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Были на "Белой Веже" два года назад и с большим удовольствием приехали снова - менеджер театра из Ташкента 

Опубликовано:

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Культура
15 сентября 2026, 19:28

Были на "Белой Веже" два года назад и с большим удовольствием приехали снова - менеджер театра из Ташкента 

15 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Государственный молодежный театр Узбекистана привез в Брест на 30-й международный театральный фестиваль "Белая Вежа" спектакль "Клятва", передает корреспондент БЕЛТА. 

На фестивале театр из Ташкента показывает постановку о болезненном периоде в истории. В 1920 году группа молодых людей получила шанс на изучение биологии, медицины, инженерного дела, машиностроения, генетики и других дисциплин за рубежом. С изменением ситуации внутри страны в 1928 году программа была закрыта, а студентов отозвали на родину, где их ждала незавидная судьба. Они с трудом находили работу, а в 1938 году по сфабрикованным обвинениям их практически всех арестовали и расстреляли. Нюанс в том, что перед возвращением домой молодые люди знали об изменениях в стране и арестах. У них была возможность остаться за границей, но они дали клятву на могиле Тимура в усыпальнице Гур-Эмир, что все свои силы приложат в учебе и вернутся служить Родине высококлассными специалистами. И свое слово сдержали.
"У тех, кто не знает историю, нет будущего. Именно поэтому мы обращаемся к истории. Хотим не просто прочесть ее, но и понять, разобраться в том, что было, как мы прошли эти страницы истории (даже болезненные), чтобы больше такого не случилось. Спектакль "Клятва" посвящен интеллигенции, образованной молодежи, которая училась в России и в Европе, но, к сожалению, подверглась репрессиям в период 30-х годов ХХ века. Верховный суд СССР позже оправдал этих людей по всем статьям. Именно для того мы обращаемся к прошлому, чтобы понимать, как строить наше будущее светлым и без кровавых страниц", - отметил менеджер по развитию театра Джамал Алиев Эльшан-оглы.

Государственный молодежный театр Узбекистана несколько лет назад стал лауреатом "Белой Вежи". Коллектив с удовольствием снова принял приглашение. "Лично я в Беларуси в первый раз, но некоторые ребята здесь были и с большим удовольствием приехали снова. Они с теплом вспоминали Брест, Беларусь, как их встречали. И я очень благодарен организаторам, народу Беларуси за теплый прием", - поделился Джамал Алиев Эльшан-оглы.
Брест произвел на гостя из Узбекистана приятное впечатление. "Здорово, что город безопасный, чистый, интересный. Слышал, как молодежь разговаривала о "Белой Веже", обсуждали репертуар, кто в какой день, на какой спектакль планирует пойти", - рассказал он. 
По его словам, в душу запала открытость белорусов. "Когда говоришь с белорусом, не приходится подбирать слова. Понимаешь, что к тебе обращаются от сердца, говорят прямо и честно, с улыбкой. Если заблудился - подскажут и помогут, даже сопроводят. Беларусь меня встретила именно такой", - признался Джамал Алиев Эльшан-оглы, добавив, что ему интересно побывать в Брестской крепости, узнать о страницах истории Великой Отечественной войны. Также хотел бы посмотреть Минск, но в этот раз времени очень мало. 
На "Белой Веже" сегодня - шестой фестивальный день. Ранее Белорусский государственный академический театр юного зрителя представил брестской публике спектакль "Кентервильское приведение". Брестский академический театр драмы в эти минуты показывает на родной сцене постановку "Цена удовольствия". В финале вечера артисты московского театра "Школа драматического искусства" сыграют спектакль "Турандот". 

Юбилейный театральный фестиваль в Бресте открылся 10 сентября. Зрители увидели уже больше половины из заявленных в афише 30 спектаклей. Всего за десять дней на "Белой Веже" своим мастерством публику порадуют 30 коллективов из десяти стран мира. Завершится фестиваль 19 сентября.-0- 
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Брест Узбекистан фестиваль
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