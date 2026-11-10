Брестский театр драмы пригласили на фестиваль в Марокко

10 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский академический театр драмы (БАТД) заключил соглашение о сотрудничестве с Международным фестивалем театра и культуры в Касабланке. Белорусский коллектив пригласили в 2027 году выступить на марокканской сцене. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в учреждении культуры.



Договоренности были закреплены на полях международного театрального фестиваля молодежных театров в Египте. "С директором фестиваля из Марокко Аделем Мадихом мы проговорили его посещение нашей "Белой Вежи". Наш театр пригласили на фестиваль в Касабланку, который проходит в апреле. Предварительно, рассматриваем возможность участия в 2027 году", - рассказали в БАТД. В коллективе обсудят, какой репертуар может быть интересен иностранному зрителю. Возможно, к следующей весне поставят моноспектакль.



Для выступления на Африканском континенте не подходит постановка с объемными декорациями, поскольку возникают трудности с логистикой. "Опыт показывает, что для участия в фестивалях в дальних странах оптимальный вариант - спектакль с минималистичным художественным оформлением. Если успеем создать такой до весны, было бы здорово", - обратили внимание в Брестском академическом театре драмы.



Марокканский же коллектив ждут на международном театральном фестивале "Белая Вежа" в сентябре 2027 года. "Также проговаривали сотрудничество с Египтом, их участие в нашем фестивале. Они не против, готовы. Будут рассматривать предложение", - отметили в БАТД.-0-