь, когда-то и мы найдем такую возможность приехать в Сургут и показать свое творчество, детский и взрослый спектакль, - добавила Вера Полякова-Макей. - Очень интересно посмотреть, чем живет этот регион, который находится в 3 тыс. км от нас. Мы очень рады, что Сургутский театр покажет детский спектакль "Пиноккио". В репертуаре белорусских театров его нет, поэтому это будет невероятно интересно для зрителей".Артист Вахтанг Харчилава рассказал, что мечтал приехать в Беларусь и увидеть Минск с детства. В спектакле "Идиот" он исполняет роль Рогожина. "Это сложный герой, который запутался в своей жизни, мыслях и чувствах, в своем отношении к миру, в отношении к женщине, которую он любит", - отметил артист.По словам артиста Антона Талаева, постановка "Идиот" создана в стиле минимализма: в ней используется мало декораций, но при этом на сцене формируется образ помещений того времени. "Несмотря на небольшую длительность спектакля, в постановке есть жизнь, думаю, в этом и состоит секрет успеха спектакля", - добавил он.Уже завтра зрители увидят на сцене Белорусского государственного академического театра юного зрителя в 11.00 и 14.00 мюзикл по сказке Карло Коллоди "Пиноккио". Зрителей ждут живой вокал и танцевальные номера, яркие костюмы и декорации. В спектакле "Пиноккио" играют марионетки итальянской национальной комедии дель арте.