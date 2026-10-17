Чем народная музыка привлекает зрителей разных возрастов, рассказали артисты "Душевного фестиваля" 

Участники заслуженного коллектива Беларуси ансамбля народной музыки "Бяседа" заметили, что сегодня на концерты народной музыки приходят зрители самых разных возрастов, ведь она дарит прекрасную энергетику и хорошее настроение.
"Еще вчера мы выступали в Копыле, и это добавило нам бодрости духа. Мы безумно рады, потому что очень много гостей. "Душевный фестиваль" процветает. Это самое яркое, колоритное событие, и громкие аплодисменты в зале - тому подтверждение. На концерте была абсолютно разная аудитория. Очень приятно, что любовь к народной музыке передается из поколения в поколение, и хочется, чтобы мы и дальше сохраняли код белорусской культуры и представляли нашу славянскую народную музыку", - сказала солистка коллектива Татьяна Лозовская.
Вместе с ансамблем "Бяседа" на сцене выступил балалаечник-виртуоз Александр Воронище. "Я хотел подарить зрителям хорошее настроение и улыбки, чтобы они вставали со своих мест, танцевали и пели вместе с нами", - подчеркнул артист.
В этом году Александр Воронище стал одним из членов жюри третьего конкурса исполнительских искусств "Душа народная". По его словам, уровень народных белорусских коллективов постоянно растет. Артисты привлекают сильным пением, харизмой, энергетикой и яркими костюмами.
Гран-при конкурса "Душа народная" завоевал коллектив "Велея" Вилейского районного центра культуры, который получил возможность выступить сегодня на одной сцене с известными артистами. "Мы в восторге. Все очень организовано, исполнители, с которыми мы выступаем, есть в нашем плей-листе. Мы почувствовали себя настоящими звездами. В планах - активные репетиции, чтобы продолжать повышать свое мастерство, ведь именно чистым пением, качественной драматургией и легкой хореографией мы привлекаем зрителей. Если мы будем мастерски выступать и побеждать, то они сами придут на наши выступления", - поделились артисты впечатлениями.
Руководитель коллектива Марина Дударчик добавила, что их вдохновили костюмы, в которых выходили на сцену их коллеги. "Расшитые шелком, они великолепно смотрятся в свете софитов. Нам такое пока недоступно, но мы будем стараться двигаться в этом направлении", - добавила она.
По мнению основателя коллектива Андрея Дударчика, любовь к народной музыке должна начинаться с пения мамы для ребенка, с колыбельных, смешанных с народными напевами, ведь именно так народная музыка станет привычной частью жизни, которую ребенок не будет отталкивать в будущем.
У певицы Александры Мелех любовь к народной музыке зародилась в глубоком детстве, когда бабушка включала ей песни Надежды Кадышевой. "Я пришла к народной музыке, потому что считаю: свое нужно показывать, своим обязательно гордиться. И сейчас народная музыка в тренде, что не может не радовать", - отметила она.
Певица участвует в "Душевном фестивале" уже в третий раз, за это время она успела не только поделиться со зрителями белорусской народной культурой, но и поближе познакомиться с российской. При этом она уверена, хоть на празднике выступают большие российские звезды, белорусские артисты совершенно не отстают от них по уровню.
На этом праздник не заканчивается. Вечером Дворец спорта превратится в большую танцплощадку: зрителей ждет концерт-дискотека "Танцплощадка с Душевным радио".-0-
Фото Яна Горбанюка